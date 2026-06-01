Không lo gò bó với những áo sát nách năng động

Trong nhịp sống đề cao sự thoải mái và tính ứng dụng, áo sát nách dần vượt khỏi khuôn khổ của một món đồ cơ bản để trở thành tuyên ngôn phong cách của thế hệ phụ nữ hiện đại.
Áo sát nách với chi tiết bèo nhún mang đến vẻ đẹp dịu dàng, áo ôm nhẹ phần thân trên. Phiên bản ca rô đen trắng gợi tinh thần Parisian chic cổ điển, trong khi sắc trắng tinh khôi lại mang hơi thở thanh lịch tối giản. Khi kết hợp cùng chân váy maxi tối màu nhiều tầng bèo, tổng thể trở nên bay bổng nhưng vẫn có chiều sâu thị giác
Chiếc tank top hai lớp đen - trắng là minh chứng cho sức hút của phong cách tối giản. Thiết kế sát nách ôm gọn phần thân trên, phối cùng quần trắng ống rộng tạo nên tỷ lệ cân đối, kéo dài đôi chân. Điểm đặc biệt nằm ở cách phối màu monochrome kinh điển: sắc đen tạo chiều sâu, trong khi gam trắng mang lại cảm giác sạch sẽ và sang trọng
Áo len sát nách cổ polo mang hơi hướng preppy đang trở lại mạnh mẽ trong thời trang đương đại. Họa tiết cable knit cổ điển kết hợp cùng quần shorts dệt kim xanh rêu tạo nên tổng thể trẻ trung, năng động nhưng vẫn giữ được nét chỉn chu. Chất liệu knit mềm ôm vừa vặn cơ thể giúp người mặc thoải mái trong các hoạt động thường ngày
Thiết kế váy polo sát nách sắc đỏ mang đến vẻ đẹp khỏe khoắn pha chút cổ điển của thời trang sân golf. Phần chân váy xếp ly mềm, trong khi phần cổ áo viền sọc lại tăng thêm tinh thần thể thao thanh lịch. Gam màu đỏ rượu vang không quá rực rỡ nhưng đủ nổi bật để tạo điểm nhấn cho làn da và thần thái người mặc
Áo sát nách màu trắng ngà là điểm nhấn nổi bật của tổng thể trang phục nhờ thiết kế tối giản. Phom áo suông rộng với chất liệu mềm mại, phần cổ tròn cao kín đáo kết hợp cùng đường cắt sát nách giúp tôn lên bờ vai mảnh mai và cánh tay thon gọn. Khi kết hợp cùng quần ống rộng đồng màu, chiếc áo tạo nên hiệu ứng liền mạch, mang đậm tinh thần tối giản
