Lên đồ dạo phố ngày cuối tuần cùng chân váy kẻ ca rô

Từ những chiếc
chân váy dáng dài mềm mại mang hơi thở vintage đến kiểu váy xếp ly trẻ trung đậm chất học đường, họa tiết kẻ ca rô luôn biết cách làm mới diện mạo bằng sự đa dạng trong màu sắc, phom dáng và chất liệu.
Ghi điểm với chân váy kẻ
ca rô dáng dài mang thiết kế bất đối xứng cùng chi tiết tà đắp chéo ấn tượng. Kết hợp cùng áo thun dài tay lệch vai tôn lên bờ vai thanh mảnh của người mặc. Điểm nhấn cá tính còn được hoàn thiện qua thắt lưng da bản lớn, mũ beret đen tạo nên diện mạo cổ điển cuốn hút
Chân váy
ca rô dáng xòe với đường cắt bất đối xứng tiếp tục mang đến tinh thần phóng khoáng nhưng mềm mại hơn nhờ chất liệu rũ nhẹ. Chi tiết vạt đắp tạo sự độc đáo, sự kết hợp cùng áo thun tăm trễ vai sắc trắng kem đầy nữ tính. Chất liệu thun ôm vừa phải giúp mang lại sự thoải mái cho người mặc Chân váy xếp ly nhiều tầng họa tiết kẻ ca rô tăm đen trắng mang vẻ đẹp ngọt ngào, kết hợp cùng áo thun trễ vai màu kem thanh lịch. Điểm nhấn cá tính được hoàn thiện bởi đôi bốt cowboy trắng thời thượng, phù hợp dạo phố cuối tuần
Ghi điểm với chân váy xếp ly kẻ
ca rô xanh nổi bật, tạo điểm nhấn bằng thiết kế cạp giả hai lớp phối viền ren tinh tế. Khi kết hợp cùng áo thun cổ chữ V màu kem và hoàn thiện bởi loạt phụ kiện thời thượng như mũ bucket hay túi xách đồng điệu dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn
Chân váy xếp ly ngắn họa tiết kẻ ô tông xám nâu trầm, mang hơi hướng học đường, phối cùng
áo blouse vàng chấm bi nhạt, cổ bẻ vintage với phần tay bồng nhẹ và chi tiết thắt dây điệu đà dễ dàng ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau
Chân váy kẻ
ca rô xám xếp ly dáng ngắn nổi bật với thiết kế cạp trễ hiện đại, tạo cảm giác phóng khoáng đúng tinh thần thời trang đường phố. Những đường xếp ly gọn gàng giúp phần chân thêm thanh thoát, phối cùng áo crop top trắng hồng ôm dáng đầy nữ tính
Set đồ ghi điểm với áo sơ mi trắng dáng crop top được xử lý gấu tua rua đầy phóng khoáng. Phối cùng chân váy tennis kẻ
ca rô cạp cao bản lớn, khéo léo tôn lên vòng eo thon gọn cùng đôi chân dài. Không cần quá nhiều phụ kiện cầu kỳ, hoàn hảo cho những buổi dạo phố năng động hay hẹn hò cuối tuần
Mang tinh thần phá cách hơn, chân váy kẻ
ca rô xám đen bất đối xứng phối bèo nhún xếp tầng tạo nên hiệu ứng thị giác đầy ấn tượng. Các lớp bèo mềm mại giúp tổng thể bớt cứng, sánh đôi cùng áo xuyên thấu màu đen ôm nhẹ cơ thể, tạo sự quyến rũ cho người mặc