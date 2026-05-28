Thời trang 24/7

Khoe chân thon cùng mốt giấu quần năng động ngày hè

Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
28/05/2026 22:00 GMT+7

Phong cách giấu quần tiếp tục trở thành lựa chọn được nhiều tín đồ yêu thích nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa tính ứng dụng và vẻ ngoài thời thượng.

Sự thoải mái từ áo rộng kết hợp quần shorts chính là điểm cộng để nàng thoải mái suốt ngày hè theo phong cách giấu quần. 

Khoe chân thon cùng mốt giấu quần năng động ngày hè- Ảnh 1.

Áo sơ mi trắng dáng rộng nổi bật với thiết kế cổ bẻ phá cách cùng vạt bất đối xứng đầy phóng khoáng. Ẩn dưới lớp áo là quần shorts ôm gọn, vừa tạo cảm giác tinh tế vừa khéo léo tôn lên đôi chân dài thanh mảnh. Thêm một chiếc kính râm đen cá tính và dép xỏ ngón trẻ trung, tạo nên diện mạo tối giản ngày hè

ẢNH: @NGTHTHUYZ

Khoe chân thon cùng mốt giấu quần năng động ngày hè- Ảnh 2.

Set đồ với áo babydoll màu kem sữa với thiết kế cổ sen kết hợp tay bồng nhẹ giúp tổng thể thêm phần ngọt ngào, trong khi phom áo rộng tạo cảm giác thoải mái tuyệt đối khi diện trong thời tiết oi bức. Quần shorts đồng điệu với chi tiết bèo nhún nhẹ nhàng được phối tinh tế phía trong giúp bản phối vẫn giữ được nét thanh lịch mà không làm mất đi tinh thần “giấu quần” đặc trưng

ẢNH: @SALAVI.SHOPDN

Khoe chân thon cùng mốt giấu quần năng động ngày hè- Ảnh 3.

Áo thun oversized trắng trễ vai với họa tiết cá tính. Phần vai lệch nhẹ khoe trọn bờ vai, trong khi phom áo rộng tạo cảm giác năng động đặc trưng của phong cách streetwear. Quần shorts đen ôm dáng thấp thoáng phía trong không chỉ giúp bản phối thêm kín đáo mà còn khéo léo làm nổi bật đôi chân thanh mảnh

ẢNH: @_H.PHUOWNG

Khoe chân thon cùng mốt giấu quần năng động ngày hè- Ảnh 4.

Áo blouse trễ vai bèo nhún, với ống tay áo rộng dáng bóng bay, chất liệu vải nhẹ giúp tổng thể thêm phần bay bổng. Trong khi quần shorts ôm dáng được giấu khéo léo bên trong lại tạo hiệu ứng đôi chân thon dài đầy cuốn hút

ẢNH: @MAIHANN_14

Khoe chân thon cùng mốt giấu quần năng động ngày hè- Ảnh 5.

Áo thun oversized trắng phom rộng không chỉ mang đến vẻ ngoài năng động mà còn giúp phong cách giấu quần thêm phần thời thượng. Khi phối cùng quần shorts ngắn ẩn nhẹ bên trong toát lên sự phóng khoáng. Một số phụ kiện nhỏ xinh như khăn bandana đội đầu, túi canvas và sneakers phối hài hòa, rất hợp với mùa hè ngập nắng

ẢNH: @NGTHTHUYZTHUYTHNG__

Khoe chân thon cùng mốt giấu quần năng động ngày hè- Ảnh 6.

Phong cách giấu quần trở nên nổi bật hơn với áo thun oversized trắng tối giản. Phối cùng quần shorts denim ngắn bên trong, bản phối khéo léo tôn dáng người mặc. Giày sneakers thắt dây mang hơi hướng retro cùng chiếc máy ảnh cầm tay là điểm nhấn hoàn hảo, đậm chất dạo phố ngẫu hứng

ẢNH: @LNB._.NHU0704

Khoe chân thon cùng mốt giấu quần năng động ngày hè- Ảnh 7.

Chiếc áo thun oversized phối màu loang lại mang đến tinh thần phá cách rõ nét hơn. Hiệu ứng màu sắc loang nhẹ tạo chiều sâu thị giác, phối cùng quần shorts đen ôm dáng, bản phối vừa đảm bảo sự thoải mái vừa giúp đôi chân trở nên thon gọn hơn. Mũ beret da cá tính cùng sneakers trắng mang hơi thở Y2K thời thượng

ẢNH: @THUYTHNG__

Khoe chân thon cùng mốt giấu quần năng động ngày hè- Ảnh 8.

Set đồ nổi bật với áo thun oversized trắng cá tính kết hợp mũ lưỡi trai năng động, tạo nên phong cách giấu quần trẻ trung. Chiếc quần shorts tối màu được phối khéo léo phía trong vừa đảm bảo sự thoải mái, vừa tôn đôi chân dài thon gọn

ẢNH: @AN91__A

 

giấu quần Áo rộng phong cách giấu quần Mốt giấu quần áo thun oversized

Áo satin hai dây: Không còn hở hang chỉ có thời thượng

