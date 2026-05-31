  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Mũ rộng vành, túi oversized... những phụ kiện làm nên phong cách hè đặc sắc

Kim Ngọc
Kim Ngọc
31/05/2026 12:00 GMT+7

Xuyên suốt trên những bản phối đặc sắc của mùa hè là điểm nhấn ấn tượng từ phụ kiện thời trang độc đáo. Mũ rộng vành, túi oversized, dép kẹp, xăng đan... chính là những món đồ 'nhỏ nhưng có võ' mà nàng không nên bỏ qua.

Phụ kiện hè gọi tên những món đồ quen thuộc, phần lớn gợi lên cảm giác tự nhiên, thanh thoát và mát mẻ dễ chịu. Phụ kiện giày là các thiết kế quai mảnh, phụ kiện túi xách và mũ làm từ chất liệu sợi cói, sợi lục bình khô... đan và phối cùng quai da.

Mũ rộng vành, túi oversized... những phụ kiện làm nên phong cách hè đặc sắc- Ảnh 1.

Diện xăng đan cao gót vào mùa hè giúp phần thân dưới thông thoáng, đôi chân cũng được "thở" trong bầu không khí tự nhiên

ẢNH: OYSTER

Xăng đan cao gót, dép kẹp, dép quai ngang

Sau những tháng ngày dài phải giấu kín đôi chân, hè là mùa mà quý cô thỏa sức khoe gót sen ngọc ngà dưới ánh nắng, trên bãi cát hay những thảm cỏ mềm, những con đường rải sỏi... Xăng đan cao gót quai mảnh được phối cùng váy dài, quần ống rộng tạo nên dáng đi uyển chuyển thướt tha cùng vẻ ngoài thanh lịch; dép kẹp phối với quần jeans, quần shorts... mang lại cảm giác thoải mái, tự nhiên và dễ dàng trong mọi khoảnh khắc của mùa hè.

Mũ rộng vành, túi oversized... những phụ kiện làm nên phong cách hè đặc sắc- Ảnh 2.

Chân váy denim, hai chiếc áo phông được phối xếp lớp layer, túi tote cỡ lớn và dép kẹp xỏ ngón tạo nên bản phối thoáng mát, cá tính và nhẹ nhàng cho nàng dạo phố ngày hè

ẢNH: @CHLOE BUTLER

Mũ rộng vành, túi oversized... những phụ kiện làm nên phong cách hè đặc sắc- Ảnh 3.

Dép quai ngang dễ đi và bám chân tốt hơn dép kẹp quai mảnh nên được nhiều quý cô lựa chọn. Thiết kế tối giản với phần quai ngang được tạo hình thú vị mang lại điểm nhấn cho đôi chân, chất liệu da màu nâu đất còn được lặp lại trên túi xách cầm tay

ẢNH: IVAANAPETROVIC

Mũ rộng vành, túi oversized... những phụ kiện làm nên phong cách hè đặc sắc- Ảnh 4.

Túi và mũ cùng chất liệu được nữ tín đồ thời trang phối cùng áo lụa viền ren khi dạo phố. Bộ đôi phụ kiện này vừa có thể che nắng, vừa tạo kiểu đẹp cho những bức ảnh "sống ảo" của nàng trong những ngày thảnh thơi dạo phố hay trong những chuyến đi mùa hè

ẢNH:@CHILE

Túi cói, mũ rộng vành và vô số những cặp đôi phụ kiện hè thời thượng

Các loại sợi phơi khô được sử dụng làm túi, mũ luôn có sức hút lớn và được mang nhiều trong mùa hè. Đặc điểm chung của kiểu phụ kiện hè thời thượng này là cảm giác mộc mạc tự nhiên đến từ chất liệu và những phom dáng thông dụng: mũ có vành rộng, túi dáng tote đơn giản hay những chiếc túi kích thước lớn có thể chứa nhiều vật dụng vô cùng tiện lợi và đa năng.

Mũ rộng vành, túi oversized... những phụ kiện làm nên phong cách hè đặc sắc- Ảnh 5.
Mũ rộng vành, túi oversized... những phụ kiện làm nên phong cách hè đặc sắc- Ảnh 6.

Một chiếc túi cói cỡ lớn có thể phối với nhiều bộ trang phục. Ở bản phối áo blouse và quần jeans là phong cách cá tính quyến rũ, ở bản phối cùng váy linen là phong cách tối giản, cổ điển mang viber nhẹ nhàng

ẢNH: @RUTA ZAKE

Mũ rộng vành, túi oversized... những phụ kiện làm nên phong cách hè đặc sắc- Ảnh 7.

Mũ cói vành rộng, dép quai ngang được cô nàng Paris phối cùng cặp đôi quần linen trắng và áo kẻ ngang. Tinh thần cổ điển retro từ bản phối gợi nhắc vẻ đẹp vượt thời gian từ những món đồ cổ điển

ẢNH:@MELODIEBANFIELD

Phụ kiện hè cho tóc từ khăn crochet, khăn phối ren

Khăn lụa in họa tiết hoặc khăn móc họa tiết tạo thành hình tam giác được sử dụng làm phụ kiện cho tóc trong mùa hè. Điểm nhấn nhỏ nhắn trên mái tóc mang lại sự thu hút, gây chú ý và vẻ ngoài đặc sắc, phối cùng trang phục nào cũng đẹp và xinh.

Mũ rộng vành, túi oversized... những phụ kiện làm nên phong cách hè đặc sắc- Ảnh 8.
Mũ rộng vành, túi oversized... những phụ kiện làm nên phong cách hè đặc sắc- Ảnh 9.

Phong cách của quý cô Paris thường xuyên có sự hiện diện của khăn vải trên tóc. Khăn crochet, khăn lụa họa tiết có thể dùng vào mọi mùa, mọi bản phối. Vừa để làm đẹp, tạo kiểu, chiếc khăn gấp hình tam giác còn giữ cho mái tóc không bị rối và có thể che nắng một cách nhẹ nhàng

ẢNH: @IVAANAPETROVIC


Mũ rộng vành Mũ cói túi cói Phụ kiện túi oversized

Bài viết khác

Khai mở nét kiêu kỳ từ trang phục xếp ly

Khai mở nét kiêu kỳ từ trang phục xếp ly

Đầm dáng dài phối kiểu gì cũng đẹp và sang

Đầm dáng dài phối kiểu gì cũng đẹp và sang

Càng đơn giản càng nổi bật với áo sơ mi dáng ngắn

Càng đơn giản càng nổi bật với áo sơ mi dáng ngắn

Biến hóa muôn vàn phong cách với quần jeans

Biến hóa muôn vàn phong cách với quần jeans

Từ năng động đến quyến rũ với chiếc áo tank top phá cách

Từ năng động đến quyến rũ với chiếc áo tank top phá cách

Đơn giản nhưng không đơn điệu cùng áo thun và mũ lưỡi trai

Đơn giản nhưng không đơn điệu cùng áo thun và mũ lưỡi trai

Xu hướng cut out đầy táo bạo và quyến rũ

Xu hướng cut out đầy táo bạo và quyến rũ

Làm mới tủ đồ mùa hè với chân váy chữ A năng động

Làm mới tủ đồ mùa hè với chân váy chữ A năng động

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top