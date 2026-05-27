Thời trang 24/7

Thả dáng bay bổng cùng đầm hai dây đầy thơ mộng

Thảo Trang
27/05/2026 12:00 GMT+7

Đầm hai dây dáng dài là sự lựa chọn hoàn hảo để tôn vinh nét đẹp dịu dàng và sang trọng của phái đẹp trong mọi sự kiện. Dưới đây là 8 mẫu đầm thời thượng giúp bạn tự tin tỏa sáng với phong cách thời trang tinh tế.

Đầm hai dây dáng dài là kiểu trang phục có thiết kế hai dây mảnh ở vai với chiều dài chân váy thường qua gối hoặc chạm gót chân. Đây là món đồ mang tính biểu tượng cho sự nữ tính, giúp khéo léo khoe trọn bờ vai thon và tạo hiệu ứng kéo dài cơ thể một cách tự nhiên.

Thả dáng bay bổng cùng đầm hai dây đầy thơ mộng- Ảnh 1.

Gây ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên nhờ những chiếc đầm hai dây dáng dài đầy tinh khôi. Đầm sử dụng chất liệu voan mềm mại phối cùng các lớp ren nhiều tầng đan xen giữa sắc vàng nhạt và trắng tinh khôi. Thiết kế dáng dài bồng bềnh, phối cùng nón lá truyền thống tạo nên vẻ đẹp thuần khiết và mộc mạc

ẢNH: @_TRKIMNGAN__

Thả dáng bay bổng cùng đầm hai dây đầy thơ mộng- Ảnh 2.

Váy với chất liệu thun co giãn ở phần thân trên và voan xòe nhẹ từ hông xuống dưới với tông màu trắng ngà trơn. Cổ áo chữ V và chi tiết nhún ôm sát vòng eo giúp người mặc khoe trọn đường cong thon gọn một cách khéo léo

ẢNH: @_TRKIMNGAN__

Nếu yêu thích phong cách lãng mạn pha chút hoài niệm, thiết kế đầm hai dây họa tiết hoa sẽ là lựa chọn khó có thể bỏ qua.

Thả dáng bay bổng cùng đầm hai dây đầy thơ mộng- Ảnh 3.

Chiếc đầm mang tông màu be tối với họa tiết hoa tím nhã nhặn, điểm nhấn là lớp vải ren màu cam tối phủ tinh tế ở phần ngực. Sự kết hợp giữa chất liệu voan lãng mạn và ren cổ điển tạo nên một diện mạo đầy chiều sâu và mang hơi hướng vintage

ẢNH: @_MAIHANN_14

Thả dáng bay bổng cùng đầm hai dây đầy thơ mộng- Ảnh 4.

Đầm hai dây dáng dài sử dụng chất vải dày dặn màu trắng phối họa tiết xanh biển bao phủ toàn bộ thân váy. Họa tiết mang hơi hướng đại dương tạo cảm giác mát mẻ, phối cùng một chiếc túi da màu hồng tương phản đầy cá tính

ẢNH: @_DIEULIHN.19

Thiết kế váy hai dây kết hợp với các sắc màu pastel nhẹ nhàng đem đến sự chuyển sắc thu hút mọi ánh nhìn.

Thả dáng bay bổng cùng đầm hai dây đầy thơ mộng- Ảnh 5.

Đầm được may từ voan phối ren nhiều tầng với sự chuyển màu tinh tế giữa tông be và hồng nhạt theo từng lớp váy. Cấu trúc nhiều tầng tạo độ phồng tự nhiên, giúp che đi khuyết điểm phần thân dưới hiệu quả cho những nàng có dáng người quả lê

ẢNH: @_ELLABELLA3__

Thả dáng bay bổng cùng đầm hai dây đầy thơ mộng- Ảnh 6.

Thiết kế độc đáo với lớp ren hoa trắng cầu kỳ bên trong và phủ một lớp voan xanh biển mỏng nhẹ bên ngoài. Sự đan xen chất liệu này tạo ra hiệu ứng màu sắc mờ ảo, thêm một chiếc kẹp tóc hoa trắng nhỏ xinh được sử dụng để tạo điểm nhấn đồng điệu cho mái tóc

ẢNH: HOIVU SIGNATURE

Không quá phô trương nhưng luôn đủ sức thu hút ánh nhìn, đầm satin hoặc corset dáng dài là biểu tượng của vẻ đẹp quyến rũ và đẳng cấp.

Thả dáng bay bổng cùng đầm hai dây đầy thơ mộng- Ảnh 7.

Chiếc đầm được làm từ chất liệu satin bóng nhẹ, thiết kế ôm sát cơ thể với cổ chữ V sâu giúp tôn lên đường cong quyến rũ. Độ rủ tự nhiên của satin kết hợp cùng sắc be nhạt mang lại vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp cho những buổi dạ tiệc quan trọng

ẢNH: @_VANVY.02_

Thả dáng bay bổng cùng đầm hai dây đầy thơ mộng- Ảnh 8.

Đầm có phần thân từ ngực đến eo được may đứng phom với độ trong suốt nhẹ, chuyển tiếp sang phần chân váy voan nhiều lớp bồng bềnh. Sắc hồng nhạt dịu mắt kết hợp cùng hiệu ứng xuyên thấu nhẹ nhàng tạo nên vẻ đẹp vừa gợi cảm vừa mong manh

ẢNH: @_NINNIN72

Đầm hai dây dáng dài chính là món đồ "vàng" giúp phái đẹp tự tin thể hiện bản sắc cá nhân đầy lôi cuốn. Hy vọng với 8 gợi ý đa dạng về chất liệu và kiểu dáng trên, bạn sẽ tìm thấy cho mình một thiết kế hoàn hảo để tỏa sáng trong những khoảnh khắc đáng nhớ.

đầm hai dây đầm hai dây dáng dài Váy hai dây phong cách thời trang đầm maxi

