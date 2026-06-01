Sức hút tối giản từ trang phục trắng, đen, beige

Xu hướng tối giản được thể hiện rõ nét qua các bộ trang phục mang gam màu trắng, đen, beige (be). Từ váy dáng dài đến bản phối đồng bộ đa chất liệu, bộ ba màu sắc cổ điển này cho thấy sức hút bền bỉ vượt thời gian.
Trắng, đen, beige nằm trong số những gam màu cơ bản làm nên mọi màu sắc khác. Trang phục mang ba gam màu cổ điển này mang lại cảm giác tinh giản, sạch sẽ và sự hiện đại, năng động. Các bản phối dưới đây là minh chứng cho góc nhìn mới thú vị về thời trang đơn sắc.
Sự kết hợp hoàn hảo giữa trắng, đen và beige cho phong cách 2026
Trang phục tông trắng luôn đem lại cảm giác tươi sáng, sự tinh khôi, khởi đầu cho một điều gì đó mới mẻ và giàu sức sống. Một chiếc đầm midi tông trắng ngà, bản phối quần trắng và áo cách điệu... chính là ngôn ngữ của sự tự tin, của niềm vui lan tỏa. Phối trắng và đen hay be là cách để làm mới diện mạo, tạo thêm điểm nhấn cho phong cách cá nhân.
Hãy làm mới hình ảnh thường ngày qua sắc trắng tinh khôi, sắc đen cổ điển và những ý tưởng phối đồ tối giản dễ áp dụng
Màu đen, vẻ đẹp bí ẩn và bảo bối giấu dáng
Màu đen luôn hiện diện trong mọi tủ đồ theo nhiều cách khác nhau. Sắc đen hay được phối cùng sắc trắng và beige để tạo nên sự tương phản mạnh mẽ. Khi đứng riêng lẻ trong các bản phối all-black, màu đen cho thấy sự quyền lực, chút bí ẩn và chiều sâu trong tâm hồn.
Beige - gam màu trung tính hoàn hảo cho ngày nắng
Là một trong những gam màu trung tính được yêu thích, màu be mang đến sự quân bình, yên ả và dịu nhẹ. Trang phục tông màu be và các biên độ rộng hơn như be nâu, be nhạt, be sáng... là lựa chọn nên được ưu tiên cho ngày nắng, khi trang phục vừa ít phản chiếu ánh sáng, vừa không hấp thu quá nhiều nhiệt năng.