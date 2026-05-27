Thời trang 24/7

Khúc giao hưởng ngọt ngào giữa chất liệu voan mềm và ren tinh xảo

Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
27/05/2026 22:00 GMT+7

Sự hòa quyện giữa chất liệu voan bay bổng và ren tinh xảo tạo nên những bộ trang phục mang đậm hơi thở nữ tính.

Trong thế giới thời trang, voan và ren luôn là "cặp bài trùng" giúp tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng nhưng không kém phần quyến rũ của phụ nữ. Nếu voan mang đến sự bồng bềnh thì ren lại tạo điểm nhấn bằng những hoa văn thêu tay tỉ mỉ. Sự kết hợp này không chỉ giúp bộ trang phục có thêm chiều sâu về mặt thị giác mà còn mang lại cảm giác thoải mái.

Khúc giao hưởng ngọt ngào giữa chất liệu voan mềm và ren tinh xảo- Ảnh 1.

Áo hai dây trắng dáng ôm nổi bật với những đường viền ren tinh tế ở phần ngực, kết hợp cùng chân váy midi chất liệu voan in hoa tím nhẹ nhàng. Thiết kế này tôn lên vòng eo thon gọn. Nhấn nhá bằng một chiếc dây chuyền bạc mảnh giúp vùng cổ thêm phần thu hút

ẢNH: @_SONGNHIIW

Khúc giao hưởng ngọt ngào giữa chất liệu voan mềm và ren tinh xảo- Ảnh 2.

Chiếc áo hai dây được may từ chất liệu ren xuyên thấu đứng phom, ôm sát cơ thể phối cùng chân váy voan ngắn xếp 3 tầng bồng bềnh. Sự đối lập giữa phần trên gợi cảm và phần dưới trẻ trung giúp bộ trang phục trở nên cân bằng và thời thượng

ẢNH: @_ZISSE.IB

Khi voan và ren được kết hợp trên nền phom dáng tiểu thư với thiết kế nhiều lớp luôn có khả năng gợi nhớ đến phong cách quý cô châu Âu cổ điển.

Khúc giao hưởng ngọt ngào giữa chất liệu voan mềm và ren tinh xảo- Ảnh 3.

Trang phục gồm áo kiểu tiểu thư trắng 3 tầng với lớp ren lót ở cổ và tay áo dài, diện cùng chân váy ngắn có lớp voan trắng bên trong tạo độ xòe. Thiết kế nhiều lớp giúp che khuyết điểm cơ thể hiệu quả, mang lại phong cách cổ điển cho phái đẹp

ẢNH: @_THWTHOR_

Khúc giao hưởng ngọt ngào giữa chất liệu voan mềm và ren tinh xảo- Ảnh 4.

Áo tay dài cài khuy được làm từ chất liệu ren trắng ngà đính thêm nơ đen nhỏ, phối cùng chân váy voan màu be dáng ngắn thanh lịch. Sắc màu trung tính của bộ đồ mang lại cảm giác chỉn chu, thêm một chiếc túi da màu hồng pastel làm điểm nhấn màu sắc cho tổng thể trang phục

ẢNH: BETTICLUB

Khúc giao hưởng ngọt ngào giữa chất liệu voan mềm và ren tinh xảo- Ảnh 5.

Áo cape top ngắn tay được thiết kế hoàn toàn từ ren trắng với hoa văn nổi, kết hợp cùng chân váy voan đen tương phản. Kiểu dáng cape top giúp giấu đi phần bắp tay chưa thon gọn trong khi chân váy voan đen lại tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân

ẢNH: MASARA

Khúc giao hưởng ngọt ngào giữa chất liệu voan mềm và ren tinh xảo- Ảnh 6.

Chiếc áo trắng tinh khôi có phần tay bồng bềnh và lớp lót ren gợi cảm ở ngực, đi cùng chân váy voan mỏng nhẹ gồm 3 lớp xếp chồng. Sự kết hợp giữa độ phồng của tay áo và độ rủ của váy voan giữ nét tối giản nhưng vẫn sang trọng

ẢNH: LISASTORE

Khúc giao hưởng ngọt ngào giữa chất liệu voan mềm và ren tinh xảo- Ảnh 7.

Sự kết hợp giữa chiếc áo ren dài tay dày dặn màu trắng và chân váy voan đen tạo nên phong cách đơn giản. Chất liệu len kín đáo hòa quyện cùng lớp voan mỏng phía dưới mang lại vẻ đẹp đối lập, phụ kiện đi kèm là một chiếc túi da đen bóng giúp nâng tầm sự sang trọng cho bộ đồ

ẢNH: HANA

Khúc giao hưởng ngọt ngào giữa chất liệu voan mềm và ren tinh xảo- Ảnh 8.

Áo trắng mỏng nhẹ có mũ choàng bằng ren độc đáo phối với chân váy voan trắng dài xếp nhiều tầng lộng lẫy. Thiết kế mũ ren choàng đầu tạo nên vẻ đẹp bí ẩn, phần chân váy bồng bềnh hoàn thiện vẻ ngoài nữ tính của người mặc

ẢNH: @_H.PHUOWNG

Sự kết hợp giữa voan và ren luôn mang đến sức hút khó cưỡng, giúp phái đẹp thể hiện trọn vẹn nét thanh lịch và đẳng cấp của mình. Dù bạn yêu thích phong cách trẻ trung hay sang trọng, những thiết kế voan ren chắc chắn sẽ là lựa chọn hoàn hảo để làm mới tủ đồ.

Voan Ren chất liệu voan trang phục vải ren phối đồ với voan và ren

