Làm mới tủ đồ mùa hè với chân váy chữ A năng động

Chân váy chữ A là kiểu váy có thiết kế phần cạp ôm khít vòng eo và xòe dần đều xuống phía dưới gấu, mô phỏng hình dáng của chữ cái A in hoa.
Chân váy chữ A dáng ngắn nổi bật với họa tiết kẻ ca rô màu đỏ đậm và đường cắt may ôm nhẹ vòng hông. Thiết kế gấu váy cao trên đầu gối giúp tối ưu chiều cao, phù hợp với vóc dáng nhỏ nhắn nhờ khả năng tạo hiệu ứng đầy đặn hơn cho cơ thể. Chân váy phối áo hai dây ren trắng mang lại vẻ ngoài quyến rũ
ẢNH: DAHLIA STUDIO
Chân váy chữ A gam màu trắng tối giản kết hợp với chất liệu vải mềm mại tạo độ rủ nhẹ tự nhiên. Phối váy cùng áo kiểu crop top nhún ngực, phom dáng váy xòe cân đối từ eo xuống giúp che đi nhược điểm bắp đùi to một cách khéo léo
Chân váy chữ A có bề mặt vải màu xám bóng hiện đại, tích hợp chi tiết khóa kéo kim loại dọc chính giữa mặt trước. Hai bên hông váy được bố trí túi hộp bản lớn tăng cường nét khỏe khoắn và năng động cho trang phục. Kết hợp với chiếc áo thun trắng xắn gấu kiểu crop top thời thượng
ẢNH: @_QUYNHRIVIU
Chân váy denim chữ A màu xanh nhạt tích hợp hai túi mổ tiện dụng bên hông, đường chỉ may nổi tiệp màu bao quanh thân váy giúp giữ phom dáng chữ A chuẩn mực, chất liệu jean bền bỉ che khuyết điểm đùi tốt
ẢNH: @_H.PHUOWNG
Chân váy chữ A dáng ngắn này sở hữu tông màu nâu đậm cổ điển kết hợp cùng họa tiết đường kẻ ca rô chéo bắt mắt. Phom váy ôm vừa vặn, đường viền gấu váy được cắt may phẳng phiu giúp tạo cảm giác đôi chân thon gọn hơn. Phối với áo hai dây màu đỏ rực rỡ để tăng thêm phần quyến rũ
ẢNH: HATA.LUV
Chân váy chữ A dáng ngắn mang tông màu kem, được phủ đều bởi các họa tiết chấm bi tròn nhỏ. Chất vải nhẹ nhàng với kiểu họa tiết chấm bi nhỏ trên nền sáng giúp người mặc trông đầy đặn hơn
ẢNH: KOKY HOUSE
Chân váy chữ A dáng ngắn này được thiết kế trên nền vải màu đen chủ đạo, kết hợp hài hòa cùng các đốm họa tiết chấm bi trắng tương phản. Đường cắt may tinh tế tạo độ mở chữ A vừa phải từ eo xuống, giúp che giấu khuyết điểm phần đùi; hoàn thiện vẻ ngoài nữ tính với áo buộc cổ cùng họa tiết
Chân váy chữ A dáng ngắn được may từ chất liệu vải kaki màu trắng, sở hữu kết cấu vải đanh mịn và đứng phom rõ rệt. Cạp váy bản rộng ôm khít vòng eo, kết hợp cùng độ xòe nhẹ góc cạnh đặc trưng của kaki
Giấy phép XB
số 110/GP - BTTTT
cấp ngày 24/3/2020
Tổng biên tập
Nguyễn Ngọc Toàn
© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Theo dõi trang trên