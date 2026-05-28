Áo crop, quần shorts, chân váy chữ A làm mới tủ đồ công sở hè

Áo crop và quần shorts thoáng mát, áo không tay thanh thoát, chân váy chữ A tôn đôi chân... các thiết kế này có thể phối cùng nhau hoặc kết hợp thêm các món đồ yêu thích của nàng.
Quần shorts và những bản phối trẻ trung cho phong cách công sở hè 2026
Quần shorts công sở hướng đến hình ảnh thanh lịch và sự trẻ trung qua các gam màu nhã nhặn như be, cream, nâu nhạt, xanh đen... Thiết kế quần có độ ngắn vừa phải giúp tôn dáng, tôn chân mà không gây ra những tình huống khó xử được phối linh hoạt với áo sơ mi, áo cách điệu chất vải nhẹ mát và trẻ trung.
Áo crop và chân váy chữ A thoáng mát, tôn dáng
Chân váy chữ A và áo crop (áo dáng ngắn, áo lửng) là hai trong số những item dễ mặc, dễ phối nhất hè. Chân váy có thể phối cùng sơ mi, áo cách điệu, áo phông in họa tiết, áo vest...; áo crop phối quần shorts, quần culottes, quần ống rộng công sở, quần denim, chân váy xòe...
Áo không tay nhẹ mát - làn gió mới của mùa
Áo không tay được thiết kế điệu đà, nữ tính nhưng lịch sự trên các chất vải tơ, tơ voan, vải lụa hay voan chiffon... đang từng bước len lỏi vào các bản phối công sở một cách đầy dịu dàng và lôi cuốn. Áo tơ nhăn cổ thuyền phối chân váy dáng dài giàu nữ tính, áo organza cách điệu phối chân váy midi đồng bộ hay các bản phối ngẫu hứng của váy không tay đều là những gợi ý mặc đẹp dễ dàng có thể áp dụng ngay.
Phối áo crop với chân váy dáng dài đồng bộ về chất vải, màu sắc đem lại vẻ ngoài sành điệu một cách dễ dàng. Gam màu trắng, pastel đem đến cảm giác dịu mắt, thông thoáng dễ chịu hơn trong tiết trời nắng nóng
