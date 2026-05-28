  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Áo satin hai dây: Không còn hở hang chỉ có thời thượng

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
28/05/2026 20:00 GMT+7

Không còn đơn thuần là thiết kế dành riêng cho những buổi tiệc tối, áo satin nay được biến hóa đầy tinh tế cho phái đẹp.

Chiếc áo hai dây satin có thể đưa người mặc đi từ vẻ đẹp thanh lịch ban ngày đến khí chất sang trọng của những buổi hẹn tối. Không còn cảm giác hở hang hay khó mặc, áo satin hai dây giờ đây trở thành lựa chọn của những cô gái yêu thời trang và biết cách làm chủ phong cách của mình.

Áo satin hai dây: Không còn hở hang chỉ có thời thượng - Ảnh 1.

Chiếc áo hai dây satin màu xanh nước biển nổi bật với thiết kế cổ chữ V và đường viền ren trắng tinh tế chạy dọc vạt áo. Sắc xanh dịu mắt khi phối cùng quần denim xám ống suông, cân bằng hoàn hảo giữa nét quyến rũ và tinh thần tối giản hiện đại

ẢNH: @_BOW_BUNNIE

Không quá rực rỡ nhưng vẫn đủ nổi bật, những chiếc áo satin hai dây sắc pastel mang đến cảm giác tươi sáng và đầy sức sống.

Áo satin hai dây: Không còn hở hang chỉ có thời thượng - Ảnh 2.

Áo hai dây satin mang sắc vàng dịu mắt được nhấn nhá bằng những mảng ren lớn phủ lấy phần thân áo. Kết hợp hài hòa với đó là chiếc quần denim dáng suông màu xanh nhạt rạng rỡ. Sắc vàng và xanh nhạt là cặp bài trùng giúp tôn vinh làn da, đặc biệt là khi diện vào những ngày hè đầy nắng

ẢNH: @_SEOSTUDIO

Áo satin hai dây: Không còn hở hang chỉ có thời thượng - Ảnh 3.

Áo hai dây satin vàng nổi bật với phần lưng bo chun giúp ôm sát cơ thể nhưng vẫn giữ được độ rủ tự nhiên phía trước. Thiết kế bo chun lưng giúp người mặc dễ dàng vận động mà không lo áo bị xê dịch hay mất phom dáng

ẢNH: @_BUNCA.DL_02

Nếu yêu thích vẻ đẹp trong trẻo, những chiếc áo satin trắng viền ren độc đáo chắc chắn là lựa chọn đáng thử.

Áo satin hai dây: Không còn hở hang chỉ có thời thượng - Ảnh 4.

Áo hai dây satin trắng gây ấn tượng bằng đường cắt bất đối xứng độc đáo kết hợp cùng những dải viền ren điệu đà. Thiết kế này được diện cùng quần denim ống rộng màu xám nhạt mang lại sự thoải mái và phóng khoáng trong từng chuyển động

ẢNH: @_BOW_BUNNIE

Áo satin hai dây: Không còn hở hang chỉ có thời thượng - Ảnh 5.

Chiếc áo satin hai dây màu trắng, nổi bật với chi tiết viền ren dệt dọc theo quai áo và cổ áo. Phối hợp khéo léo với một chiếc quần denim ống rộng màu xanh nhạt, rất thích hợp cho những buổi dạo phố hay gặp gỡ bạn bè

ẢNH: @_FFILMFFFILM

Áo satin hai dây: Không còn hở hang chỉ có thời thượng - Ảnh 6.

Áo hai dây satin trắng dáng ngắn sở hữu điểm nhấn là đường viền ren tinh tế bao quanh phần cổ chữ V sâu. Phụ kiện thắt lưng da màu nâu là điểm nhấn cổ điển giúp kết nối hai chất liệu denim và satin một cách hài hòa

ẢNH: @_RRINRADAS

Những họa tiết đơn giản trên nền trang phục lụa satin dễ dàng tạo điểm nhấn đầy thời thượng.

Áo satin hai dây: Không còn hở hang chỉ có thời thượng - Ảnh 7.

Áo hai dây chất liệu satin màu hồng nhạt trở nên nổi bật nhờ họa tiết chấm bi đen cổ điển kết hợp cùng đường viền ren quyến rũ ở phần cổ chữ V. Khi được sơ vin gọn gàng vào chiếc quần denim ống rộng màu đen tràm, chất vải satin bóng nhẹ mang đến sự tương phản đầy thú vị cho tổng thể trang phục

ẢNH: @_FLORENCE_STUDIOOO

Áo satin trắng thiết kế hai mảnh với chi tiết buộc dây dưới cánh tay là minh chứng cho tinh thần thời trang hiện đại không ngại thử nghiệm.

Áo satin hai dây: Không còn hở hang chỉ có thời thượng - Ảnh 8.

Áo hai dây satin trắng được thiết kế hai mảnh độc đáo với chi tiết buộc dây hai bên phá cách. Kiểu thắt dây này cho phép người mặc tùy chỉnh độ rộng chật, phù hợp cho nhiều phom người khác nhau và tạo điểm nhấn ở bờ vai

ẢNH: @_PAINTTERIAAA

Dù theo đuổi phong cách nữ tính thanh lịch hay cá tính hiện đại, áo satin hai dây vẫn luôn là công thức dễ ứng dụng nhưng không kém phần thời thượng.

áo satin Áo hai dây áo hai dây satin trang phục lụa áo hai dây lụa

Bài viết khác

Băng đô: 'trợ thủ' đắc lực để biến hóa diện mạo chỉ trong tích tắc

Băng đô: 'trợ thủ' đắc lực để biến hóa diện mạo chỉ trong tích tắc

Áo babydoll mở ra bản phối ngọt ngào cho nàng yêu vẻ đẹp nữ tính

Áo babydoll mở ra bản phối ngọt ngào cho nàng yêu vẻ đẹp nữ tính

Áo crop, quần shorts, chân váy chữ A làm mới tủ đồ công sở hè

Áo crop, quần shorts, chân váy chữ A làm mới tủ đồ công sở hè

Lên đồ dạo phố ngày cuối tuần cùng chân váy kẻ ca rô

Lên đồ dạo phố ngày cuối tuần cùng chân váy kẻ ca rô

Mặc đẹp chuẩn nàng thơ cùng trang phục họa tiết hoa dịu dàng

Mặc đẹp chuẩn nàng thơ cùng trang phục họa tiết hoa dịu dàng

Kiểu váy họa tiết ấn tượng nhất mùa

Kiểu váy họa tiết ấn tượng nhất mùa

Khúc giao hưởng ngọt ngào giữa chất liệu voan mềm và ren tinh xảo

Khúc giao hưởng ngọt ngào giữa chất liệu voan mềm và ren tinh xảo

Biến chiếc quần đen quen thuộc trở nên thời thượng

Biến chiếc quần đen quen thuộc trở nên thời thượng

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top