  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Biến chiếc quần đen quen thuộc trở nên thời thượng

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
27/05/2026 20:00 GMT+7

Điều làm nên sức hút của quần đen chưa bao giờ nằm ở sự đơn giản, mà ở khả năng thích nghi với mọi cá tính thời trang.

Một chiếc quần đen linen phom rộng có thể đưa bạn đến tinh thần nghỉ dưỡng Địa Trung Hải, trong khi phiên bản nylon nhún bèo lại gợi cảm giác thoải mái đầy nổi loạn. 

Biến chiếc quần đen quen thuộc trở nên thời thượng - Ảnh 1.

Chiếc quần đen ống rộng bằng chất liệu linen mỏng nhẹ, thiết kế lưng cao giúp đôi chân trông dài hơn. Khi kết hợp cùng áo bra trắng và blazer kem oversized, điểm nhấn nằm ở chiếc mũ tròn vành tối màu và đôi bốt da nâu mang tinh thần bohemian hiện đại

ẢNH: @LINENBYMORIKO

Biến chiếc quần đen quen thuộc trở nên thời thượng - Ảnh 2.

Quần đen với vải dù chống nước, phần thiết kế nhún dọc thân tạo hiệu ứng thị giác đầy phá cách

ẢNH: @KARLOTTA_CONCEPT

Biến chiếc quần đen quen thuộc trở nên thời thượng - Ảnh 3.

Chất liệu bóng nhẹ phản chiếu ánh sáng giúp tổng thể mang hơi hướng futuristic Y2K. Khi phối cùng corset trắng cúp ngực, bản phối tạo nên sự đối lập hấp dẫn giữa nét nữ tính và tinh thần streetwear mạnh mẽ

ẢNH: @KARLOTTA_CONCEPT

Biến chiếc quần đen quen thuộc trở nên thời thượng - Ảnh 4.

Quần đen dáng suông rộng với chất liệu mềm rũ trở thành “khoảng lặng” hoàn hảo cho chiếc áo sơ mi đỏ thêu hoa nổi bật phía trên. Phom quần oversized giúp tổng thể giữ được sự thoải mái, trong khi sắc đen trung tính cân bằng lại độ rực của màu đỏ

ẢNH: @LINENBYMORIKO

Biến chiếc quần đen quen thuộc trở nên thời thượng - Ảnh 5.

Chiếc quần shorts đen dáng rộng mang tinh thần sporty casual được làm mềm lại nhờ chất liệu nhẹ mát

ẢNH: @KOIFET

Biến chiếc quần đen quen thuộc trở nên thời thượng - Ảnh 6.

Khi kết hợp cùng áo tank top xanh pastel nhẹ nhàng, phối cùng tất cao cổ tone sur tone và giày búp bê Mary Jane, bản phối gợi cảm giác retro thơ mộng

ẢNH: @KOIFET

Biến chiếc quần đen quen thuộc trở nên thời thượng - Ảnh 7.

Quần đen cargo phom rộng với chi tiết túi hộp trắng tạo nên điểm nhấn thị giác đầy cá tính

ẢNH: @KARLOTTA_CONCEPT

Biến chiếc quần đen quen thuộc trở nên thời thượng - Ảnh 8.

Chất liệu suông rũ giúp thiết kế bớt nặng nề, phối cùng áo gile crop top khóa kéo màu đen, kính mắt tối màu mang tinh thần urban chic mạnh mẽ

ẢNH: @KARLOTTA_CONCEPT

 

quần đen ống rộng chất liệu linen quần cargo quần shorts

Bài viết khác

Hoàn thiện diện mạo 'sang, xịn, mịn' cùng set đồ trắng tối giản

Hoàn thiện diện mạo 'sang, xịn, mịn' cùng set đồ trắng tối giản

Phối đồ chuẩn chỉnh cho mọi dáng người với quần ống rộng

Phối đồ chuẩn chỉnh cho mọi dáng người với quần ống rộng

Vẻ đẹp bay bổng, đáng yêu từ đầm bèo nhún đa tầng

Vẻ đẹp bay bổng, đáng yêu từ đầm bèo nhún đa tầng

Thả dáng bay bổng cùng đầm hai dây đầy thơ mộng

Thả dáng bay bổng cùng đầm hai dây đầy thơ mộng

Từ văn phòng đến tiệc tối, màu xanh đen vẫn luôn cuốn hút

Từ văn phòng đến tiệc tối, màu xanh đen vẫn luôn cuốn hút

Chân váy xếp ly: Điểm nhấn thanh lịch cho tủ đồ mùa mới

Chân váy xếp ly: Điểm nhấn thanh lịch cho tủ đồ mùa mới

Biến tai nghe thành phụ kiện chất lừ cho nàng cá tính

Biến tai nghe thành phụ kiện chất lừ cho nàng cá tính

Món đồ 'giải nhiệt' mùa hè gọi tên quần shorts sành điệu

Món đồ 'giải nhiệt' mùa hè gọi tên quần shorts sành điệu

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top