Chạm ngưỡng xa hoa với trang phục thêu hoa tỉ mỉ

Họa tiết thêu hoa là kỹ thuật sử dụng kim và chỉ để tạo hình các loài hoa trực tiếp trên bề mặt vải, tạo nên những chi tiết có độ nổi và chiều sâu về mặt thị giác. Không giống như họa tiết in thông thường, thêu hoa mang đậm dấu ấn thủ công, thể hiện sự tỉ mỉ và nét sang trọng rất riêng cho trang phục.

Sự tương phản giữa sắc hồng ngọt ngào và gam trắng tinh khôi tạo nên tổng thể hiện đại nhưng vẫn giữ được nét sang trọng đặc trưng.

Chiếc áo hai dây chất liệu satin màu hồng được điểm xuyết họa tiết thêu hoa hồng rực rỡ ngay chính diện phần ngực. Đường viền ren mảnh bao quanh ngực giúp tôn lên sự mềm mại và làm nổi bật các chi tiết thêu tay sắc sảo. Vì chất liệu satin và chỉ thêu khá nhạy cảm, bạn nên lộn trái áo khi giặt để tránh chỉ thêu bị móc vào các vật cứng gây xù xì ẢNH: @_P.NARUEMONZZ_

Mang hơi thở lãng mạn của phong cách đồng quê, những chiếc áo trắng tay phồng được tô điểm bằng các cụm họa tiết hoa đầy thu hút.

Áo màu trắng mang phom dáng nữ tính với điểm nhấn là họa tiết thêu hoa cúc xu hướng màu vàng rực rỡ đối xứng ở hai bên vai. Những bông hoa cúc nhỏ nhắn được thêu mật độ vừa phải. Kiểu áo này cực kỳ phù hợp với những cô nàng có bờ vai xuôi nhờ chi tiết thêu nổi giúp cân đối lại tỷ lệ vóc dáng ẢNH: COMAYCA

Chiếc áo trắng tay phồng điệu đà sở hữu cụm họa tiết thêu hoa đồng tiền màu đỏ nổi bật đan xen cùng hoa cúc nhỏ màu vàng bên ngực trái. Sự kết hợp màu sắc của sợi chỉ thêu trên nền vải trắng đậm chất thơ. Kết hợp đồng điệu với chân váy dài màu trắng hài hòa ẢNH: LO’S CLOTHING

Hoàn thiện phong cách công sở với những chiếc áo sơ mi có họa tiết hoa nổi bật trên nền vải trắng.

Áo sơ mi trắng tay dài satin làm nền cho họa tiết thêu hình cành hoa hồng trải dọc tinh tế. Sợi chỉ thêu tiệp vào thớ vải tạo cảm giác thủ công cao cấp. Trang phục thêu hạn chế phơi trực tiếp dưới ánh nắng gay gắt để bảo vệ màu chỉ thêu ẢNH: AOTHEUTAY

Sở hữu tông màu ấm áp, chiếc áo sơ mi màu vàng trở nên đặc biệt hơn nhờ họa tiết hoa dại và hoa cúc thêu đối xứng hai bên vạt áo. Tông màu vàng mơ này rất tôn da, đặc biệt là những cô nàng có làn da ngăm bánh mật khỏe khoắn. Sơ vin vạt áo vào trong quần ống rộng màu nâu mang phong cách retro hoàn hảo ẢNH: DESEY

Chiếc áo sơ mi màu hồng tay dài mang nét đẹp tối giản nhưng không đơn điệu nhờ họa tiết hoa màu hồng được thêu tone sur tone đầy tinh tế. Kỹ thuật thêu cùng tông màu áo tạo nên những khoảng lồi lõm kín đáo, phối cùng một chiếc quần ống rộng màu đỏ sẽ tạo nên sự tương phản màu sắc vô cùng thời thượng và hút mắt ẢNH: SONODESIGN

Áo màu hồng mang thiết kế nữ tính với điểm nhấn độc đáo là chùm họa tiết hoa màu đỏ thêu lệch trên vai trái. Sắc đỏ rực rỡ của hoa thêu làm bừng sáng nền áo hồng nhạt. Kiểu dáng này khuyên dùng cho các bạn có dáng người nhỏ nhắn để tạo cảm giác đầy đặn, cân đối hơn cho phần thân trên ẢNH: SONODESIGN

Chiếc áo linen màu kem basic được làm mới bằng họa tiết chùm hoa nhỏ màu xanh thêu tỉ mỉ bên vai phải. Điểm nhấn thêu hoa sắc xanh dịu mát giúp chiếc áo trở nên có gu hơn. Một chiếc quần suông chất vải mềm phối cùng sẽ là combo lý tưởng cho những buổi dạo phố cuối tuần ẢNH: SONODESIGN

Họa tiết thêu hoa không chỉ là một chi tiết trang trí, mà còn là sự tôn vinh dành cho những giá trị thủ công tinh túy. Đưa những đóa hoa thêu lên trang phục, giúp diện mạo hằng ngày thêm phần lãng mạn và tràn đầy cảm hứng nghệ thuật.