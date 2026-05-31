Thời trang 24/7

Tỏa sáng như ánh mặt trời nhờ công thức diện đồ sắc vàng tinh tế

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
31/05/2026 16:00 GMT+7

Không rực rỡ theo cách phô trương, sắc vàng chinh phục mùa hè bằng vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng đủ sức khiến mọi ánh nhìn phải dừng lại.

Mùa hè là thời điểm lên ngôi của những tông màu sáng và rực rỡ, sắc vàng nhẹ nhàng luôn là sự lựa chọn hàng đầu để tạo nên vẻ ngoài đầy sức sống. Sự kết hợp này không chỉ mang lại cảm giác mát mẻ, dễ chịu dưới cái nắng oi ả mà còn giúp người mặc nổi bật với gu thẩm mỹ hiện đại.

Tỏa sáng như ánh mặt trời nhờ công thức diện đồ sắc vàng tinh tế- Ảnh 1.

Tông vàng tươi rực rỡ của chiếc áo crop top mang lại hơi thở của biển cả. Thiết kế trễ vai tay bồng giúp tôn lên bờ vai trần thon gọn. Chất liệu vải mỏng nhẹ của quần shorts trắng cực kỳ phù hợp cho những hoạt động ngoài trời dưới ánh nắng mùa hè

ẢNH: EAGER

Sự kết hợp giữa áo crop top pastel cùng quần hay váy trắng không chỉ mang tinh thần nghỉ dưỡng phóng khoáng mà còn giúp người mặc trở nên rạng rỡ như ánh mặt trời ngày hè.

Tỏa sáng như ánh mặt trời nhờ công thức diện đồ sắc vàng tinh tế- Ảnh 2.

Sắc vàng nhạt làm dịu đi cái nắng gắt của những ngày hè oi ả, sự đan xen giữa áo trơn tối giản và họa tiết chấm bi đen trên nền váy trắng tạo nên một hiệu ứng thị giác cổ điển nhưng vẫn rất thời thượng. Phom dáng crop top hiện đại giúp người mặc khoe khéo vòng eo thon

ẢNH: @_SONGHIIW

Những thiết kế tối giản đôi khi lại là chìa khóa tạo nên vẻ đẹp thu hút nhất. Chỉ cần lựa chọn đúng phom dáng và bảng màu phù hợp, người mặc hoàn toàn có thể sở hữu diện mạo trẻ trung mà vẫn vô cùng tinh tế.

Tỏa sáng như ánh mặt trời nhờ công thức diện đồ sắc vàng tinh tế- Ảnh 3.

Chiếc áo sát nách màu vàng chanh dịu mát trở nên vô cùng ngọt ngào nhờ thiết kế cổ chữ V xẻ sâu phối các chi tiết dây rút thắt nơ điệu đà ở chính giữa. Khi được kết hợp cùng chân váy ngắn màu trắng tinh khôi xếp ly nhẹ, bộ trang phục mang lại một diện mạo vô cùng trẻ trung, ngập tràn hơi thở thanh xuân

ẢNH: @_DAHLIASTUDIO

Tỏa sáng như ánh mặt trời nhờ công thức diện đồ sắc vàng tinh tế- Ảnh 4.

Chiếc áo cổ vuông tay phồng mang sắc vàng dịu nhẹ, nổi bật với họa tiết hoa nhí li ti đầy ngọt ngào và phần ngực nhún bèo tôn dáng. Khi được phối cùng chân váy chữ A màu trắng tinh khôi và một chiếc túi xách cầm tay màu vàng bơ đồng điệu, tạo nên một bản phối trẻ trung thời thượng

ẢNH: @_DAHLIASTUDIO

Tỏa sáng như ánh mặt trời nhờ công thức diện đồ sắc vàng tinh tế- Ảnh 5.

Chiếc áo quây ôm sát mang sắc vàng chanh nổi bật giúp tôn lên bờ vai trần thon gọn, phối cùng quần shorts màu trắng kem bồng bềnh có họa tiết hoa nhí đồng điệu. Điểm nhấn thú vị của bản phối chính là chiếc scrunchies lụa thắt nơ ở bím tóc và vòng tay, tạo nên một diện mạo hoàn hảo cho những buổi dạo phố ngày hè

ẢNH: @_BAOYEN.LITTLE

Với những cô gái yêu thích phong cách trẻ trung, sự kết hợp giữa áo quây và quần shorts chắc chắn là công thức không thể thiếu trong tủ đồ mùa nóng.

Tỏa sáng như ánh mặt trời nhờ công thức diện đồ sắc vàng tinh tế- Ảnh 6.

Áo ống nhún ngực trắng làm nổi bật xương quai xanh cuốn hút của phái đẹp trong ngày hè. Sự kết hợp với chân váy dài dáng suông màu vàng giúp kéo dài đôi chân, chất liệu vải mềm của bộ đồ mang đến cảm giác dễ chịu và mát mẻ dù đang di chuyển nhiều dưới nắng

ẢNH: @_LINH.OWII

Kết hợp những màu sắc cơ bản như trắng, nâu, đen... cùng sắc vàng tạo nên bản giao hưởng màu sắc thu hút cho trang phục.

Tỏa sáng như ánh mặt trời nhờ công thức diện đồ sắc vàng tinh tế- Ảnh 7.

Tông vàng đậm rực rỡ của chiếc áo sweater tạo nên một tuyên ngôn thời trang mạnh mẽ, sự đối lập giữa chất vải thun dày dặn và nét mềm mại của chân váy ren trắng bất đối xứng tạo nên một tổng thể vô cùng độc đáo và nghệ thuật

ẢNH: @_TRHNHUW_

Tỏa sáng như ánh mặt trời nhờ công thức diện đồ sắc vàng tinh tế- Ảnh 8.

Chiếc áo hai dây chất liệu satin màu vàng chanh mang đến vẻ ngoài tươi sáng, đặc biệt quyến rũ với phần viền ren trắng tinh tế ở cổ và eo. Khi kết hợp với quần ống rộng màu trắng kem hoàn thiện phong cách dạo phố ấn tượng

ẢNH: @_PRINKPIYA

Lựa chọn diện trang phục sắc vàng không đơn thuần chỉ là lựa chọn màu sắc, mà còn là cách truyền tải tinh thần mùa hè đầy tích cực thông qua thời trang.

Sắc vàng trang phục màu vàng công thức phối đồ với sắc vàng trang phục mùa hè tông vàng

