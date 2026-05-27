Hoàn thiện diện mạo 'sang, xịn, mịn' cùng set đồ trắng tối giản

Gam màu trắng không chỉ mang đến cảm giác sang trọng mà còn giúp tổng thể trang phục trở nên tinh tế và dễ ứng dụng hơn bao giờ hết.
Set váy trắng dáng xòe mang tinh thần thanh lịch với phần thân trên ôm nhẹ, nhấn chi tiết nơ nhỏ ở eo và tôn vòng 2 gọn gàng
Chân váy xòe nhẹ tạo hiệu ứng đôi chân thon dài, sự kết hợp giữa giày bệt phối nơ đen trắng cùng túi xách mini dây kim loại mang lại vẻ ngoài vừa sang trọng vừa nữ tính
Không cần quá nhiều phụ kiện cầu kỳ, set đồ trắng gồm crop top quây và quần ống rộng phom phồng vẫn đủ tạo nên sức hút hiện đại. Chất liệu mềm nhẹ cùng phom dáng bay bổng khéo léo khoe vòng eo săn chắc. Dép xỏ ngón tối giản càng làm nổi bật tinh thần nghỉ dưỡng phóng khoáng
Áo lệch vai đính bèo mềm mại kết hợp cùng quần suông trắng tạo nên bản phối mang đậm tinh thần quiet luxury đang được yêu thích. Thiết kế bất đối xứng giúp phần vai và cổ trở nên thanh mảnh hơn, trong khi phom quần rộng đem lại cảm giác thoải mái nhưng vẫn thanh lịch
Áo trắng sát nách cùng quần shorts trắng cạp thấp mang tinh thần trẻ trung, những chi tiết cut out nhỏ cùng phụ kiện đinh tán tạo điểm nhấn cá tính, trong khi đôi bốt lông đen trắng giúp tổng thể thêm nổi bật
Set đồ là minh chứng rõ ràng rằng phong cách tối giản không hề nhàm chán
Set đồ trắng phối ren xuyên thấu mang đến diện mạo vừa quyến rũ vừa đậm chất fashionista. Corset ren ôm dáng giúp tôn đường cong cơ thể, trong khi quần shorts phồng độc đáo. Chiếc áo sơ mi trắng khoác hờ cùng bốt cao cổ đen khiến bản phối trở nên mạnh mẽ hơn mà không làm mất đi nét sang trọng vốn có
