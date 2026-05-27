Từ văn phòng đến tiệc tối, màu xanh đen vẫn luôn cuốn hút

Màu xanh đen còn được biết đến với nhiều tên gọi như xanh navy, xanh hải quân, xanh dương đậm, xanh than... Được ví như gam màu xanh huyền bí của đại dương khi về đêm, xanh đen là gam màu biểu tượng của sự tin cậy và kiên định. Váy áo gam màu xanh đen sở hữu vẻ đẹp vượt thời gian, vừa sang trọng vừa mới lạ và có thể thay thế cho tông màu đen truyền thống.

Chân váy dài màu xanh đen kẻ sọc dọc trở thành điểm nhấn nổi bật khi phối cùng gam màu trắng của vải tơ organza. Phong thái cổ điển, trang nhã và sự chuyên nghiệp được chuyển tải trọn vẹn trong sự hài hòa về màu sắc và phom dáng ẢNH: LYP

Màu xanh đen và bí quyết để quý cô làm chủ gam màu 'the new black'

Được xem như gam màu đen mới (the new black), màu xanh đen là lựa chọn luôn phù hợp và thời thượng khi bạn không thích màu đen truyền thống hoặc muốn tìm kiếm vẻ đẹp thanh lịch, sang trọng nhưng mới mẻ và giàu sức sống hơn.

Áo sơ mi dáng ngắn màu trắng ngà phối chân váy xanh than dáng xòe, xếp ly đồng điệu với điểm nhấn từ cổ áo. Bản phối trắng và xanh được điểm thêm sắc đen truyền thống qua bộ đôi túi và giày cao gót buộc nơ ẢNH: CALIE

Màu xanh than kết hợp đẹp nhất với màu trắng. Đây là lý do các bộ đồng phục luôn có sự hiện diện của hai gam màu này trong sự nhấn nhá của các chi tiết điểm nhấn đặt trên áo, chân váy, phụ kiện qua các chi tiết như đường viền, các nếp gấp, nhún bèo, phối layer giữa các lớp trang phục... Bên cạnh đó, đừng quên kết hợp nhiều sắc độ xanh khác nhau cùng item xanh đen, xanh than để tạo nên bản phối có chiều sâu.

Hãy diện gam màu xanh navy theo ý thích của nàng, có thể qua lăng kính của họa tiết sọc dọc, qua bản phối ngẫu hứng mang phong cách nữ sinh hoặc sự tinh tế của các cặp đôi đồng bộ.

Mỗi lựa chọn mặc đẹp cùng gam màu xanh hải quân đều có thể được tạo điểm nhấn riêng qua sự kết hợp tinh tế. Bản phối đồng bộ xanh được điểm thêm chi tiết cổ, nơ và hàng cúc trắng nổi bật; bản phối quần ống rộng trắng phối áo xanh có viền được tạo điểm trung hòa bằng chiếc túi oversized màu be sáng ẢNH: CALIE

Phối đồ layer với màu xanh đậm để tạo chiều sâu thị giác cho bản phối. Sắc xanh đậm đem đến cảm giác thon gọn, trầm tĩnh và chuyên nghiệp trong khi gam màu nhạt đem lại sự mới mẻ và trẻ trung ẢNH: LAMER

Áo polo dệt kim phối chân váy xòe dáng dài khiến bản phối trở nên tươi trẻ. Người mặc cảm nhận rõ nét cảm giác nhẹ thoáng và có phong cách riêng ẢNH: LAMER

Phối xanh pastel và xanh dương, hoặc dùng gam màu trắng làm nổi bật hơn bản phối màu xanh navy chính là những cách dễ dàng để nâng tầm phong cách ẢNH: MAGNOLIA

Cặp đôi áo sơ mi và chân váy xếp ly tuy cổ điển nhưng chẳng bao giờ lỗi mốt. Gam màu xanh đã phát huy hoàn hảo vai trò thay thế cho gam màu đen ẢNH: MAGNOLIA

Áo sơ mi sọc xanh trắng và chân váy xanh đen là sự kết hợp ăn ý, mượt mà cho phong cách công sở hiện đại của quý cô ẢNH: MAGNOLIA



