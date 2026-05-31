Nâng tầm mọi set đồ mùa hè cùng khăn turban ren

Khăn turban ren là sự hòa quyện hoàn hảo giữa nét lãng mạn cổ điển và hơi thở thời trang hiện đại. Chất liệu ren thêu đục lỗ nửa kín nửa hở mang lại điểm nhấn nhẹ nhàng cho mái tóc, giúp gương mặt trở nên thanh thoát và có gu hơn.
Chiếc khăn turban
ren màu trắng với những họa tiết cành hoa nhỏ trải đều vô cùng mịn màng trên bề mặt vải. Phụ kiện này được thiết kế theo phom dáng hình tam giác mềm mại để người mặc dễ dàng buộc gọn và cố định quanh đầu. Điểm cộng lớn của họa tiết hoa nhí này là tính ứng dụng cao, giúp gương mặt của bạn gái trông thanh thoát hơn
Khăn turban ren buộc đầu gam màu trắng tinh khôi kết hợp cùng họa tiết hoa nhỏ dệt viền tỉ mỉ. Từng đường biên khăn được bo tròn khéo léo để khi diện lên đầu sẽ ôm khít lấy vầng trán, kết hợp cùng áo hai dây ren màu trắng đồng điệu và chân váy ngắn sọc ca rô màu đỏ tạo sự tương phản thu hút
Chiếc khăn turban làm bằng chất liệu ren màu trắng với các đường nét họa tiết trừu tượng; kết cấu vải có ưu điểm tạo độ bám rất tốt vào chân tóc, giúp khăn định hình chắc chắn suốt ngày dài
Khăn turban ren buộc đầu màu trắng gây ấn tượng với viền khăn phía trước là chuỗi hạt tròn tinh tế, được cắt may với độ rộng vừa phải, dễ dàng biến hóa trong từng bản phối. Thiết kế mang hơi hướng cổ điển này là lựa chọn tuyệt vời cho những chuyến du lịch ngoài trời
Chiếc khăn turban màu trắng thu hút mọi ánh nhìn nhờ thiết kế vuông vắn giúp người dùng có thể linh hoạt biến tấu từ kiểu quấn băng đô cho đến kiểu buộc thắt nút cá tính sau gáy
Điểm nhấn độc đáo của bản phối là mẫu khăn turban ren dáng sợi dài màu trắng mềm mại, điểm xuyết các bông hoa nhỏ li ti dệt dọc tà khăn. Phần đuôi khăn được kéo dài cách điệu để rủ nhẹ nhàng theo làn tóc, tạo hiệu ứng chuyển động vô cùng thướt tha theo từng bước chân
Khăn turban ren buộc đầu màu trắng này sở hữu họa tiết hoa nhỏ mang phong cách cổ điển được dệt dập nổi trên nền lưới mỏng. Để tạo sự ăn ý tối đa, chiếc khăn ren đã được bắt cặp cùng áo tay phồng voan màu xanh mát mắt và chân váy tầng voan màu trắng tạo vẻ ngoài tinh khôi cho người mặc
Chiếc khăn turban ren màu trắng sở hữu những họa tiết thêu nổi nhỏ nhắn, chất liệu ren có độ co giãn nhẹ nhàng giúp nâng niu da đầu, không gây đau hay hằn dấu khi bạn thắt nút định hình phía sau. Phối cùng quần yếm màu xanh nhạt dễ dàng tôn lên sự trẻ trung của người mặc