Thời trang 24/7

Khoe dáng thon nhờ chiếc váy xòe quen thuộc

Tiffany Trần
25/05/2026 20:00 GMT+7

Từ phong cách tiểu thư ngọt ngào, preppy đến gothic cá tính, váy xòe đang chứng minh sức hút chưa bao giờ hạ nhiệt trong thế giới thời trang hiện đại.

Vượt xa hình ảnh "bánh bèo" quen thuộc, váy xòe ngày nay được biến tấu đa dạng hơn với chất liệu, phom dáng và tinh thần thời trang đầy mới mẻ.

Váy xòe sọc hồng trắng mang tinh thần vintage đầy nữ tính với phần cổ yếm phối ren trắng nổi bật. Phom váy ôm nhẹ phần thân trên rồi bung xòe nhiều tầng ở chân váy giúp tạo hiệu ứng eo nhỏ

ẢNH: @KARLOTTA_CONCEPT

Những chi tiết bèo nhún liên tiếp khiến tổng thể trở nên sinh động nhưng không quá rườm rà

ẢNH: @KARLOTTA_CONCEPT

Chiếc váy xòe màu xanh pastel với chất liệu voan mỏng nhẹ tạo cảm giác bồng bềnh. Phần corset ôm eo kết hợp tay phồng xuyên thấu, trong khi chân váy bèo xếp lớp mang lại độ bay tự nhiên mỗi khi chuyển động

ẢNH: @KARLOTTA_CONCEPT

Những họa tiết hoa thêu nhỏ khiến tổng thể thêm phần lãng mạn

ẢNH: @KARLOTTA_CONCEPT

Chân váy xếp ly màu nâu sô cô la mang hơi hướng preppy hiện đại với độ dài ngắn vừa đủ để tạo hiệu ứng đôi chân dài hơn. Khi kết hợp cùng áo len màu hồng pastel và mũ lưỡi trai đồng điệu đậm chất sporty chic. Sự tương phản giữa chất liệu len mềm mại và chân váy structured giúp tổng thể có chiều sâu hơn về thị giác

ẢNH: @HATHAI0408

Thiết kế chân váy xếp ly màu nâu kết hợp cùng áo polo khỏe khoắn. Phom váy xòe nhẹ giúp cân bằng tỷ lệ cơ thể, điểm nhấn nằm ở cách phối phụ kiện đồng màu như túi đeo chéo đỏ và sneaker tối giản, mang đến cảm giác trẻ trung như một It girl dạo phố cuối tuần

ẢNH: @HATHAI0408

Chiếc váy xòe màu đen với phần thân ôm sát và chân váy bung nhẹ, chất liệu satin tối màu kết hợp chi tiết ren ở gấu váy khiến tổng thể mang hơi thở gothic pha chút nổi loạn. Thiết kế dây mảnh giúp phần vai và cổ trở nên thanh thoát hơn, trong khi găng tay ren trắng cùng chiếc mũ trang trí cầu kỳ thu hút ánh nhìn người đối diện

ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

 

Xu hướng thời trang Y2K trở lại cùng quần cạp trễ

Phối thắt lưng đúng cách, nàng 'hô biến' vóc dáng chuẩn chỉnh

Áo cổ yếm kết hợp chân váy bí 'gây bão' mùa nắng

Bí quyết mặc đẹp ngày hè cho nàng công sở

Nhẹ nhàng, bay bổng ngày nắng với áo voan tơ, áo lụa satin

Diện áo khoác ngoài đa năng cho những ngày bận rộn

Trang phục ngọt ngào cho những chuyến du lịch đáng nhớ

Tạm biệt oi bức ngày hè nhờ trang phục áo, váy không tay

