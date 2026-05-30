Từ năng động đến quyến rũ với chiếc áo tank top phá cách

Sự kết hợp giữa áo tank top và các item khác nhau luôn mang đến nguồn năng lượng tươi mới của mùa hè. Đây là công thức phối đồ được nhiều cô gái yêu thích bởi khả năng dung hòa giữa nét năng động và cảm giác thoải mái trong những ngày thời tiết oi nóng. Chỉ cần thay đổi màu sắc hay phom dáng, nàng đã có thể biến hóa linh hoạt từ vẻ ngoài thanh lịch nhẹ nhàng sang phong cách Y2K nổi bật đầy cuốn hút.

Chiếc áo tank top dáng ôm sát cơ thể nổi bật với thiết kế cổ tròn cùng phần khoét nách vừa phải. Họa tiết kẻ ngang xanh ô liu phối trắng tạo cảm giác cổ điển pha chút hơi thở retro hiện đại, đồng thời mang đến hiệu ứng thị giác giúp vóc dáng thêm thon gọn. Khi kết hợp cùng chân váy ngắn dáng chữ A màu trắng sữa, mang vẻ đẹp tự nhiên đầy cuốn hút ẢNH: @GOLA.DESIGNS

Ở một sắc thái táo bạo hơn, thiết kế tank top cổ cao mang phom crop top siêu ngắn lại đem đến tinh thần Y2K đậm chất thời trang đường phố. Chất liệu cotton bo zip cao cấp ôm sát cơ thể giúp làm nổi bật vòng eo nhỏ gọn. Điểm nhấn đắt giá nằm ở dòng chữ đính đá lấp lánh phía trước, tạo hiệu ứng bắt sáng đầy sang chảnh dưới ánh nắng mùa hè ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Trong những ngày hè đề cao sự thoải mái, quần ống rộng trở thành “người bạn đồng hành” hoàn hảo của áo tank top.

Áo tank top đen trơn với thiết kế cổ tròn khoét sâu vừa phải, chất liệu thun co giãn ôm sát cơ thể giúp tôn lên đường cong tự nhiên. Phối cùng quần đũi ống rộng màu trắng kem cạp chun phối dây rút giúp thoải mái nhưng không hề xuề xòa ẢNH: @EMIX.STUDIOO

Áo tank top trắng với phần khoét nách rộng mang đậm tinh thần athleisure hiện đại. Thiết kế crop top ôm vừa vặn, chiều dài chạm eo giúp khoe khéo vòng 2 săn chắc. Kết hợp cùng quần ống rộng dáng rủ màu đen, tổng thể lập tức trở nên cá tính hơn nhờ sự tương phản màu sắc mạnh mẽ ẢNH: @EMIX.STUDIOO

Nhắc đến thời trang mùa hè, tank top và quần shorts luôn là cặp đôi kinh điển không thể thiếu.

Áo tank top cổ yếm màu đen gây ấn tượng mạnh bởi phần vai khoét sâu táo bạo, giúp làm nổi bật bờ vai vuông vức cùng phần cánh tay săn chắc. Chất liệu thun gân mềm mại ôm nhẹ theo chiều dọc cơ thể, tạo nên vẻ ngoài khỏe khoắn. Kết hợp cùng quần shorts denim dáng rộng mang tinh thần bụi bặm pha chút nổi loạn của thời trang đường phố ẢNH: @EMIX.STUDIOO

Áo tank top trắng mang phong cách kẹo ngọt, dòng chữ màu hồng neon ở chính giữa tạo hiệu ứng thị giác bắt mắt. Áo có phom crop top ôm sát cơ thể bằng chất liệu cotton thun mỏng nhẹ, phối cùng quần shorts thun thể thao màu hồng đồng điệu với chi tiết bo viền trắng khỏe khoắn, gợi nhớ hình ảnh những bộ đồ chạy bộ retro của thập niên 90 ẢNH: @ZISSE.IB

Nếu muốn tìm kiếm một diện mạo mới mẻ hơn ngoài quần dài hay chân váy quen thuộc, quần ống lửng chính là lựa chọn đáng thử trong mùa hè năm nay.

Áo tank top màu trắng kem gây ấn tượng bởi phần lai áo cắt vát hình tam giác độc đáo phía trước. Phom áo ôm sát cùng phần cổ tròn cao mang đến vẻ ngoài gọn gàng, trong khi logo đen nhỏ trên ngực tạo điểm nhấn tối giản. Phối cùng quần ống lửng màu trắng ngà có phom đứng cá tính và chi tiết túi hộp hai bên, các lớp trang phục đồng tông sáng màu giúp người mặc toát lên vẻ sang trọng hiện đại ẢNH: @DELIAH.XZ

Mang tinh thần mạnh mẽ hơn là sự kết hợp giữa tank top đen basic và quần ống lửng màu bạc ánh kim cá tính. Thiết kế áo khoét nách sâu cùng chiều dài lửng vừa phải giúp để lộ khoảng hở nhỏ ở eo đầy tinh tế, trong khi chất vải thun gân dày dặn giữ phom cực tốt, tạo hiệu ứng cơ thể săn chắc ẢNH: @DELIAH.XZ

Áo tank top không chỉ mang đến cảm giác thoải mái trong những ngày nắng nóng mà còn giúp nàng dễ dàng thể hiện cá tính và gu thời trang riêng.






