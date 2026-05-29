Thời trang 24/7

Làm mới tủ đồ mùa hè với chân váy chữ A năng động

Tiffany Trần
29/05/2026 18:00 GMT+7

Gợi ý những xu hướng phối đồ thịnh hành nhất với chân váy chữ A để mang lại diện mạo thời thượng cho phái đẹp.

Chân váy chữ A là kiểu váy có thiết kế phần cạp ôm khít vòng eo và xòe dần đều xuống phía dưới gấu, mô phỏng hình dáng của chữ cái A in hoa. 

Làm mới tủ đồ hè cùng các mẫu chân váy chữ A - Ảnh 1.

Chân váy chữ A dáng ngắn nổi bật với họa tiết kẻ ca rô màu đỏ đậm và đường cắt may ôm nhẹ vòng hông. Thiết kế gấu váy cao trên đầu gối giúp tối ưu chiều cao, phù hợp với vóc dáng nhỏ nhắn nhờ khả năng tạo hiệu ứng đầy đặn hơn cho cơ thể. Chân váy phối áo hai dây ren trắng mang lại vẻ ngoài quyến rũ

ẢNH: DAHLIA STUDIO

Làm mới tủ đồ hè cùng các mẫu chân váy chữ A - Ảnh 2.

Chân váy chữ A gam màu trắng tối giản kết hợp với chất liệu vải mềm mại tạo độ rủ nhẹ tự nhiên. Phối váy cùng áo kiểu crop top nhún ngực, phom dáng váy xòe cân đối từ eo xuống giúp che đi nhược điểm bắp đùi to một cách khéo léo

ẢNH: DAHLIA STUDIO

Làm mới tủ đồ hè cùng các mẫu chân váy chữ A - Ảnh 3.

Chân váy chữ A có bề mặt vải màu xám bóng hiện đại, tích hợp chi tiết khóa kéo kim loại dọc chính giữa mặt trước. Hai bên hông váy được bố trí túi hộp bản lớn tăng cường nét khỏe khoắn và năng động cho trang phục. Kết hợp với chiếc áo thun trắng xắn gấu kiểu crop top thời thượng

ẢNH: @_QUYNHRIVIU

Làm mới tủ đồ hè cùng các mẫu chân váy chữ A - Ảnh 4.

Chân váy denim chữ A màu xanh nhạt tích hợp hai túi mổ tiện dụng bên hông, đường chỉ may nổi tiệp màu bao quanh thân váy giúp giữ phom dáng chữ A chuẩn mực, chất liệu jean bền bỉ che khuyết điểm đùi tốt

ẢNH: @_H.PHUOWNG

Làm mới tủ đồ hè cùng các mẫu chân váy chữ A - Ảnh 5.

Chân váy chữ A dáng ngắn này sở hữu tông màu nâu đậm cổ điển kết hợp cùng họa tiết đường kẻ ca rô chéo bắt mắt. Phom váy ôm vừa vặn, đường viền gấu váy được cắt may phẳng phiu giúp tạo cảm giác đôi chân thon gọn hơn. Phối với áo hai dây màu đỏ rực rỡ để tăng thêm phần quyến rũ

ẢNH: HATA.LUV

Làm mới tủ đồ hè cùng các mẫu chân váy chữ A - Ảnh 6.

Chân váy chữ A dáng ngắn mang tông màu kem, được phủ đều bởi các họa tiết chấm bi tròn nhỏ. Chất vải nhẹ nhàng với kiểu họa tiết chấm bi nhỏ trên nền sáng giúp người mặc trông đầy đặn hơn

ẢNH: KOKY HOUSE

Làm mới tủ đồ hè cùng các mẫu chân váy chữ A - Ảnh 7.

Chân váy chữ A dáng ngắn này được thiết kế trên nền vải màu đen chủ đạo, kết hợp hài hòa cùng các đốm họa tiết chấm bi trắng tương phản. Đường cắt may tinh tế tạo độ mở chữ A vừa phải từ eo xuống, giúp che giấu khuyết điểm phần đùi; hoàn thiện vẻ ngoài nữ tính với áo buộc cổ cùng họa tiết

ẢNH: @_H.PHUOWNG

Làm mới tủ đồ hè cùng các mẫu chân váy chữ A - Ảnh 8.

Chân váy chữ A dáng ngắn được may từ chất liệu vải kaki màu trắng, sở hữu kết cấu vải đanh mịn và đứng phom rõ rệt. Cạp váy bản rộng ôm khít vòng eo, kết hợp cùng độ xòe nhẹ góc cạnh đặc trưng của kaki

ẢNH: @_H.PHUOWNG

 

chân váy chữ A dáng ngắn

Vẻ đẹp vượt thời gian từ chiếc túi sắc nâu cổ điển

Thời tiết nắng nóng mặc gì để vừa mát vừa giữ được phong cách?

Lột xác diện mạo cùng trang phục thắt nơ tinh tế

Phối đồ mùa hè thoải mái mà vẫn xinh cùng giày búp bê

Trang phục linen mộc mạc, chất riêng thời trang của cô nàng năng động

Khoe chân thon cùng mốt giấu quần năng động ngày hè

Áo satin hai dây: Không còn hở hang chỉ có thời thượng

Băng đô: 'trợ thủ' đắc lực để biến hóa diện mạo chỉ trong tích tắc

