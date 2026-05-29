Phối đồ mùa hè thoải mái mà vẫn xinh cùng giày búp bê

Giữa những ngày hè ưu tiên sự thoải mái và tính ứng dụng, giày búp bê trở thành món đồ được nhiều nàng yêu thích nhờ vẻ ngoài nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ sức tạo dấu ấn thời trang. Dù theo đuổi phong cách thanh lịch, nữ tính hay năng động hiện đại, phụ kiện này vẫn dễ dàng hòa hợp với nhiều bản phối khác nhau, giúp nàng luôn tự tin và thời thượng khi xuống phố.

Sắc đen tối giản của đôi giày búp bê mũi tách mang đến cảm giác hiện đại và có phần phá cách nhờ thiết kế lấy cảm hứng từ kiểu Mary Jane cổ điển ẢNH: @YBINH._

Phần quai ngang thanh mảnh kết hợp chất liệu da lì giúp tổng thể thêm sang trọng mà không quá cứng nhắc. Đi cùng trang phục đen phối tất trắng cao cổ, đôi giày tạo hiệu ứng tương phản nổi bật, khiến bản phối mùa hè của nàng trở nên cá tính nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch đầy cuốn hút.

Giữa tổng thể trắng tinh khôi, đôi giày búp bê Tabi đen trở thành điểm nhấn giúp bản phối thêm chiều sâu và khác biệt ẢNH: @UY.UYNE

Thiết kế giày mũi tách độc đáo tạo nên sự giao thoa giữa vẻ nữ tính và tinh thần đương đại. Khi kết hợp cùng phom đồ suông rộng thoải mái, bản phối mang đến hình ảnh "city girl" hiện đại, tối giản nhưng vẫn đủ nổi bật trong những ngày hè năng động.

Họa tiết chấm bi trên đôi giày búp bê xẻ ngón khiến tổng thể trở nên thú vị hơn theo cách đầy ngẫu hứng ẢNH: @BBYSILE

Thiết kế đế bệt mềm nhẹ mang lại cảm giác thoải mái khi di chuyển, trong khi phom Tabi lại giúp bản phối mang màu sắc thời trang rõ nét hơn. Sự kết hợp giữa áo thun oversized cùng quần jeans ống rộng tạo nên tinh thần streetwear trẻ trung, còn đôi giày đóng vai trò cân bằng bằng nét mềm mại và nữ tính dành cho nàng.

Mang gam nâu nhạt dịu mắt, đôi giày búp bê tối giản góp phần hoàn thiện vẻ ngoài nhẹ nhàng của chiếc váy maxi trắng kem bay bổng ẢNH: @IH_CYM

Thiết kế mũi bo tròn cùng phom đế bệt tạo cảm giác thanh thoát và dễ chịu trong ngày hè. Nhờ bảng màu trung tính hài hòa, bản phối gợi lên tinh thần cottagecore đầy thơ mộng, giúp nàng trông nữ tính nhưng vẫn gần gũi và tự nhiên.

Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, đôi giày búp bê Mary Jane đục lỗ vẫn đủ sức tạo điểm nhấn nhờ vẻ ngoài cổ điển và thanh lịch ẢNH: @IH_CYM

Sắc nâu trầm kết hợp cùng váy trắng dáng dài mang đến cảm giác hài hòa, nhẹ nhàng nhưng không hề đơn điệu. Những chi tiết đục lỗ nhỏ còn giúp tổng thể thêm thoáng mát, rất phù hợp với tinh thần thời trang mùa hè mang hơi hướng tối giản và mộc mạc.

Giày búp bê họa tiết hoa nhí gam kem mang đến vẻ ngoài dịu dàng và đầy chất thơ nhờ thiết kế Mary Jane cổ điển cùng phần quai ngang nhỏ thanh lịch ẢNH: @UY.UYNE

Chất liệu thêu nổi mềm mại kết hợp phom đế bệt ôm chân giúp tổng thể thêm nhẹ nhàng và tinh tế cho những ngày hè. Khi phối cùng váy trắng dáng dài bay bổng, đôi giày tạo sự kết nối hài hòa với các chi tiết ren thêu, đồng thời cân bằng nét quyến rũ của đường xẻ tà bằng cảm giác nữ tính và kín đáo hơn.

Từ nét dịu dàng thanh lịch đến vẻ ngoài năng động, hiện đại, giày búp bê luôn dễ dàng đồng hành cùng nhiều phong cách khác nhau, giúp nàng giữ được sự trẻ trung, thoải mái nhưng vẫn đầy cuốn hút trong từng bản phối.