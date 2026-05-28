Thời trang 24/7

Áo crop, quần shorts, chân váy chữ A làm mới tủ đồ công sở hè

Kim Ngọc
28/05/2026 14:00 GMT+7

Dưới tiết trời nóng bức gay gắt, chọn các bản phối mát mẻ mà vẫn lịch sự là ưu tiên hàng đầu của mọi quý cô. Tủ đồ công sở hè 2026 được lấp đầy bằng áo crop, áo không tay, chân váy chữ A, quần shorts...

Áo cropquần shorts thoáng mát, áo không tay thanh thoát, chân váy chữ A tôn đôi chân... các thiết kế này có thể phối cùng nhau hoặc kết hợp thêm các món đồ yêu thích của nàng.

Áo crop, quần shorts, chân váy chữ A làm mới tủ đồ công sở hè - Ảnh 1.

Cặp đôi màu nâu be và trắng đem đến cảm nhận về sự dịu dàng, nữ tính và mát mẻ. Quý cô có thể phối thêm giày bệt, túi và mũ rộng vành để bản phối hoàn thiện hơn, phù hợp cho phong cách tươi trẻ và ngọt ngào

ẢNH: CALIE

Quần shorts và những bản phối trẻ trung cho phong cách công sở hè 2026

Quần shorts công sở hướng đến hình ảnh thanh lịch và sự trẻ trung qua các gam màu nhã nhặn như be, cream, nâu nhạt, xanh đen... Thiết kế quần có độ ngắn vừa phải giúp tôn dáng, tôn chân mà không gây ra những tình huống khó xử được phối linh hoạt với áo sơ mi, áo cách điệu chất vải nhẹ mát và trẻ trung.

Áo crop, quần shorts, chân váy chữ A làm mới tủ đồ công sở hè - Ảnh 2.

Bản phối từ quần shorts và áo peplum xếp ly dễ dàng thu hút ánh nhìn nhờ cấu trúc linh hoạt, độc đáo. Trang phục công sở ngày nắng không cần quá nhiều chi tiết và màu sắc rực rỡ vẫn có thể giúp quý cô nổi bật và gây ấn tượng khó quên

ẢNH: CALIE

Áo crop, quần shorts, chân váy chữ A làm mới tủ đồ công sở hè - Ảnh 3.

Chân váy dáng dài và áo crop là sự kết hợp hoàn hảo tạo nên tỷ lệ 1/3 cho bản phối. Bản phối màu xanh băng mát mẻ được chăm chút thêm qua các chi tiết nhỏ xinh như nắp túi, hoa vải viền cổ, dây thắt nơ...

ẢNH: CALIE

Áo crop và chân váy chữ A thoáng mát, tôn dáng

Chân váy chữ A và áo crop (áo dáng ngắn, áo lửng) là hai trong số những item dễ mặc, dễ phối nhất hè. Chân váy có thể phối cùng sơ mi, áo cách điệu, áo phông in họa tiết, áo vest...; áo crop phối quần shorts, quần culottes, quần ống rộng công sở, quần denim, chân váy xòe...

Áo crop, quần shorts, chân váy chữ A làm mới tủ đồ công sở hè - Ảnh 4.

Hình ảnh mát nhẹ và tươi trẻ từ cặp đôi chân váy chữ A họa tiết chấm bi nhỏ phối áo sơ mi cách điệu. Chi tiết diềm bèo lặp lại họa tiết và cách xếp tầng cổ áo tạo điểm nhấn duyên dáng và nhẹ nhàng

ẢNH: CALIE

Áo crop, quần shorts, chân váy chữ A làm mới tủ đồ công sở hè - Ảnh 5.

Áo cổ thuyền vạt đắp chéo tông màu cam đất phối chân váy xếp ly màu be hoàn thiện hình ảnh vừa dịu dàng vừa phong cách

ẢNH: GUMAC

Áo không tay nhẹ mát - làn gió mới của mùa

Áo không tay được thiết kế điệu đà, nữ tính nhưng lịch sự trên các chất vải tơ, tơ voan, vải lụa hay voan chiffon... đang từng bước len lỏi vào các bản phối công sở một cách đầy dịu dàng và lôi cuốn. Áo tơ nhăn cổ thuyền phối chân váy dáng dài giàu nữ tính, áo organza cách điệu phối chân váy midi đồng bộ hay các bản phối ngẫu hứng của váy không tay đều là những gợi ý mặc đẹp dễ dàng có thể áp dụng ngay.

Áo crop, quần shorts, chân váy chữ A làm mới tủ đồ công sở hè - Ảnh 6.

Từ đi làm đến đi học, đi chơi đều phù hợp qua những bản phối áo không tay tối giản, thanh thoát và nhẹ nhàng

ẢNH: GUMAC

Áo crop, quần shorts, chân váy chữ A làm mới tủ đồ công sở hè - Ảnh 7.

Áo không tay dáng dài phối quần ống rộng, xăng đan cao gót và một chiếc túi sợi đan đã đủ tạo nên bản phối hoàn chỉnh, cùng nàng dạo phố trong diện mạo vừa thanh lịch, vừa tiện dụng

ẢNH: GUMAC

Áo crop, quần shorts, chân váy chữ A làm mới tủ đồ công sở hè - Ảnh 8.
Áo crop, quần shorts, chân váy chữ A làm mới tủ đồ công sở hè - Ảnh 9.

Phối áo crop với chân váy dáng dài đồng bộ về chất vải, màu sắc đem lại vẻ ngoài sành điệu một cách dễ dàng. Gam màu trắng, pastel đem đến cảm giác dịu mắt, thông thoáng dễ chịu hơn trong tiết trời nắng nóng

ẢNH: SIXDO


quần shorts áo crop áo không tay chân váy chữ A Công sở tủ đồ công sở

Lên đồ dạo phố ngày cuối tuần cùng chân váy kẻ ca rô

Lên đồ dạo phố ngày cuối tuần cùng chân váy kẻ ca rô

Mặc đẹp chuẩn nàng thơ cùng trang phục họa tiết hoa dịu dàng

Mặc đẹp chuẩn nàng thơ cùng trang phục họa tiết hoa dịu dàng

Kiểu váy họa tiết ấn tượng nhất mùa

Kiểu váy họa tiết ấn tượng nhất mùa

Khúc giao hưởng ngọt ngào giữa chất liệu voan mềm và ren tinh xảo

Khúc giao hưởng ngọt ngào giữa chất liệu voan mềm và ren tinh xảo

Biến chiếc quần đen quen thuộc trở nên thời thượng

Biến chiếc quần đen quen thuộc trở nên thời thượng

Hoàn thiện diện mạo 'sang, xịn, mịn' cùng set đồ trắng tối giản

Hoàn thiện diện mạo 'sang, xịn, mịn' cùng set đồ trắng tối giản

Phối đồ chuẩn chỉnh cho mọi dáng người với quần ống rộng

Phối đồ chuẩn chỉnh cho mọi dáng người với quần ống rộng

Vẻ đẹp bay bổng, đáng yêu từ đầm bèo nhún đa tầng

Vẻ đẹp bay bổng, đáng yêu từ đầm bèo nhún đa tầng

