Thời trang 24/7

Vẻ đẹp bay bổng, đáng yêu từ đầm bèo nhún đa tầng

Kim Ngọc
27/05/2026 14:00 GMT+7

Nếu là cô gái yêu thích vẻ đẹp lãng mạn, quyến rũ, nàng sẽ không thể làm ngơ trước những chiếc đầm bèo nhún đa tầng mang nét bay bổng đáng yêu.

Thời trang không chỉ là câu trả lời cho việc mặc đẹp, chỉn chu mà còn là cách để quý cô nói lên cá tính. Đầm bèo nhún đa tầng chiếm vị trí quan trọng trong tủ đồ của con gái, tiết lộ về sở thích nữ tính, điệu đà mang nét riêng đầy sức hút.

Vẻ đẹp bay bổng, đáng yêu từ đầm bèo nhún đa tầng- Ảnh 1.

Sắc vàng pastel nhẹ nhàng mang đến điểm cộng cho mẫu mini dress tay loe có nhiều tầng xếp chồng điệu đà mà quyến rũ

ẢNH: CRUSHIE

Ghi dấu mùa hè qua các bản phối đầm bèo nhún bồng bềnh

Không khó để tìm thấy những thiết kế đầm bèo nhún xếp tầng điệu đà nhưng khó để tìm được những ý tưởng phối trang phục hoàn hảo cả vẻ ngoài mà vẫn nói được tính cách của chủ nhân. Những thiết kế váy điệu đà thường dễ bị gắn mác "bánh bèo" nếu cách phối không đủ tinh tế và không phù hợp với cá tính thời trang mà nàng theo đuổi.

Với dáng đầm ngắn mini dress, hãy ưu tiên phối cùng giày cao gót dây mảnh, trang sức và phụ kiện có kích thước nhỏ theo hướng thật tối giản và ít màu sắc. Đầm dáng dài nhiều bèo nhún sẽ đẹp và thanh thoát hơn khi các diềm bèo được tính toán kỹ lưỡng để tạo nên cảm giác vừa đủ - sang trọng mà vẫn thướt tha. Hãy ưu tiên cho những gam màu đơn sắc, màu nhạt nhẹ nhàng để khi các sóng vải chuyển động, ai cũng có thể cảm nhận được nhịp rung đầy lãng mạn.

Vẻ đẹp bay bổng, đáng yêu từ đầm bèo nhún đa tầng- Ảnh 2.

Đối lập với những tầng váy bồng bềnh, những đường nhún xếp liên tiếp như bậc thang là phom váy ống tối giản. Trang phục dáng cúp ngực được phối cùng phụ kiện cổ đính hạt và hoa tai ngọc trai làm nổi bật nét thanh tao, rạng ngời

ẢNH: CRUSHIE

Vẻ đẹp bay bổng, đáng yêu từ đầm bèo nhún đa tầng- Ảnh 3.

Nàng sẽ thu hút mọi ánh nhìn khi bước vào giữa bữa tiệc đông vui trong diện mạo tinh giản mà sắc sảo. Đầm ngắn kết hợp phom chữ A cổ điển chất vải tweed mỏng dệt ánh kim đứng phom tương phản với phần diềm bèo nhún điệu đà mà nữ tính. Không cần khoác lên người quá nhiều trang sức, chỉ một đôi hoa tai cũng đủ để nàng tỏa sáng rạng ngời

ẢNH: CRUSHIE

Vẻ đẹp bay bổng, đáng yêu từ đầm bèo nhún đa tầng- Ảnh 4.

Hóa nàng thơ mùa hè qua khúc hòa ca của voan tơ, bèo nhún, lông vũ và những tầng váy bồng bềnh tựa như những đám mây. Phối trang phục với kiểu tóc búi cao cài hoa, nàng hãy để phần thân dưới thật đơn giản, qua đó "hút" ánh nhìn vào đôi chân dài

ẢNH: CRUSHIE

Vẻ đẹp bay bổng, đáng yêu từ đầm bèo nhún đa tầng- Ảnh 5.

Vẻ đẹp bay bổng, đáng yêu từ đầm bèo nhún đa tầng sẽ khiến nàng cảm thấy "không lối thoát". Khi đứng trước gương, nàng như thấy một chân dung kiều diễm đậm chất tiểu thư đang ngắm nhìn mình trong bản phối gam màu trắng thanh khiết của tơ, organza và ren họa tiết

ẢNH: CRUSHIE

Vẻ đẹp bay bổng, đáng yêu từ đầm bèo nhún đa tầng- Ảnh 6.

Dáng váy maxi cổ yếm được làm mới bằng bảng màu xanh bơ dịu mát, bằng chất vải tơ nhăn tự nhiên và đặc biệt là những đường viền diềm bèo bản lớn gây ấn tượng khó quên

ẢNH: FENG ATELIER

Vẻ đẹp bay bổng, đáng yêu từ đầm bèo nhún đa tầng- Ảnh 7.

Sắc vàng nhạt vẫn đủ sức tạo nên sức hút cho dáng váy chữ A cổ điển. Từng dải vải mềm xếp chồng, buông rủ mềm theo vóc dáng tô đậm nét cho phong cách cá nhân

ẢNH: GRAPHE CLOTHING

Vẻ đẹp bay bổng, đáng yêu từ đầm bèo nhún đa tầng- Ảnh 8.
Vẻ đẹp bay bổng, đáng yêu từ đầm bèo nhún đa tầng- Ảnh 9.

Từ các buổi tiệc trà chiều, dự tiệc nhẹ đến sự kiện lớn, váy đầm bèo nhún mang sắc đen đem đến hình ảnh đầy kiêu kỳ, quyến rũ và sự bí ẩn nép sau nếp trang phục

ẢNH: CRUSHIE

Vẻ đẹp bay bổng, đáng yêu từ đầm bèo nhún đa tầng- Ảnh 10.

Họa tiết, bảng màu và những đường xếp nếp xoáy tạo nên bông hoa 3D như muốn thu trọn mọi ánh nhìn vào nàng. Trang phục nổi bật được phối cùng xăng đan dây mảnh, tóc vén nhẹ và thả dài khoe khéo bờ vai thon

ẢNH: K CLOSET


