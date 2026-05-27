Biến chiếc quần đen quen thuộc trở nên thời thượng

Một chiếc quần đen linen phom rộng có thể đưa bạn đến tinh thần nghỉ dưỡng Địa Trung Hải, trong khi phiên bản nylon nhún bèo lại gợi cảm giác thoải mái đầy nổi loạn.
Chiếc quần đen ống rộng bằng chất liệu linen mỏng nhẹ, thiết kế lưng cao giúp đôi chân trông dài hơn. Khi kết hợp cùng áo bra trắng và blazer kem oversized, điểm nhấn nằm ở chiếc mũ tròn vành tối màu và đôi bốt da nâu mang tinh thần bohemian hiện đại
ẢNH: @LINENBYMORIKO
Quần đen với vải dù chống nước, phần thiết kế nhún dọc thân tạo hiệu ứng thị giác đầy phá cách
ẢNH: @KARLOTTA_CONCEPT
Chất liệu bóng nhẹ phản chiếu ánh sáng giúp tổng thể mang hơi hướng futuristic Y2K. Khi phối cùng corset trắng cúp ngực, bản phối tạo nên sự đối lập hấp dẫn giữa nét nữ tính và tinh thần streetwear mạnh mẽ
Quần đen dáng suông rộng với chất liệu mềm rũ trở thành “khoảng lặng” hoàn hảo cho chiếc áo sơ mi đỏ thêu hoa nổi bật phía trên. Phom quần oversized giúp tổng thể giữ được sự thoải mái, trong khi sắc đen trung tính cân bằng lại độ rực của màu đỏ
Chiếc quần shorts đen dáng rộng mang tinh thần sporty casual được làm mềm lại nhờ chất liệu nhẹ mát
ẢNH: @KOIFET
Khi kết hợp cùng áo tank top xanh pastel nhẹ nhàng, phối cùng tất cao cổ tone sur tone và giày búp bê Mary Jane, bản phối gợi cảm giác retro thơ mộng
Quần đen cargo phom rộng với chi tiết túi hộp trắng tạo nên điểm nhấn thị giác đầy cá tính
Chất liệu suông rũ giúp thiết kế bớt nặng nề, phối cùng áo gile crop top khóa kéo màu đen, kính mắt tối màu mang tinh thần urban chic mạnh mẽ
