Áo cổ yếm kết hợp chân váy bí 'gây bão' mùa nắng

Áo cổ yếm là thiết kế đặc trưng giúp khoe trọn bờ vai thon và nét mảnh mai của phái đẹp, trong khi chân váy bí với phom dáng phồng nhẹ tạo nên sự cân đối và che khuyết điểm hông hiệu quả. Phong cách này mang đến vẻ đẹp vừa cổ điển vừa phá cách, đặc biệt phù hợp cho những ai yêu thích diện mạo nữ tính nhưng vẫn muốn giữ lại chút tinh nghịch.

Mang tinh thần tối giản nhưng vẫn đủ nổi bật, set đồ gồm áo cổ yếm họa tiết kẻ sọc hoặc ca rô phối cùng chân váy bí là lựa chọn hoàn hảo cho những ngày nắng nhẹ.

Áo cổ yếm dây mảnh dáng ôm sở hữu họa tiết kẻ sọc trắng nổi bật với phần eo bo chun tinh tế. Chân váy bí màu trắng tone sur tone đi kèm, thiết kế bo chun ở eo có ưu điểm giúp định hình vóc dáng rõ rệt và tạo cảm giác thoải mái khi cử động thường ngày ẢNH: @_HATA.LUV

Chiếc áo cổ yếm dây mảnh mang họa tiết ca rô đỏ rực rỡ với chi tiết nhún eo tạo điểm nhấn thu hút. Chân váy bí trắng phối cùng được đính thêm hai chiếc nơ nhỏ xinh xắn bên hông. Sự kết hợp giữa đỏ và trắng đem lại sự tương phản màu sắc đầy thu hút ẢNH: @_N.GNTA_04

Không cần quá nhiều màu sắc hay chi tiết cầu kỳ, sự xuất hiện của các sắc màu trung tính trên bộ đôi áo cổ yếm và chân váy bí vẫn đủ sức tạo nên diện mạo nổi bật nhờ tinh thần tối giản.

Áo cổ yếm được làm từ chất liệu thun co giãn tốt với gam màu trắng tinh khôi và dáng crop top ôm sát cơ thể. Chân váy bí màu đen đi kèm tạo nên sự đối lập màu sắc mạnh mẽ, giúp tôn đôi chân dài và vòng eo thon gọn. Chất liệu thun co giãn có ưu điểm thấm hút mồ hôi hiệu quả ẢNH: @_HYEMIN_04

Thiết kế áo cổ yếm dáng bí màu trắng ngà giúp khoe trọn phần eo thon một cách khéo léo. Chân váy bí màu nâu nhạt sử dụng chất liệu vải kaki bền bỉ, tạo nên một phom dáng đứng. Phối cùng chiếc túi xách họa tiết da báo bản to hoàn thiện vẻ ngoài cá tính khi xuống phố ẢNH: @_BAOYEN.LITTLE

Những chuyến đi biển hay kỳ nghỉ mùa hè sẽ trở nên rực rỡ hơn với các thiết kế mang họa tiết hoa nhí nhẹ nhàng.

Chiếc áo cổ yếm màu hồng họa tiết hoa nhí với dây mảnh, chân váy bí màu trắng phối cùng được may từ loại vải có lỗ thoáng khí li ti, giúp người mặc luôn cảm thấy mát mẻ, phù hợp cho những chuyến du lịch mùa hè ẢNH: @_KIUCIUUN

Áo cổ yếm dáng phồng màu đen trơn mang lại nét bí ẩn và giúp che đi những khuyết điểm nhỏ ở phần thân trên. Chân váy bí trắng với họa tiết hoa nhí màu xanh dương tạo nên một điểm nhấn rạng rỡ ẢNH: FOURMOOD

Họa tiết chấm bi chưa bao giờ biến mất khỏi dòng chảy thời trang, đặc biệt trong mùa hè khi tinh thần retro quay trở lại mạnh mẽ.

Áo cổ yếm màu be chấm bi với dáng ngắn trẻ trung giúp tôn lên làn da sáng, chân váy bí trắng đi kèm có phần eo bo chun co giãn linh hoạt. Họa tiết chấm bi thường mang lại vẻ đẹp cổ điển và không bao giờ lỗi mốt trong dòng chảy thời trang ứng dụng ẢNH: @_N.GTNA_04

Áo cổ yếm màu đỏ đô họa tiết chấm bi với dáng bí bồng bềnh, kết hợp cùng chân váy bí trắng giúp làm dịu lại sắc đỏ rực rỡ. Sắc đỏ đô có ưu điểm cực kỳ tôn da và giúp người mặc trở nên rạng rỡ hơn dưới ánh sáng tự nhiên ẢNH: WOMAN BASIC

Áo cổ yếm và chân váy bí là bản giao hưởng tuyệt vời giữa nét quyến rũ và sự trẻ trung, giúp phái đẹp tự tin khẳng định phong cách cá nhân. Việc khéo léo lựa chọn chất liệu từ thun, kaki đến vải thoáng khí sẽ đảm bảo bạn luôn thoải mái mà vẫn giữ được phom dáng thời thượng.





