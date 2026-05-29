Thời tiết nắng nóng mặc gì để vừa mát vừa giữ được phong cách?

Khi thời tiết nắng nóng, nền nhiệt oi bức kéo dài, những thiết kế nhẹ, thoáng và dễ chịu như áo AIRism đang trở thành lựa chọn được nhiều người trẻ ưu tiên trong tủ đồ mùa hè.

Thời tiết nắng nóng, áo AIRism thành lựa chọn xuống phố mùa hè

Mỗi mùa nắng nóng trở lại, câu chuyện mặc gì để vừa thoải mái vừa giữ được tính thời trang lại khiến nhiều người bận tâm

Điểm đặc trưng của AIRism nằm ở chất liệu sợi siêu mịn kết hợp công nghệ thấm hút và nhanh khô. Khi mặc, áo thường cho cảm giác mềm, mỏng nhẹ, ít bám dính vào cơ thể ngay cả khi đổ mồ hôi. Một số dòng còn có khả năng khử mùi nhẹ, co giãn và giảm cảm giác bí bách khi di chuyển nhiều ngoài trời.

Ban đầu, AIRism chủ yếu được biết đến như áo mặc bên trong (innerwear), nhưng hiện nay đã phát triển thành nhiều kiểu trang phục khác nhau như: áo thun AIRism, áo oversized AIRism cotton, áo polo hoodie chống nắng mỏng nhẹ, váy, đồ mặc nhà và đồ thể thao nhẹ.

Điểm khiến AIRism được yêu thích là nó giữ tinh thần tối giản đặc trưng nhưng tập trung mạnh vào trải nghiệm mặc trong khí hậu nóng ẩm châu Á.

Nhiều người xem AIRism như một dạng "trang phục điều hòa" cho mùa hè, không quá dày, không nặng nề nhưng vẫn đủ gọn gàng để mặc đi làm, dạo phố hay du lịch

Ở những đô thị có nền nhiệt cao như TP.HCM, Hà Nội... việc lựa chọn trang phục không còn đơn thuần nằm ở màu sắc hay kiểu dáng, mà còn là cảm giác dễ chịu trong suốt một ngày dài di chuyển. Dòng áo AIRism - “trang phục điều hòa” cho mùa hè của Uniqlo được nhiều tín đồ thời trang nhắc đến như một giải pháp “hạ nhiệt” bằng trang phục.

Xu hướng thời trang mùa hè những năm gần đây cũng dần nghiêng về tính ứng dụng. Người trẻ ưu tiên các thiết kế tối giản, nhẹ và có khả năng thích nghi với nhịp sống linh hoạt

Một điểm thú vị là nhiều người trẻ hiện nay xem áo AIRism như món đồ “layer” lý tưởng cho mùa nóng. Thay vì mặc nhiều lớp gây nặng nề, chất liệu mỏng nhẹ của AIRism giúp tổng thể trang phục vẫn gọn gàng mà không tạo cảm giác bí bách. Đây cũng là lý do các thiết kế này thường xuất hiện trong phong cách thời trang thường ngày của dân công sở, sinh viên hay những người thường xuyên di chuyển.

Không chỉ dừng ở yếu tố công năng, áo AIRism còn ghi điểm nhờ thiết kế tối giản, dễ phối đồ. Từ áo thun cổ tròn, áo không tay đến các phiên bản dáng rộng, dòng sản phẩm này dễ dàng kết hợp cùng quần jeans, quần suông hay chân váy theo tinh thần casual hiện đại. Những gam màu trung tính như trắng, be, xám hay xanh nhạt cũng phù hợp với xu hướng mặc tối giản đang được ưa chuộng.

Không ít tín đồ thời trang chọn những thiết kế có khả năng làm mát, thấm hút mồ hôi tốt để vừa đảm bảo tính ứng dụng, vừa giữ được vẻ ngoài gọn gàng giữa thời tiết oi ả

Không ít fashionista, giới nữ văn phòng, các bạn trẻ phối kiểu áo thun rộng nhẹ cùng quần suông linen, quần jeans tối giản để tạo nên tinh thần mặc mùa nóng hiện đại: ít lớp, ít chi tiết nhưng tối đa sự thoải mái

Đặc biệt, phom dáng oversized vừa phải, cấu trúc mềm và bảng màu trung tính như trắng, be, xám nhạt hay ô liu giúp tổng thể trang phục giữ được vẻ thanh lịch nhưng vẫn dễ chịu suốt cả ngày dài.