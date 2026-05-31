Thời trang 24/7

Khai mở nét kiêu kỳ từ trang phục xếp ly

Tiffany Trần
31/05/2026 10:00 GMT+7

Từ những nếp gấp mềm mại trên nền chiffon bay bổng đến các đường xếp ly sắc nét tạo hiệu ứng chuyển động đầy mê hoặc, trang phục xếp ly vẫn luôn đủ sức khiến mọi thiết kế trở nên sống động và sang trọng hơn.

Trang phục xếp ly là nghệ thuật tạo nên những nếp gấp đều đặn trên bề mặt vải, mang đến hiệu ứng chuyển động chiều sâu đầy tinh tế cho thiết kế.

Khai mở nét kiêu kỳ từ trang phục xếp ly- Ảnh 1.

Áo blouse cổ cao với phần xếp ly dọc quanh viền cổ mang đến cảm giác quý phái cổ điển nhưng vẫn giữ được nét hiện đại nhờ phom tay phồng nhẹ đầy tinh tế

ẢNH: @ETE.PROJECT

Khai mở nét kiêu kỳ từ trang phục xếp ly- Ảnh 2.

Chất liệu mềm rũ giúp tổng thể trở nên thanh thoát hơn khi kết hợp cùng chân váy satin đen draping xẻ tà. Sự đối lập giữa gam beige nhã nhặn và sắc đen quyền lực tạo nên bản phối hoàn hảo cho môi trường công sở cao cấp hoặc các buổi tiệc tối sang trọng

ẢNH: @ETE.PROJECT

Khai mở nét kiêu kỳ từ trang phục xếp ly- Ảnh 3.
Khai mở nét kiêu kỳ từ trang phục xếp ly- Ảnh 4.

Đầm maxi xếp ly đa sắc đầy phóng khoáng với hiệu ứng chuyển màu tựa mặt biển lúc chiều tà. Những đường xếp ly nhỏ nhuyễn trải dài theo thân váy giúp mỗi chuyển động trở nên uyển chuyển hơn bao giờ hết. Phom váy oversized tạo sự thoải mái cho người mặc

ẢNH: @ETE.PROJECT

Khai mở nét kiêu kỳ từ trang phục xếp ly- Ảnh 5.

Set đồ trắng gồm crop top hoa 3D kết hợp chân váy xếp tầng là lựa chọn hoàn hảo cho những cô gái yêu vẻ đẹp nữ tính

ẢNH: @LOUISA.HUYEN

Khai mở nét kiêu kỳ từ trang phục xếp ly- Ảnh 6.

Các lớp xếp ly kết hợp xếp tầng tạo sự bay bổng, chi tiết hoa nổi ở thân áo tạo điểm nhấn. Chỉ cần thêm một chiếc mũ rộng vành là bạn có thể tự tin xuống phố ngày hè

ẢNH: @LOUISA.HUYEN

Khai mở nét kiêu kỳ từ trang phục xếp ly- Ảnh 7.

Đầm maxi cut out màu ô liu mang vẻ đẹp vừa quyền lực vừa mềm mại nhờ phần chân váy xếp ly rũ dài đầy ấn tượng. Phần xếp ly chạy dọc thân dưới, chi tiết cut out hai bên eo mang lại nét gợi cảm. Chất liệu ánh satin nhẹ càng làm nổi bật độ sâu của các nếp gấp và phom dáng điêu khắc

ẢNH: @ETE.PROJECT

 

trang phục xếp ly chân váy satin đầm maxi váy xếp ly

Đầm dáng dài phối kiểu gì cũng đẹp và sang

