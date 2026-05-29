  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Vẻ đẹp vượt thời gian từ chiếc túi sắc nâu cổ điển

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
29/05/2026 16:00 GMT+7

Giữa vòng xoay không ngừng của xu hướng thời trang, những thiết kế túi sắc nâu cổ điển vẫn luôn giữ một vị trí đặc biệt trong lòng giới mộ điệu.

Túi nâu với những họa tiết logo đặc trưng đan xen kẽ nhau đã trở thành một biểu tượng bất biến trong làng mốt thế giới. Không chỉ đơn thuần là một món phụ kiện đựng đồ, kiểu túi này còn là lời tuyên ngôn về gu thẩm mỹ tinh tế và sự am hiểu về những giá trị truyền thống bền vững.

Vẻ đẹp vượt thời gian từ chiếc túi sắc nâu cổ điển - Ảnh 1.

Chiếc túi xách dáng hộp sắc nâu thời thượng với họa tiết monogram kinh điển phối cùng các chi tiết khóa kim loại màu vàng gold vô cùng sang trọng. Điểm xuyết trên nền da nâu đặc trưng là những chi tiết vẽ tay màu đỏ tạo nên một điểm nhấn phá cách và đầy tính nghệ thuật

ẢNH: @_DJMIE95

Những năm gần đây, túi xách dáng hộp trở thành “mốt” được ưa chuộng bởi vẻ ngoài độc đáo và tính ứng dụng cao.

Vẻ đẹp vượt thời gian từ chiếc túi sắc nâu cổ điển - Ảnh 2.

Túi xách hình hộp màu nâu nhạt mang thiết kế đơn giản và dễ phối với nhiều phong cách khác nhau. Gam màu nâu trung tính giúp trang phục trông nhẹ mắt và phù hợp cho cả đi chơi lẫn đi làm

ẢNH: PRINKPIYA

Những chiếc túi đeo vai dáng bán nguyệt luôn có sức hút đặc biệt nhờ đường cong mềm mại và vẻ đẹp mang hơi hướng Y2K hiện đại.

Vẻ đẹp vượt thời gian từ chiếc túi sắc nâu cổ điển - Ảnh 3.

Chiếc túi hình bán nguyệt thời thượng với họa tiết monogram rải đều trên nền da nâu cao cấp. Thiết kế thêm phần tinh tế nhờ sự kết hợp hài hòa giữa phần quai da màu beige sáng và chuỗi xích kim loại màu vàng gold sang trọng làm điểm nhấn

ẢNH: KHANHUCAT

Vẻ đẹp vượt thời gian từ chiếc túi sắc nâu cổ điển - Ảnh 4.

Túi xách bán nguyệt đang là xu hướng hàng đầu nhờ đường cong mềm mại và phom dáng vô cùng hiện đại. Điểm nhấn dây xích kim loại trên nền da nâu đậm giúp chiếc túi trở nên sắc sảo, kích thước vừa vặn giúp túi ôm sát vào cơ thể, kết hợp với áo crop top đen cùng quần nỉ mang lại vẻ ngoài cực "ngầu"

ẢNH: @_ANNIE.BABY

Những chiếc túi mang sắc nâu đậm luôn gợi nhớ đến hình ảnh các quý cô thanh lịch của thập niên cũ.

Vẻ đẹp vượt thời gian từ chiếc túi sắc nâu cổ điển - Ảnh 5.

Túi xách dáng hộp trụ đứng sang trọng tông nâu trầm cao cấp với quai xách bằng da chắc chắn phía trên phối cùng khóa kéo kim loại mạ vàng gold tinh tế. Sự kết hợp khéo léo giữa chiếc túi hiệu phom cứng này với bộ váy cúp ngực dáng xòe màu trắng kem tạo sự tương phản thu hút

ẢNH: @_TRKIMNGAN_

Vẻ đẹp vượt thời gian từ chiếc túi sắc nâu cổ điển - Ảnh 6.

Chiếc túi xách nâu với cấu trúc bo tròn mềm mại, sắc nâu đậm của túi hài hòa với chiếc đầm màu be sữa. Thiết kế dây đeo dài kết hợp phần quai cầm dễ dàng giúp nàng biến hóa đa dạng từ túi đeo vai đến túi cầm tay

ẢNH: @JUNO

xu hướng thời trang liên tục thay đổi, túi nâu vẫn giữ vững sức hút nhờ khả năng dung hòa hoàn hảo giữa giá trị thương hiệu và tính ứng dụng. Từ những thiết kế đeo vai năng động đến túi cầm tay sang trọng, túi xách nâu luôn mang đến cảm giác đẳng cấp vượt thời gian mà hiếm món phụ kiện nào có thể thay thế.

Túi túi xách túi xách màu nâu túi xách dáng hộp túi xách hình bán nguyệt

Bài viết khác

Thời tiết nắng nóng mặc gì để vừa mát vừa giữ được phong cách?

Thời tiết nắng nóng mặc gì để vừa mát vừa giữ được phong cách?

Lột xác diện mạo cùng trang phục thắt nơ tinh tế

Lột xác diện mạo cùng trang phục thắt nơ tinh tế

Phối đồ mùa hè thoải mái mà vẫn xinh cùng giày búp bê

Phối đồ mùa hè thoải mái mà vẫn xinh cùng giày búp bê

Trang phục linen mộc mạc, chất riêng thời trang của cô nàng năng động

Trang phục linen mộc mạc, chất riêng thời trang của cô nàng năng động

Khoe chân thon cùng mốt giấu quần năng động ngày hè

Khoe chân thon cùng mốt giấu quần năng động ngày hè

Áo satin hai dây: Không còn hở hang chỉ có thời thượng

Áo satin hai dây: Không còn hở hang chỉ có thời thượng

Băng đô: 'trợ thủ' đắc lực để biến hóa diện mạo chỉ trong tích tắc

Băng đô: 'trợ thủ' đắc lực để biến hóa diện mạo chỉ trong tích tắc

Áo babydoll mở ra bản phối ngọt ngào cho nàng yêu vẻ đẹp nữ tính

Áo babydoll mở ra bản phối ngọt ngào cho nàng yêu vẻ đẹp nữ tính

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top