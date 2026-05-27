  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Hoàn thiện diện mạo 'sang, xịn, mịn' cùng set đồ trắng tối giản

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
27/05/2026 18:00 GMT+7

Chỉ cần khéo léo phối cùng phụ kiện phù hợp, bạn đã có thể biến những set đồ trắng tối giản thành điểm nhấn nổi bật cho mọi khoảnh khắc xuống phố.

Gam màu trắng không chỉ mang đến cảm giác sang trọng mà còn giúp tổng thể trang phục trở nên tinh tế và dễ ứng dụng hơn bao giờ hết. 

Hoàn thiện diện mạo sang xịn mịn cùng set đồ trắng tối giản - Ảnh 1.

Set váy trắng dáng xòe mang tinh thần thanh lịch với phần thân trên ôm nhẹ, nhấn chi tiết nơ nhỏ ở eo và tôn vòng 2 gọn gàng

ẢNH: @INB._..NHU0704

Hoàn thiện diện mạo sang xịn mịn cùng set đồ trắng tối giản - Ảnh 2.

Chân váy xòe nhẹ tạo hiệu ứng đôi chân thon dài, sự kết hợp giữa giày bệt phối nơ đen trắng cùng túi xách mini dây kim loại mang lại vẻ ngoài vừa sang trọng vừa nữ tính

ẢNH: @INB._..NHU0704

Hoàn thiện diện mạo sang xịn mịn cùng set đồ trắng tối giản - Ảnh 3.

Không cần quá nhiều phụ kiện cầu kỳ, set đồ trắng gồm crop top quây và quần ống rộng phom phồng vẫn đủ tạo nên sức hút hiện đại. Chất liệu mềm nhẹ cùng phom dáng bay bổng khéo léo khoe vòng eo săn chắc. Dép xỏ ngón tối giản càng làm nổi bật tinh thần nghỉ dưỡng phóng khoáng

ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Hoàn thiện diện mạo sang xịn mịn cùng set đồ trắng tối giản - Ảnh 5.

Áo lệch vai đính bèo mềm mại kết hợp cùng quần suông trắng tạo nên bản phối mang đậm tinh thần quiet luxury đang được yêu thích. Thiết kế bất đối xứng giúp phần vai và cổ trở nên thanh mảnh hơn, trong khi phom quần rộng đem lại cảm giác thoải mái nhưng vẫn thanh lịch

ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Hoàn thiện diện mạo sang xịn mịn cùng set đồ trắng tối giản - Ảnh 6.

Áo trắng sát nách cùng quần shorts trắng cạp thấp mang tinh thần trẻ trung, những chi tiết cut out nhỏ cùng phụ kiện đinh tán tạo điểm nhấn cá tính, trong khi đôi bốt lông đen trắng giúp tổng thể thêm nổi bật

ẢNH: @PHUONGDOLOVEUU

Hoàn thiện diện mạo sang xịn mịn cùng set đồ trắng tối giản - Ảnh 7.

Set đồ là minh chứng rõ ràng rằng phong cách tối giản không hề nhàm chán

ẢNH: @PHUONGDOLOVEUU

Hoàn thiện diện mạo sang xịn mịn cùng set đồ trắng tối giản - Ảnh 8.

Set đồ trắng phối ren xuyên thấu mang đến diện mạo vừa quyến rũ vừa đậm chất fashionista. Corset ren ôm dáng giúp tôn đường cong cơ thể, trong khi quần shorts phồng độc đáo. Chiếc áo sơ mi trắng khoác hờ cùng bốt cao cổ đen khiến bản phối trở nên mạnh mẽ hơn mà không làm mất đi nét sang trọng vốn có

ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

 

set đồ trắng váy trắng trang phục màu trắng Phong cách tối giản

Bài viết khác

Phối đồ chuẩn chỉnh cho mọi dáng người với quần ống rộng

Phối đồ chuẩn chỉnh cho mọi dáng người với quần ống rộng

Vẻ đẹp bay bổng, đáng yêu từ đầm bèo nhún đa tầng

Vẻ đẹp bay bổng, đáng yêu từ đầm bèo nhún đa tầng

Thả dáng bay bổng cùng đầm hai dây đầy thơ mộng

Thả dáng bay bổng cùng đầm hai dây đầy thơ mộng

Từ văn phòng đến tiệc tối, màu xanh đen vẫn luôn cuốn hút

Từ văn phòng đến tiệc tối, màu xanh đen vẫn luôn cuốn hút

Chân váy xếp ly: Điểm nhấn thanh lịch cho tủ đồ mùa mới

Chân váy xếp ly: Điểm nhấn thanh lịch cho tủ đồ mùa mới

Biến tai nghe thành phụ kiện chất lừ cho nàng cá tính

Biến tai nghe thành phụ kiện chất lừ cho nàng cá tính

Món đồ 'giải nhiệt' mùa hè gọi tên quần shorts sành điệu

Món đồ 'giải nhiệt' mùa hè gọi tên quần shorts sành điệu

Váy chiết eo, bí quyết tạo nên vẻ ngoài thon gọn

Váy chiết eo, bí quyết tạo nên vẻ ngoài thon gọn

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top