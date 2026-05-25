Áo cổ yếm kết hợp chân váy bí 'gây bão' mùa nắng

Sự kết hợp giữa áo cổ yếm quyến rũ và chân váy bí bồng bềnh đang trở thành xu hướng dẫn đầu trong làng mốt.
Áo cổ yếm là thiết kế đặc trưng giúp khoe trọn bờ vai thon và nét mảnh mai của phái đẹp, trong khi chân váy bí với phom dáng phồng nhẹ tạo nên sự cân đối và che khuyết điểm hông hiệu quả. Phong cách này mang đến vẻ đẹp vừa cổ điển vừa phá cách, đặc biệt phù hợp cho những ai yêu thích diện mạo nữ tính nhưng vẫn muốn giữ lại chút tinh nghịch.
Mang tinh thần tối giản nhưng vẫn đủ nổi bật, set đồ gồm áo cổ yếm họa tiết kẻ sọc hoặc ca rô phối cùng chân váy bí là lựa chọn hoàn hảo cho những ngày nắng nhẹ.
Không cần quá nhiều màu sắc hay chi tiết cầu kỳ, sự xuất hiện của các sắc màu trung tính trên bộ đôi áo cổ yếm và chân váy bí vẫn đủ sức tạo nên diện mạo nổi bật nhờ tinh thần tối giản.
Những chuyến đi biển hay kỳ nghỉ mùa hè sẽ trở nên rực rỡ hơn với các thiết kế mang họa tiết hoa nhí nhẹ nhàng.
Họa tiết chấm bi chưa bao giờ biến mất khỏi dòng chảy thời trang, đặc biệt trong mùa hè khi tinh thần retro quay trở lại mạnh mẽ.
Áo cổ yếm và chân váy bí là bản giao hưởng tuyệt vời giữa nét quyến rũ và sự trẻ trung, giúp phái đẹp tự tin khẳng định phong cách cá nhân. Việc khéo léo lựa chọn chất liệu từ thun, kaki đến vải thoáng khí sẽ đảm bảo bạn luôn thoải mái mà vẫn giữ được phom dáng thời thượng.