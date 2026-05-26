  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Biến tai nghe thành phụ kiện chất lừ cho nàng cá tính

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
26/05/2026 18:00 GMT+7

Tai nghe không chỉ là thiết bị âm thanh mà còn là món phụ kiện đắc lực giúp khẳng định gu thời trang độc đáo của giới trẻ hiện nay.

Xu hướng diện tai nghe như một món trang sức đang trở thành làn sóng mạnh mẽ trong giới mộ điệu toàn cầu, từ phong cách Y2K năng động đến minimalism thanh lịch. Việc biến một vật dụng công nghệ thành điểm nhấn trên trang phục đòi hỏi sự tinh tế trong việc lựa chọn màu sắc và kiểu dáng tai nghe sao cho hài hòa với tổng thể bộ đồ.

Biến tai nghe thành phụ kiện chất lừ cho nàng cá tính - Ảnh 1.

Một chiếc tai nghe trắng trơn tưởng chừng đơn giản nhưng khi được đặt nổi bật phía trên chiếc mũ lưỡi trai đỏ thêu chữ tạo nên hiệu ứng thị giác đầy cuốn hút. Áo sơ mi ca rô đỏ khoác ngoài theo phong cách oversized, kết hợp cùng quần lửng họa tiết rằn ri với các chi tiết túi hộp khỏe khoắn. Đôi bốt da đỏ cao cổ tiếp tục duy trì tinh thần đồng điệu màu sắc, tạo nên vẻ ngoài bụi bặm nhưng không hề rối mắt

ẢNH: @_DELIAH.XZ

Có những bản phối chỉ cần xuất hiện đã đủ mang lại cảm giác cá tính, đầy năng lượng thì những chiếc tai nghe bản to sẽ là “bạn đồng hành” hoàn hảo nhất.

Biến tai nghe thành phụ kiện chất lừ cho nàng cá tính - Ảnh 2.

Sự kết hợp giữa chiếc tai nghe đen trơn đeo trên đầu và mẫu áo tay dài họa tiết rách màu đen mang hơi hướng grunge cá tính. Chân váy trắng nhẹ nhàng bên dưới đóng vai trò cân bằng lại sắc đen, chiếc tai nghe không quá to tạo sự thống nhất đồng điệu màu sắc với trang phục

ẢNH: @_DELIAH.XZ

Biến tai nghe thành phụ kiện chất lừ cho nàng cá tính - Ảnh 3.

Chiếc tai nghe màu vàng ánh kim được phối ăn ý cùng mũ len vàng tạo nên sự liên kết màu sắc đầy nghệ thuật cho phần thân trên. Áo khoác dù oversized phối cùng quần denim ống rộng mang đậm tinh thần casual streetwear, vừa thoải mái vừa thời thượng

ẢNH: @_DELIAH.XZ

Biến tai nghe thành phụ kiện chất lừ cho nàng cá tính - Ảnh 4.

Chiếc tai nghe đỏ trơn khi kết hợp với mũ len xanh rêu tạo nên một cặp màu tương phản đầy thú vị và mang tính biểu tượng của phong cách retro. Bộ trang phục đi kèm đơn giản với áo đỏ và quần đen giúp tập trung toàn bộ sự chú ý vào phần phụ kiện trên đầu

ẢNH: @_KRIXIMMI

Không cần quá nhiều màu sắc, đôi khi chỉ một chiếc tai nghe trắng trơn cũng đủ mang đến thần thái cool girl đầy cuốn hút.

Biến tai nghe thành phụ kiện chất lừ cho nàng cá tính - Ảnh 5.
Biến tai nghe thành phụ kiện chất lừ cho nàng cá tính - Ảnh 6.

Tai nghe trắng trơn được quàng trên cổ như một chiếc vòng cổ thời thượng, tạo điểm nhấn tinh tế cho set đồ short ôm màu trắng thanh lịch. Trang phục tập trung vào phom dáng ôm sát cơ thể, giúp tôn vinh những đường nét khỏe khoắn và năng động của người mặc

ẢNH: @_JESLLYNTENGYCL93

Biến tai nghe thành phụ kiện chất lừ cho nàng cá tính - Ảnh 7.

Chiếc tai nghe xanh lá đậm trơn đeo trên đầu là điểm nhấn màu sắc độc đáo trên nền set đồ màu xám trung tính. Vải màu xám thường có ưu điểm che giấu vết bẩn tốt và rất dễ dàng trong việc phối hợp với nhiều tông màu phụ kiện khác nhau

ẢNH: @_JEERADDS

Biến tai nghe thành phụ kiện chất lừ cho nàng cá tính - Ảnh 8.

Tai nghe màu trắng ngà thanh thoát được đeo cùng mũ lưỡi trai đen, tạo nên sự đối lập màu sắc cổ điển nhưng vô cùng hiệu quả. Set đồ trắng xám tối giản linh hoạt cho cả đi làm lẫn đi chơi dạo phố cùng bạn bè

ẢNH: @_MINHTPHLOETKAEW

Tai nghe đã vượt xa giới hạn của một thiết bị nghe nhạc để trở thành một phần không thể thiếu trong bản đồ thời trang của giới trẻ. Dù bạn theo đuổi sự nổi bật với các tông màu rực rỡ hay trung thành với vẻ đẹp tối giản, tai nghe luôn biết cách làm mới diện mạo của bạn một cách tinh tế.

tai nghe Phụ kiện tai nghe chụp đầu xu hướng thời trang phong cách Y2K

Bài viết khác

Món đồ 'giải nhiệt' mùa hè gọi tên quần shorts sành điệu

Món đồ 'giải nhiệt' mùa hè gọi tên quần shorts sành điệu

Váy chiết eo, bí quyết tạo nên vẻ ngoài thon gọn

Váy chiết eo, bí quyết tạo nên vẻ ngoài thon gọn

Tự tin làm chủ mọi ánh nhìn nhờ chiếc túi hộp thời thượng

Tự tin làm chủ mọi ánh nhìn nhờ chiếc túi hộp thời thượng

Đây là loại vải mềm mát, nhẹ tênh mà phái đẹp lựa chọn trong mùa nóng

Đây là loại vải mềm mát, nhẹ tênh mà phái đẹp lựa chọn trong mùa nóng

3 gam màu ngọt ngào, trong trẻo làm nổi bật phong cách hè

3 gam màu ngọt ngào, trong trẻo làm nổi bật phong cách hè

Khoe dáng thon nhờ chiếc váy xòe quen thuộc

Khoe dáng thon nhờ chiếc váy xòe quen thuộc

Xu hướng thời trang Y2K trở lại cùng quần cạp trễ

Xu hướng thời trang Y2K trở lại cùng quần cạp trễ

Phối thắt lưng đúng cách, nàng 'hô biến' vóc dáng chuẩn chỉnh

Phối thắt lưng đúng cách, nàng 'hô biến' vóc dáng chuẩn chỉnh

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top