Váy chiết eo, bí quyết tạo nên vẻ ngoài thon gọn

Váy chiết eo có nhiều lựa chọn, từ cách nhún thun đến gấp nếp, sử dụng thắt lưng đến những kỹ thuật draping nhằm tạo nên hình ảnh thon thả tự nhiên cho vòng eo.

Đầm midi dáng chữ A đơn giản với phần eo được tạo hình bằng các đường nhún vải nhẹ nhàng đem đến cảm giác thon gọn tự nhiên. Dáng váy mỏng nhẹ, ít chi tiết càng giúp thần thái và gương mặt nàng nổi bật ẢNH: ORCHID

Tôn dáng thon thả, tôn đường cong với váy chiết eo

Váy sơ mi là một kiểu váy chiết eo điển hình "must have" trong tủ đồ. Thiết kế này luôn có chi tiết thắt eo bằng đai lưng vải hoặc đường nối rã rập - nơi kết nối phần thân trên ôm sát và phần thân dưới xòe rộng điệu đà. Nếu muốn nổi bật hơn, hãy chọn phối thêm một chiếc thắt lưng sáng màu bản nhỏ để vòng 2 càng được chú ý nhiều hơn ẢNH: SIXDO

Các thiết kế váy liền thân có chi tiết thắt eo luôn được quý cô tin tưởng lựa chọn cho những dịp quan trọng - một buổi họp, một sự kiện hay buổi hẹn hò. Dáng váy thướt tha đi cùng chi tiết đặc biệt tạo nên hiệu ứng thị giác "thu nhỏ" vòng eo, khiến nàng cảm thấy tự tin và xinh đẹp hơn.

Nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy lôi cuốn khi nàng khoác lên mình mẫu váy tơ dáng sơ mi nối tầng màu cam pastel. Cấu trúc của trang phục càng tinh tế, đơn giản càng có hiệu quả cao trong việc thu hút ánh nhìn vào phần eo thon thả ẢNH: SIXDO

Để chọn được mẫu váy chiết eo phù hợp, nàng rất nên mặc thử để cảm nhận độ vừa vặn của trang phục với vóc dáng. Kỹ thuật chiết eo đóng vai trò rất quan trọng trong việc tạo nên hình ảnh thắt eo tự nhiên và mượt mà.

Chất liệu nắm giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong khả năng giấu nhược điểm. Mùa nắng, các trang phục xếp ly hoặc có đường xếp ly dày có độ đàn hồi cao được yêu thích hơn hẳn vì khả năng ôm theo từng dáng vóc riêng biệt. Với mẫu đầm xếp ly họa tiết màu nước, chi tiết thắt lưng da khóa vàng đã tạo nên điểm nhấn đắt giá khó rời mắt ẢNH: SIXDO

Váy voan hoa mềm mại thường được áp dụng kỹ thuật nhún thun ôm sát cho phần thân trên, qua đó cũng định hình phom dáng cơ thể theo cách tự nhiên và nhẹ nhàng ẢNH: SIXDO

Không cần đến nhiều chi tiết cầu kỳ phức tạp, chỉ một kỹ thuật draping tạo vạt đắp chéo cho phần eo là đã đủ tạo nên một thiết kế tôn dáng, tôn eo hoàn hảo cho nàng ẢNH: SIXDO

Trên chất vải voan họa tiết, đường viền ren được đặt ngay nơi eo và tạo hình khối hình học, qua đó tạo điểm nhấn cho trang phục ẢNH: ORCHID