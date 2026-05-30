Thời trang 24/7

Xu hướng cut out đầy táo bạo và quyến rũ

Tiffany Trần
30/05/2026 08:00 GMT+7

Từ khoảng hở nơi vòng eo, tấm lưng trần mềm mại đến đường cắt gợi cảm cổ áo, xu hướng cut out đang trở thành 'vũ khí' giúp phái đẹp khơi dậy nét quyến rũ.

Những thiết kế với xu hướng cut out chính là minh chứng rõ nét cho tinh thần táo bạo nhưng tinh tế, nổi bật nhưng vẫn giữ được vẻ sang trọng đầy cuốn hút. 

Xu hướng cut - out đầy táo bạo và quyến rũ mềm mại - Ảnh 1.
Xu hướng cut - out đầy táo bạo và quyến rũ mềm mại - Ảnh 2.

Váy satin xanh đen với phần lưng trần cut out tạo nên vẻ đẹp vừa tối giản vừa đầy mê hoặc. Hai dây mảnh vắt qua vai kết hợp chi tiết buộc nơ nhỏ phía sau giúp tổng thể trở nên mềm mại và nữ tính hơn. Chất liệu satin óng nhẹ ôm theo đường cong cơ thể, tạo sự thoải mái khi mặc

ẢNH: @ETE.PROJECT

Xu hướng cut - out đầy táo bạo và quyến rũ mềm mại - Ảnh 3.

Chiếc đầm đen dáng dài gây ấn tượng với phần cut out hai bên eo được điểm ren xuyên thấu đầy nghệ thuật. Phom váy suông nhẹ với cổ đổ mềm, kết hợp cùng giày mũi nhọn satin đen và phụ kiện ánh bạc tối giản, bản phối lập tức trở thành lựa chọn hoàn hảo cho các buổi tiệc tối sang trọng

ẢNH: @ETE.PROJECT

Xu hướng cut - out đầy táo bạo và quyến rũ mềm mại - Ảnh 4.

Váy mini màu xám bạc mang tinh thần Y2K hiện đại với phần cut out sâu trước ngực cùng phom váy xòe nhẹ đầy nổi bật. Chi tiết cổ yếm khoe trọn bờ vai cùng phần lưng gợi cảm khiến tổng thể trở nên táo bạo

ẢNH: ORCHIC.STUDIO

Xu hướng cut - out đầy táo bạo và quyến rũ mềm mại - Ảnh 5.
Xu hướng cut - out đầy táo bạo và quyến rũ mềm mại - Ảnh 6.

Váy suông màu xám ghi chinh phục phong cách tối giản bằng chi tiết cut out lưng kết hợp nơ bản lớn đầy ấn tượng. Thiết kế sleeveless cùng đường cắt gọn gàng mang đến vẻ hiện đại và thanh lịch, trong khi phần nơ rũ dài phía sau thu hút. Gam màu trung tính giúp bản phối dễ dàng ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh, từ tiệc cocktail đến những buổi hẹn thời trang nơi phố thị

ẢNH: @WHITEPLAN.OFFICIAL

Xu hướng cut - out đầy táo bạo và quyến rũ mềm mại - Ảnh 9.

Chiếc đầm halter màu trắng kem mang vẻ đẹp nữ thần với phần cut out trước ngực được xử lý khéo léo

ẢNH: @ETE.PROJECT

Xu hướng cut - out đầy táo bạo và quyến rũ mềm mại - Ảnh 10.

Chất vải dập nổi nhẹ giúp thiết kế thêm chiều sâu, phom váy ôm nhẹ cơ thể tôn lên đường cong mềm mại, trong khi chi tiết cổ yếm lại làm nổi bật bờ vai thanh mảnh đầy cuốn hút

ẢNH: @ETE.PROJECT

 

Làm mới tủ đồ mùa hè với chân váy chữ A năng động

Vẻ đẹp vượt thời gian từ chiếc túi sắc nâu cổ điển

Thời tiết nắng nóng mặc gì để vừa mát vừa giữ được phong cách?

Lột xác diện mạo cùng trang phục thắt nơ tinh tế

Phối đồ mùa hè thoải mái mà vẫn xinh cùng giày búp bê

Trang phục linen mộc mạc, chất riêng thời trang của cô nàng năng động

Khoe chân thon cùng mốt giấu quần năng động ngày hè

Áo satin hai dây: Không còn hở hang chỉ có thời thượng

