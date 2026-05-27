  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Từ văn phòng đến tiệc tối, màu xanh đen vẫn luôn cuốn hút

Kim Ngọc
Kim Ngọc
27/05/2026 08:00 GMT+7

Xanh đen là một gam màu trầm tĩnh, mang lại cảm giác bình yên và thư thái. Trang phục mang gam màu thời thượng này là lựa chọn hoàn hảo cho phong cách công sở và cả những buổi tiệc trang trọng.

Màu xanh đen còn được biết đến với nhiều tên gọi như xanh navy, xanh hải quân, xanh dương đậm, xanh than... Được ví như gam màu xanh huyền bí của đại dương khi về đêm, xanh đen là gam màu biểu tượng của sự tin cậy và kiên định. Váy áo gam màu xanh đen sở hữu vẻ đẹp vượt thời gian, vừa sang trọng vừa mới lạ và có thể thay thế cho tông màu đen truyền thống.

Từ văn phòng đến tiệc tối, màu xanh đen vẫn luôn cuốn hút - Ảnh 1.

Chân váy dài màu xanh đen kẻ sọc dọc trở thành điểm nhấn nổi bật khi phối cùng gam màu trắng của vải tơ organza. Phong thái cổ điển, trang nhã và sự chuyên nghiệp được chuyển tải trọn vẹn trong sự hài hòa về màu sắc và phom dáng

ẢNH: LYP

Màu xanh đen và bí quyết để quý cô làm chủ gam màu 'the new black'

Được xem như gam màu đen mới (the new black), màu xanh đen là lựa chọn luôn phù hợp và thời thượng khi bạn không thích màu đen truyền thống hoặc muốn tìm kiếm vẻ đẹp thanh lịch, sang trọng nhưng mới mẻ và giàu sức sống hơn.

Từ văn phòng đến tiệc tối, màu xanh đen vẫn luôn cuốn hút - Ảnh 2.

Áo sơ mi dáng ngắn màu trắng ngà phối chân váy xanh than dáng xòe, xếp ly đồng điệu với điểm nhấn từ cổ áo. Bản phối trắng và xanh được điểm thêm sắc đen truyền thống qua bộ đôi túi và giày cao gót buộc nơ

ẢNH: CALIE

Màu xanh than kết hợp đẹp nhất với màu trắng. Đây là lý do các bộ đồng phục luôn có sự hiện diện của hai gam màu này trong sự nhấn nhá của các chi tiết điểm nhấn đặt trên áo, chân váy, phụ kiện qua các chi tiết như đường viền, các nếp gấp, nhún bèo, phối layer giữa các lớp trang phục... Bên cạnh đó, đừng quên kết hợp nhiều sắc độ xanh khác nhau cùng item xanh đen, xanh than để tạo nên bản phối có chiều sâu.

Hãy diện gam màu xanh navy theo ý thích của nàng, có thể qua lăng kính của họa tiết sọc dọc, qua bản phối ngẫu hứng mang phong cách nữ sinh hoặc sự tinh tế của các cặp đôi đồng bộ.

Từ văn phòng đến tiệc tối, màu xanh đen vẫn luôn cuốn hút - Ảnh 3.
Từ văn phòng đến tiệc tối, màu xanh đen vẫn luôn cuốn hút - Ảnh 4.

Mỗi lựa chọn mặc đẹp cùng gam màu xanh hải quân đều có thể được tạo điểm nhấn riêng qua sự kết hợp tinh tế. Bản phối đồng bộ xanh được điểm thêm chi tiết cổ, nơ và hàng cúc trắng nổi bật; bản phối quần ống rộng trắng phối áo xanh có viền được tạo điểm trung hòa bằng chiếc túi oversized màu be sáng

ẢNH: CALIE

Từ văn phòng đến tiệc tối, màu xanh đen vẫn luôn cuốn hút - Ảnh 5.

Phối đồ layer với màu xanh đậm để tạo chiều sâu thị giác cho bản phối. Sắc xanh đậm đem đến cảm giác thon gọn, trầm tĩnh và chuyên nghiệp trong khi gam màu nhạt đem lại sự mới mẻ và trẻ trung

ẢNH: LAMER

Từ văn phòng đến tiệc tối, màu xanh đen vẫn luôn cuốn hút - Ảnh 6.

Áo polo dệt kim phối chân váy xòe dáng dài khiến bản phối trở nên tươi trẻ. Người mặc cảm nhận rõ nét cảm giác nhẹ thoáng và có phong cách riêng

ẢNH: LAMER

Từ văn phòng đến tiệc tối, màu xanh đen vẫn luôn cuốn hút - Ảnh 7.
Từ văn phòng đến tiệc tối, màu xanh đen vẫn luôn cuốn hút - Ảnh 8.

Phối xanh pastel và xanh dương, hoặc dùng gam màu trắng làm nổi bật hơn bản phối màu xanh navy chính là những cách dễ dàng để nâng tầm phong cách

ẢNH: MAGNOLIA

Từ văn phòng đến tiệc tối, màu xanh đen vẫn luôn cuốn hút - Ảnh 9.

Cặp đôi áo sơ mi và chân váy xếp ly tuy cổ điển nhưng chẳng bao giờ lỗi mốt. Gam màu xanh đã phát huy hoàn hảo vai trò thay thế cho gam màu đen

ẢNH: MAGNOLIA

Từ văn phòng đến tiệc tối, màu xanh đen vẫn luôn cuốn hút - Ảnh 10.

Áo sơ mi sọc xanh trắng và chân váy xanh đen là sự kết hợp ăn ý, mượt mà cho phong cách công sở hiện đại của quý cô

ẢNH: MAGNOLIA


xanh đen Xanh đậm màu xanh đen Xanh Navy xanh than

Bài viết khác

Chân váy xếp ly: Điểm nhấn thanh lịch cho tủ đồ mùa mới

Chân váy xếp ly: Điểm nhấn thanh lịch cho tủ đồ mùa mới

Biến tai nghe thành phụ kiện chất lừ cho nàng cá tính

Biến tai nghe thành phụ kiện chất lừ cho nàng cá tính

Món đồ 'giải nhiệt' mùa hè gọi tên quần shorts sành điệu

Món đồ 'giải nhiệt' mùa hè gọi tên quần shorts sành điệu

Váy chiết eo, bí quyết tạo nên vẻ ngoài thon gọn

Váy chiết eo, bí quyết tạo nên vẻ ngoài thon gọn

Tự tin làm chủ mọi ánh nhìn nhờ chiếc túi hộp thời thượng

Tự tin làm chủ mọi ánh nhìn nhờ chiếc túi hộp thời thượng

Đây là loại vải mềm mát, nhẹ tênh mà phái đẹp lựa chọn trong mùa nóng

Đây là loại vải mềm mát, nhẹ tênh mà phái đẹp lựa chọn trong mùa nóng

3 gam màu ngọt ngào, trong trẻo làm nổi bật phong cách hè

3 gam màu ngọt ngào, trong trẻo làm nổi bật phong cách hè

Khoe dáng thon nhờ chiếc váy xòe quen thuộc

Khoe dáng thon nhờ chiếc váy xòe quen thuộc

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top