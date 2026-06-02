Công thức mặc sang, chuẩn gu thời thượng với tông màu xanh than

Bên cạnh các tông màu basic như đen hay trắng, trang phục màu xanh than luôn là bảo bối không thể thiếu trong tủ đồ của những cô nàng sành điệu.
Gây ấn tượng mạnh với thiết kế dáng ôm quyến rũ kết hợp cùng phần tay phồng điệu đà mang sắc xanh than quý phái. Điểm nhấn nổi bật nằm ở chi tiết buộc dây tinh tế giúp người mặc khéo léo khoe trọn đường cong cơ thể đầy cuốn hút. Kiểu áo này phù hợp với những cô nàng sở hữu vóc dáng đồng hồ cát nhờ khả năng định hình phom dáng cực tốt
ẢNH: SALAVI
Đầm hai dây kiểu dáng babydoll sở hữu tông màu xanh than chủ đạo vô cùng tôn da. Toàn bộ thân váy được điểm xuyết bằng những họa tiết chấm bi màu trắng tạo nên hiệu ứng cổ điển. Phom dáng rộng rãi của váy là lựa chọn điểm 10 giúp che khuyết điểm vòng 2 và vòng 3 cực kỳ hiệu quả cho người mặc
Áo babydoll được may từ chất liệu vải thô đứng phom khoác lên mình sắc xanh than hiện đại. Thiết kế được nhấn nhá bằng những đường viền ren tinh tế, kết hợp giữa chiếc áo này và chân váy ngắn họa tiết ca rô xéo màu nâu tạo nên một tổng thể vô cùng cá tính
ẢNH: @_PHUONG.CHI_
Áo cộc tay sở hữu họa tiết ca rô màu xanh than đan xen đầy bắt mắt và mang đậm hơi thở thời trang hiện đại. Phần tay bèo ren được cắt may tỉ mỉ tạo nên điểm nhấn mềm mại, chất vải mát mẻ, thấm hút mồ hôi tốt cho các hoạt động ngày hè
Đầm dáng ngắn mang sắc xanh than trơn tối giản nhưng hút mắt nhờ thiết kế tối giản tôn lên vóc dáng người mặc. Thiết kế cổ polo có cúc cài basic giúp người mặc toát lên vẻ ngoài vừa chỉn chu. Để tăng thêm phần cá tính và hoàn thiện phong cách preppy, hãy phối chiếc đầm này cùng một đôi giày baby da màu đen
ẢNH: GOLA DESIGN
Chiếc đầm với thiết kế hạ eo dáng bí trendy kết hợp cùng phần tay phồng và chi tiết khoét ngực vô cùng táo bạo trên nền vải xanh than. Họa tiết sọc dọc màu trắng trải đều trên váy vừa tạo điểm nhấn thời trang, vừa giúp kéo dài vóc dáng một cách khéo léo
ẢNH: @_THUYTHNG_
Chiếc áo hai dây sở hữu phom dáng corset mang sắc xanh than đầy lôi cuốn và quyến rũ. Những nốt chấm bi màu trắng nhỏ xinh trải đều giúp chiếc áo thêm phần trẻ trung, năng động và giảm bớt sự đơn điệu. Phối cùng quần lửng ôm màu xanh than họa tiết chấm bi tạo set đồ tone sur tone đồng điệu
ẢNH: @_TYANGNE_
Giấy phép XB
số 110/GP - BTTTT
cấp ngày 24/3/2020
Tổng biên tập
Nguyễn Ngọc Toàn
© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Theo dõi trang trên