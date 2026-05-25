Bí quyết mặc đẹp ngày hè cho nàng công sở

Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
25/05/2026 10:00 GMT+7

Khi nhiệt độ ngày càng tăng cao, việc lựa chọn trang phục đi làm trở thành bài toán nan giải đối với nhiều nàng công sở. Làm sao để vừa giữ được vẻ thanh lịch, vừa đảm bảo sự thoải mái trong những ngày hè oi ả?

Thời trang công sở mùa hè không chỉ dừng lại ở yếu tố mát mẻ mà còn đòi hỏi sự tinh tế trong phom dáng và màu sắc. Những thiết kế tối giản, chất liệu thoáng nhẹ cùng gam màu dịu mắt đang trở thành lựa chọn ưu tiên, giúp phái đẹp tự tin nơi làm việc.

Bí quyết mặc đẹp ngày hè cho nàng công sở- Ảnh 1.

Chiếc đầm với chất liệu mềm nhẹ cùng chi tiết xếp ly hông tạo nên độ rủ uyển chuyển. Gam đỏ trầm mang đến cảm giác điềm tĩnh và sang trọng, dễ dàng đồng hành cùng quý cô từ nơi công sở đến những khoảnh khắc thường nhật

Ảnh: Charmilles

Bí quyết mặc đẹp ngày hè cho nàng công sở- Ảnh 2.

Áo lệch vai cổ đổ phối ren mang lại cảm giác nữ tính khéo léo tôn lên phần vai thanh thoát. Chất linen vân nhẹ thoáng mát, lên phom vừa vặn phối cùng quần jeans ống rộng giúp tổng thể thêm trẻ trung, năng động

Ảnh: MARC Fashion

Bí quyết mặc đẹp ngày hè cho nàng công sở- Ảnh 3.

Sự thanh lịch đôi khi đến từ những điều đơn giản, như áo sơ mi kết hợp quần culottes cùng cách phối màu đen trắng kinh điển. Phom dáng mềm mại mà chỉn chu, chi tiết hoa drap thủ công tinh tế, tất cả đều dễ dàng tạo cảm giác tự tin khi quý cô sải bước

Ảnh: Charmilles

Bí quyết mặc đẹp ngày hè cho nàng công sở- Ảnh 4.

Ghi dấu bằng sự tối giản tinh tế, set đồ tông be sáng kết hợp áo ký giả và chân váy bút chì tạo nên vẻ thanh lịch. Phom dáng chiết eo gọn gàng giúp tôn dáng, trong khi chân váy cân bằng tổng thể, mang lại sự thoải mái mà vẫn chỉn chu

Ảnh: Charmilles

Bí quyết mặc đẹp ngày hè cho nàng công sở- Ảnh 5.

Gam màu tối giản được nhấn mạnh bằng các chi tiết nổi bật cùng những đường cắt may sắc sảo và phom dáng linh hoạt, tạo nên vẻ đẹp hiện đại, sang trọng và tinh tế

Ảnh: Charmilles

Bí quyết mặc đẹp ngày hè cho nàng công sở- Ảnh 6.

Đón những ngày hè đầy năng lượng, chiếc đầm denim nổi bật sẽ là lựa chọn hoàn hảo dành cho nàng. Thiết kế ấn tượng xen kẽ những đường đột chỉ thanh lịch mang lại sự cân bằng tinh tế cho tổng thể, giúp quý cô thêm trang nhã

Ảnh: Charmilles

Bí quyết mặc đẹp ngày hè cho nàng công sở- Ảnh 7.

Chiếc áo kiểu phối bèo mang sắc hồng ngọt ngào, là điểm nhấn hoàn hảo để làm mới bản phối đi làm hằng ngày. Thiết kế mềm mại được xử lý tinh tế, tạo độ bay nhẹ nhàng và uyển chuyển, giúp tổng thể trở nên duyên dáng khi kết hợp cùng chân váy chữ A

Ảnh: MARC Fashion

Bí quyết mặc đẹp ngày hè cho nàng công sở- Ảnh 8.

Thiết kế ghi điểm với phom dáng thanh lịch và gam xanh pastel dịu mắt. Phần cổ bèo trắng phối cúc trang trí tạo điểm nhấn cổ điển, trong khi thắt lưng mảnh giúp tôn eo và cân đối tổng thể. Chất liệu đứng phom kết hợp chân váy xòe vừa phải mang lại vẻ nữ tính

Ảnh: Charmilles

Chỉ cần khéo léo trong cách phối hợp, mùa hè sẽ không còn là trở ngại, mà trở thành cơ hội để quý cô công sở thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế và khí chất riêng. 

Công sở mùa hè mặc gì cho đẹp hè này Phong cách công sở

