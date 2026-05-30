Thời trang 24/7

Càng đơn giản càng nổi bật với áo sơ mi dáng ngắn

Trương Ngọc Anh
ngocanhtruong177@gmail.com
30/05/2026 18:00 GMT+7

Áo sơ mi dáng ngắn mang đến vẻ ngoài trẻ trung, thanh lịch và dễ ứng dụng, giúp nàng nổi bật theo cách tinh giản nhưng vẫn đầy cuốn hút trong những ngày hè.

Xu hướng thời trang hiện đại ngày càng ưu tiên sự tối giản nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ, vì thế áo sơ mi dáng ngắn nhanh chóng trở thành món đồ được nhiều cô nàng yêu thích trong mùa hè. Thiết kế gọn gàng, trẻ trung cùng khả năng kết hợp linh hoạt giúp món đồ này dễ dàng tạo nên nhiều bản phối khác nhau, từ nữ tính nhẹ nhàng đến cá tính năng động mà vẫn giữ được nét thanh lịch đầy thời thượng.

Càng đơn giản càng nổi bật với áo sơ mi dáng ngắn- Ảnh 2.
Càng đơn giản càng nổi bật với áo sơ mi dáng ngắn- Ảnh 2.

Sắc trắng kem kết hợp chất liệu ren đục lỗ mang đến cho áo sơ mi dáng ngắn vẻ ngoài mềm mại và đầy tinh tế

ẢNH: @IH_CYM

Phần cổ bẻ cổ điển cùng hàng nút nhỏ giúp tổng thể thêm thanh lịch, trong khi quần shorts cạp cao tông be lại tạo hiệu ứng đôi chân dài và vóc dáng cân đối hơn cho nàng. Bảng màu trung tính hòa cùng phụ kiện chất liệu tự nhiên còn khiến tổng thể mang đậm tinh thần mùa hè phóng khoáng nhưng vẫn rất nữ tính.

Càng đơn giản càng nổi bật với áo sơ mi dáng ngắn- Ảnh 3.
Càng đơn giản càng nổi bật với áo sơ mi dáng ngắn- Ảnh 4.

Một chiếc áo sơ mi dáng ngắn gam trắng tinh khôi đã đủ tạo điểm nhấn nhờ phom crop top hiện đại cùng phần tay áo phồng nhẹ đầy nữ tính

ẢNH: @GLADYLIFESTYLE

Nàng chọn phối cùng quần shorts denim cạp cao và thắt lưng da, tổng thể trở nên trẻ trung và năng động hơn nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch cần có. Tinh thần Y2K tối giản hòa cùng bảng màu trung tính còn giúp nàng dễ dàng ứng dụng bản phối này trong nhiều dịp dạo phố mùa hè.

Càng đơn giản càng nổi bật với áo sơ mi dáng ngắn- Ảnh 5.
Càng đơn giản càng nổi bật với áo sơ mi dáng ngắn- Ảnh 6.

Những đường rút nhún dọc thân áo giúp chiếc áo sơ mi dáng ngắn màu trắng trở nên nổi bật hơn theo cách rất tinh tế

ẢNH: @YEIII_CTSM

Chi tiết này tạo hiệu ứng mềm mại, đồng thời hỗ trợ tôn dáng và khiến tổng thể thêm nữ tính. Khi kết hợp với quần ống rộng cạp cao, bản phối mang lại cảm giác cân bằng giữa nét gọn gàng và sự phóng khoáng đặc trưng của thời trang hè. Điểm nhấn từ túi tote đỏ còn giúp bản phối của nàng thêm nổi bật và trẻ trung hơn.

Càng đơn giản càng nổi bật với áo sơ mi dáng ngắn- Ảnh 7.

Sự kết hợp giữa áo sơ mi dáng ngắn màu trắng và chân váy dài cạp cao mang đến vẻ ngoài nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ tạo dấu ấn thời trang

ẢNH: @ATDOANN

Thiết kế cổ bẻ thanh lịch cùng hàng cúc nhỏ giúp chiếc áo giữ được nét tối giản hiện đại, trong khi phom dáng lửng lại khéo léo tôn vòng eo và tạo cảm giác vóc dáng thanh thoát hơn. Hai gam màu trắng và đen hòa quyện hài hòa còn gợi lên tinh thần vintage pha chút Y2K đầy cuốn hút.

Càng đơn giản càng nổi bật với áo sơ mi dáng ngắn- Ảnh 8.

Gam xanh pastel dịu mắt khiến áo sơ mi dáng ngắn trở nên nổi bật hơn trong những ngày hè nhờ cảm giác tươi mát và trẻ trung

ẢNH: @YEIII_CTSM

Nàng sành điệu có thể kết hợp kiểu mặc mở cúc tự nhiên tạo nên vẻ ngoài phóng khoáng nhưng vẫn giữ được nét ngọt ngào. Khi phối layer cùng áo thun ôm sát và quần ống rộng cạp cao, bản phối mang đậm tinh thần streetwear hiện đại, vừa cá tính vừa thoải mái cho những buổi xuống phố.

Càng đơn giản càng nổi bật với áo sơ mi dáng ngắn- Ảnh 9.

Họa tiết ca rô xanh trắng giúp áo sơ mi dáng ngắn mang hơi thở vintage trẻ trung nhưng không kém phần năng động

ẢNH: @VANNNNNH

Phom áo rộng vừa vặn kết hợp cách mở cúc tự nhiên mang đến vẻ ngoài thoải mái và đầy năng động cho nàng. Khi phối cùng quần jeans ống rộng và thắt lưng bản lớn, bộ trang phục tạo hiệu ứng cân đối vóc dáng, giúp tổng thể thêm cá tính và hiện đại hơn.

Chỉ cần biến tấu linh hoạt cùng những item quen thuộc, áo sơ mi dáng ngắn đã có thể tạo nên nhiều bản phối thời thượng, vừa thoải mái khi ứng dụng hằng ngày vừa giữ được nét thanh lịch đầy cuốn hút.

Áo sơ mi sơ mi crop top màu trung tính Họa tiết Tối giản

Biến hóa muôn vàn phong cách với quần jeans

Từ năng động đến quyến rũ với chiếc áo tank top phá cách

Đơn giản nhưng không đơn điệu cùng áo thun và mũ lưỡi trai

Xu hướng cut out đầy táo bạo và quyến rũ

Làm mới tủ đồ mùa hè với chân váy chữ A năng động

Vẻ đẹp vượt thời gian từ chiếc túi sắc nâu cổ điển

Thời tiết nắng nóng mặc gì để vừa mát vừa giữ được phong cách?

Lột xác diện mạo cùng trang phục thắt nơ tinh tế

