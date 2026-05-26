Váy chiết eo, bí quyết tạo nên vẻ ngoài thon gọn

Trang phục luôn là cách thú vị để người mặc được tôn dáng và che nhược điểm. Váy chiết eo là một trong số những kiểu dáng váy dễ mặc, dễ đẹp, nhờ vào điểm thắt tự nhiên nơi vòng 2 mà vẻ ngoài thon gọn, ưa nhìn hơn.
Váy chiết eo có nhiều lựa chọn, từ cách nhún thun đến gấp nếp, sử dụng thắt lưng đến những kỹ thuật draping nhằm tạo nên hình ảnh thon thả tự nhiên cho vòng eo.
Tôn dáng thon thả, tôn đường cong với váy chiết eo
Các thiết kế váy liền thân có chi tiết thắt eo luôn được quý cô tin tưởng lựa chọn cho những dịp quan trọng - một buổi họp, một sự kiện hay buổi hẹn hò. Dáng váy thướt tha đi cùng chi tiết đặc biệt tạo nên hiệu ứng thị giác "thu nhỏ" vòng eo, khiến nàng cảm thấy tự tin và xinh đẹp hơn.
Để chọn được mẫu váy chiết eo phù hợp, nàng rất nên mặc thử để cảm nhận độ vừa vặn của trang phục với vóc dáng. Kỹ thuật chiết eo đóng vai trò rất quan trọng trong việc tạo nên hình ảnh thắt eo tự nhiên và mượt mà.