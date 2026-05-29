  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Phối đồ mùa hè thoải mái mà vẫn xinh cùng giày búp bê

Trương Ngọc Anh
Trương Ngọc Anh
ngocanhtruong177@gmail.com
29/05/2026 10:00 GMT+7

Giày búp bê trở thành lựa chọn lý tưởng cho mùa hè nhờ cảm giác nhẹ nhàng, dễ mang và khả năng phối hợp linh hoạt, giúp nàng hoàn thiện vẻ ngoài nữ tính, trẻ trung mà vẫn thoải mái suốt cả ngày.

Giữa những ngày hè ưu tiên sự thoải mái và tính ứng dụng, giày búp bê trở thành món đồ được nhiều nàng yêu thích nhờ vẻ ngoài nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ sức tạo dấu ấn thời trang. Dù theo đuổi phong cách thanh lịch, nữ tính hay năng động hiện đại, phụ kiện này vẫn dễ dàng hòa hợp với nhiều bản phối khác nhau, giúp nàng luôn tự tin và thời thượng khi xuống phố.

Phối đồ mùa hè thoải mái mà vẫn xinh cùng giày búp bê- Ảnh 1.
Phối đồ mùa hè thoải mái mà vẫn xinh cùng giày búp bê- Ảnh 2.

Sắc đen tối giản của đôi giày búp bê mũi tách mang đến cảm giác hiện đại và có phần phá cách nhờ thiết kế lấy cảm hứng từ kiểu Mary Jane cổ điển

ẢNH: @YBINH._

Phần quai ngang thanh mảnh kết hợp chất liệu da lì giúp tổng thể thêm sang trọng mà không quá cứng nhắc. Đi cùng trang phục đen phối tất trắng cao cổ, đôi giày tạo hiệu ứng tương phản nổi bật, khiến bản phối mùa hè của nàng trở nên cá tính nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch đầy cuốn hút.

Phối đồ mùa hè thoải mái mà vẫn xinh cùng giày búp bê- Ảnh 3.
Phối đồ mùa hè thoải mái mà vẫn xinh cùng giày búp bê- Ảnh 4.

Giữa tổng thể trắng tinh khôi, đôi giày búp bê Tabi đen trở thành điểm nhấn giúp bản phối thêm chiều sâu và khác biệt

ẢNH: @UY.UYNE

Thiết kế giày mũi tách độc đáo tạo nên sự giao thoa giữa vẻ nữ tính và tinh thần đương đại. Khi kết hợp cùng phom đồ suông rộng thoải mái, bản phối mang đến hình ảnh "city girl" hiện đại, tối giản nhưng vẫn đủ nổi bật trong những ngày hè năng động.

Phối đồ mùa hè thoải mái mà vẫn xinh cùng giày búp bê- Ảnh 5.
Phối đồ mùa hè thoải mái mà vẫn xinh cùng giày búp bê- Ảnh 6.

Họa tiết chấm bi trên đôi giày búp bê xẻ ngón khiến tổng thể trở nên thú vị hơn theo cách đầy ngẫu hứng

ẢNH: @BBYSILE

Thiết kế đế bệt mềm nhẹ mang lại cảm giác thoải mái khi di chuyển, trong khi phom Tabi lại giúp bản phối mang màu sắc thời trang rõ nét hơn. Sự kết hợp giữa áo thun oversized cùng quần jeans ống rộng tạo nên tinh thần streetwear trẻ trung, còn đôi giày đóng vai trò cân bằng bằng nét mềm mại và nữ tính dành cho nàng.

Phối đồ mùa hè thoải mái mà vẫn xinh cùng giày búp bê- Ảnh 7.

Mang gam nâu nhạt dịu mắt, đôi giày búp bê tối giản góp phần hoàn thiện vẻ ngoài nhẹ nhàng của chiếc váy maxi trắng kem bay bổng

ẢNH: @IH_CYM

Thiết kế mũi bo tròn cùng phom đế bệt tạo cảm giác thanh thoát và dễ chịu trong ngày hè. Nhờ bảng màu trung tính hài hòa, bản phối gợi lên tinh thần cottagecore đầy thơ mộng, giúp nàng trông nữ tính nhưng vẫn gần gũi và tự nhiên.

Phối đồ mùa hè thoải mái mà vẫn xinh cùng giày búp bê- Ảnh 8.
Phối đồ mùa hè thoải mái mà vẫn xinh cùng giày búp bê- Ảnh 9.

Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, đôi giày búp bê Mary Jane đục lỗ vẫn đủ sức tạo điểm nhấn nhờ vẻ ngoài cổ điển và thanh lịch

ẢNH: @IH_CYM

Sắc nâu trầm kết hợp cùng váy trắng dáng dài mang đến cảm giác hài hòa, nhẹ nhàng nhưng không hề đơn điệu. Những chi tiết đục lỗ nhỏ còn giúp tổng thể thêm thoáng mát, rất phù hợp với tinh thần thời trang mùa hè mang hơi hướng tối giản và mộc mạc.

Phối đồ mùa hè thoải mái mà vẫn xinh cùng giày búp bê- Ảnh 10.

Giày búp bê họa tiết hoa nhí gam kem mang đến vẻ ngoài dịu dàng và đầy chất thơ nhờ thiết kế Mary Jane cổ điển cùng phần quai ngang nhỏ thanh lịch

ẢNH: @UY.UYNE

Chất liệu thêu nổi mềm mại kết hợp phom đế bệt ôm chân giúp tổng thể thêm nhẹ nhàng và tinh tế cho những ngày hè. Khi phối cùng váy trắng dáng dài bay bổng, đôi giày tạo sự kết nối hài hòa với các chi tiết ren thêu, đồng thời cân bằng nét quyến rũ của đường xẻ tà bằng cảm giác nữ tính và kín đáo hơn. 

Từ nét dịu dàng thanh lịch đến vẻ ngoài năng động, hiện đại, giày búp bê luôn dễ dàng đồng hành cùng nhiều phong cách khác nhau, giúp nàng giữ được sự trẻ trung, thoải mái nhưng vẫn đầy cuốn hút trong từng bản phối.

giày búp bê giày mary jane Phụ kiện Tối giản thời trang mùa hè

Bài viết khác

Trang phục linen mộc mạc, chất riêng thời trang của cô nàng năng động

Trang phục linen mộc mạc, chất riêng thời trang của cô nàng năng động

Khoe chân thon cùng mốt giấu quần năng động ngày hè

Khoe chân thon cùng mốt giấu quần năng động ngày hè

Áo satin hai dây: Không còn hở hang chỉ có thời thượng

Áo satin hai dây: Không còn hở hang chỉ có thời thượng

Băng đô: 'trợ thủ' đắc lực để biến hóa diện mạo chỉ trong tích tắc

Băng đô: 'trợ thủ' đắc lực để biến hóa diện mạo chỉ trong tích tắc

Áo babydoll mở ra bản phối ngọt ngào cho nàng yêu vẻ đẹp nữ tính

Áo babydoll mở ra bản phối ngọt ngào cho nàng yêu vẻ đẹp nữ tính

Áo crop, quần shorts, chân váy chữ A làm mới tủ đồ công sở hè

Áo crop, quần shorts, chân váy chữ A làm mới tủ đồ công sở hè

Lên đồ dạo phố ngày cuối tuần cùng chân váy kẻ ca rô

Lên đồ dạo phố ngày cuối tuần cùng chân váy kẻ ca rô

Mặc đẹp chuẩn nàng thơ cùng trang phục họa tiết hoa dịu dàng

Mặc đẹp chuẩn nàng thơ cùng trang phục họa tiết hoa dịu dàng

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top