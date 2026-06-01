Thời trang 24/7

Sức hút tối giản từ trang phục trắng, đen, beige

Kim Ngọc
01/06/2026 08:00 GMT+7

Xu hướng tối giản được thể hiện rõ nét qua các bộ trang phục mang gam màu trắng, đen, beige (be). Từ váy dáng dài đến bản phối đồng bộ đa chất liệu, bộ ba màu sắc cổ điển này cho thấy sức hút bền bỉ vượt thời gian.

Trắng, đen, beige nằm trong số những gam màu cơ bản làm nên mọi màu sắc khác. Trang phục mang ba gam màu cổ điển này mang lại cảm giác tinh giản, sạch sẽ và sự hiện đại, năng động. Các bản phối dưới đây là minh chứng cho góc nhìn mới thú vị về thời trang đơn sắc.

Sức hút tối giản từ trang phục trắng, đen, beige- Ảnh 1.

Set áo voan tay phồng và chân váy dài xếp ly mang đến cảm giác bay bổng, thướt tha; các chi tiết xếp ly tạo nên điểm nhấn thu hút. Gam màu be nâu nhẹ nhàng làm dịu cảm xúc trong những ngày nắng gay gắt

ẢNH: LYP

Sức hút tối giản từ trang phục trắng, đen, beige- Ảnh 2.

Đầm dài trắng phối giày màu be khắc họa rõ nét chân dung của quý cô hiện đại luôn dành sự ưu tiên cho vẻ ngoài sang trọng, có thể gây ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên

ẢNH: WHITE PLAN

Sự kết hợp hoàn hảo giữa trắng, đen và beige cho phong cách 2026

Trang phục tông trắng luôn đem lại cảm giác tươi sáng, sự tinh khôi, khởi đầu cho một điều gì đó mới mẻ và giàu sức sống. Một chiếc đầm midi tông trắng ngà, bản phối quần trắng và áo cách điệu... chính là ngôn ngữ của sự tự tin, của niềm vui lan tỏa. Phối trắng và đen hay be là cách để làm mới diện mạo, tạo thêm điểm nhấn cho phong cách cá nhân.

Sức hút tối giản từ trang phục trắng, đen, beige- Ảnh 3.
Sức hút tối giản từ trang phục trắng, đen, beige- Ảnh 4.

Hãy làm mới hình ảnh thường ngày qua sắc trắng tinh khôi, sắc đen cổ điển và những ý tưởng phối đồ tối giản dễ áp dụng

ẢNH: TOCHIE

Màu đen, vẻ đẹp bí ẩn và bảo bối giấu dáng

Màu đen luôn hiện diện trong mọi tủ đồ theo nhiều cách khác nhau. Sắc đen hay được phối cùng sắc trắng và beige để tạo nên sự tương phản mạnh mẽ. Khi đứng riêng lẻ trong các bản phối all-black, màu đen cho thấy sự quyền lực, chút bí ẩn và chiều sâu trong tâm hồn.

Sức hút tối giản từ trang phục trắng, đen, beige- Ảnh 5.

Hai gam màu trắng - đen bổ sung hoàn hảo cho nhau, sự đa dạng về kết cấu chất liệu, phom dáng tạo nên điểm nhấn đặc sắc cho bản phối áo ren và quần ống rộng

ẢNH: ONETONE

Sức hút tối giản từ trang phục trắng, đen, beige- Ảnh 6.

Sức hút từ trang phục tối giản đôi khi được nhìn thấy qua những chi tiết nhỏ tinh tế. Ở thiết kế đầm dài này, tay áo được vặn xoắn để tạo nên điểm nhấn thị giác, là ngôn ngữ của sự chuyển động, mang lại nét phóng khoáng đầy tự do và thể hiện tầm nhìn thời trang sắc sảo

ẢNH: ONETONE

Beige - gam màu trung tính hoàn hảo cho ngày nắng

Là một trong những gam màu trung tính được yêu thích, màu be mang đến sự quân bình, yên ả và dịu nhẹ. Trang phục tông màu be và các biên độ rộng hơn như be nâu, be nhạt, be sáng... là lựa chọn nên được ưu tiên cho ngày nắng, khi trang phục vừa ít phản chiếu ánh sáng, vừa không hấp thu quá nhiều nhiệt năng.

Sức hút tối giản từ trang phục trắng, đen, beige- Ảnh 7.

Áo dáng rộng phối quần ống rộng màu be sáng giúp người mặc cảm nhận sự dịu dàng, nữ tính trong từng cử động

ẢNH: ONETONE

Sức hút tối giản từ trang phục trắng, đen, beige- Ảnh 8.

Gam màu đen trên bản phối all black đưa quý cô qua hành trình khám phá đa chất liệu - từ vải lụa đến ren, từ sắc đen mượt mà đến sắc ren đen xuyên thấu và những họa tiết độc đáo trên mẫu giày cao gót phối ren

ẢNH: ONETONE

Sức hút tối giản từ trang phục trắng, đen, beige- Ảnh 9.

Vải lụa kaki sắc nâu be tinh tế với hiệu ứng bóng mờ tạo nên chiều sâu thị giác. Thiết kế dáng suông nhẹ nhàng không gò bó, đồng hành cùng nàng để làm nổi bật sự tự tin cùng phong thái thanh lịch. Chọn đúng kiểu trang phục, quý cô tự làm chủ nhịp điệu của riêng mình và tỏa sáng trong từng khoảnh khắc

ẢNH: ONETONE

Sức hút tối giản từ trang phục trắng, đen, beige- Ảnh 10.

Sơ mi cách điệu tông màu be họa tiết kẻ sọc mảnh tựa như một lời thì thầm rất khẽ của phong cách tối giản. Phong thái thư nhàn của nàng chính là đích đến của những hành trình tìm kiếm "chân ái" thời trang

ẢNH: ONETONE

Sức hút tối giản từ trang phục trắng, đen, beige- Ảnh 11.

Ba gam màu trắng, đen, beige luôn có thể mặc riêng lẻ từng màu hoặc kết hợp từ 2 - 3 màu sắc trên cùng một bản phối. Chọn cách nào tùy thuộc vào lựa chọn phong cách và cảm hứng của riêng nàng

ẢNH: ONETONE


Tỏa sáng nét kiêu sa cùng váy lụa

