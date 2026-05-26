Biến tai nghe thành phụ kiện chất lừ cho nàng cá tính

Tai nghe không chỉ là thiết bị âm thanh mà còn là món phụ kiện đắc lực giúp khẳng định gu thời trang độc đáo của giới trẻ hiện nay.
Chia sẻ bài viết
Xu hướng diện tai nghe như một món trang sức đang trở thành làn sóng mạnh mẽ trong giới mộ điệu toàn cầu, từ phong cách Y2K năng động đến minimalism thanh lịch. Việc biến một vật dụng công nghệ thành điểm nhấn trên trang phục đòi hỏi sự tinh tế trong việc lựa chọn màu sắc và kiểu dáng tai nghe sao cho hài hòa với tổng thể bộ đồ.
Có những bản phối chỉ cần xuất hiện đã đủ mang lại cảm giác cá tính, đầy năng lượng thì những chiếc tai nghe bản to sẽ là “bạn đồng hành” hoàn hảo nhất.
Không cần quá nhiều màu sắc, đôi khi chỉ một chiếc tai nghe trắng trơn cũng đủ mang đến thần thái cool girl đầy cuốn hút.
Tai nghe trắng trơn được quàng trên cổ như một chiếc vòng cổ thời thượng, tạo điểm nhấn tinh tế cho set đồ short ôm màu trắng thanh lịch. Trang phục tập trung vào phom dáng ôm sát cơ thể, giúp tôn vinh những đường nét khỏe khoắn và năng động của người mặc
ẢNH: @_JESLLYNTENGYCL93
Tai nghe đã vượt xa giới hạn của một thiết bị nghe nhạc để trở thành một phần không thể thiếu trong bản đồ thời trang của giới trẻ. Dù bạn theo đuổi sự nổi bật với các tông màu rực rỡ hay trung thành với vẻ đẹp tối giản, tai nghe luôn biết cách làm mới diện mạo của bạn một cách tinh tế.