Mũ rộng vành, túi oversized... những phụ kiện làm nên phong cách hè đặc sắc

Phụ kiện hè gọi tên những món đồ quen thuộc, phần lớn gợi lên cảm giác tự nhiên, thanh thoát và mát mẻ dễ chịu. Phụ kiện giày là các thiết kế quai mảnh, phụ kiện túi xách và mũ làm từ chất liệu sợi cói, sợi lục bình khô... đan và phối cùng quai da.

Diện xăng đan cao gót vào mùa hè giúp phần thân dưới thông thoáng, đôi chân cũng được "thở" trong bầu không khí tự nhiên ẢNH: OYSTER

Xăng đan cao gót, dép kẹp, dép quai ngang

Sau những tháng ngày dài phải giấu kín đôi chân, hè là mùa mà quý cô thỏa sức khoe gót sen ngọc ngà dưới ánh nắng, trên bãi cát hay những thảm cỏ mềm, những con đường rải sỏi... Xăng đan cao gót quai mảnh được phối cùng váy dài, quần ống rộng tạo nên dáng đi uyển chuyển thướt tha cùng vẻ ngoài thanh lịch; dép kẹp phối với quần jeans, quần shorts... mang lại cảm giác thoải mái, tự nhiên và dễ dàng trong mọi khoảnh khắc của mùa hè.

Chân váy denim, hai chiếc áo phông được phối xếp lớp layer, túi tote cỡ lớn và dép kẹp xỏ ngón tạo nên bản phối thoáng mát, cá tính và nhẹ nhàng cho nàng dạo phố ngày hè ẢNH: @CHLOE BUTLER

Dép quai ngang dễ đi và bám chân tốt hơn dép kẹp quai mảnh nên được nhiều quý cô lựa chọn. Thiết kế tối giản với phần quai ngang được tạo hình thú vị mang lại điểm nhấn cho đôi chân, chất liệu da màu nâu đất còn được lặp lại trên túi xách cầm tay ẢNH: IVAANAPETROVIC

Túi và mũ cùng chất liệu được nữ tín đồ thời trang phối cùng áo lụa viền ren khi dạo phố. Bộ đôi phụ kiện này vừa có thể che nắng, vừa tạo kiểu đẹp cho những bức ảnh "sống ảo" của nàng trong những ngày thảnh thơi dạo phố hay trong những chuyến đi mùa hè ẢNH:@CHILE

Túi cói, mũ rộng vành và vô số những cặp đôi phụ kiện hè thời thượng

Các loại sợi phơi khô được sử dụng làm túi, mũ luôn có sức hút lớn và được mang nhiều trong mùa hè. Đặc điểm chung của kiểu phụ kiện hè thời thượng này là cảm giác mộc mạc tự nhiên đến từ chất liệu và những phom dáng thông dụng: mũ có vành rộng, túi dáng tote đơn giản hay những chiếc túi kích thước lớn có thể chứa nhiều vật dụng vô cùng tiện lợi và đa năng.

Một chiếc túi cói cỡ lớn có thể phối với nhiều bộ trang phục. Ở bản phối áo blouse và quần jeans là phong cách cá tính quyến rũ, ở bản phối cùng váy linen là phong cách tối giản, cổ điển mang viber nhẹ nhàng ẢNH: @RUTA ZAKE

Mũ cói vành rộng, dép quai ngang được cô nàng Paris phối cùng cặp đôi quần linen trắng và áo kẻ ngang. Tinh thần cổ điển retro từ bản phối gợi nhắc vẻ đẹp vượt thời gian từ những món đồ cổ điển ẢNH:@MELODIEBANFIELD

Phụ kiện hè cho tóc từ khăn crochet, khăn phối ren

Khăn lụa in họa tiết hoặc khăn móc họa tiết tạo thành hình tam giác được sử dụng làm phụ kiện cho tóc trong mùa hè. Điểm nhấn nhỏ nhắn trên mái tóc mang lại sự thu hút, gây chú ý và vẻ ngoài đặc sắc, phối cùng trang phục nào cũng đẹp và xinh.

Phong cách của quý cô Paris thường xuyên có sự hiện diện của khăn vải trên tóc. Khăn crochet, khăn lụa họa tiết có thể dùng vào mọi mùa, mọi bản phối. Vừa để làm đẹp, tạo kiểu, chiếc khăn gấp hình tam giác còn giữ cho mái tóc không bị rối và có thể che nắng một cách nhẹ nhàng ẢNH: @IVAANAPETROVIC



