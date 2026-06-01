  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Làm chủ sắc đỏ đô, khơi dậy nét sang trọng đầy quyền lực

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
01/06/2026 14:00 GMT+7

Đỏ đô không rực rỡ hay phô trương như đỏ tươi, sắc đỏ đô mang trong mình chiều sâu của sự sang trọng đầy trưởng thành khó nhầm lẫn.

Trang phục màu đỏ đô từ lâu đã trở thành biểu tượng của sự quyền lực. Không rực rỡ hay chói lòa như đỏ tươi, sắc đỏ đô mang một tông trầm ấm, giúp người mặc toát lên khí chất sang trọng. 

Làm chủ sắc đỏ đô, khơi dậy nét sang trọng đầy quyền lực- Ảnh 1.

Chiếc đầm dài dạ hội gây ấn tượng mạnh với thiết kế cổ vuông cổ điển kết hợp cùng phần tay hến sang trọng. Sắc đỏ đô trầm ấm trên nền chất liệu cao cấp giúp tôn lên làn da trắng và vóc dáng kiêu sa của người mặc

ẢNH: ORCHIC STUDIO

Làm chủ sắc đỏ đô, khơi dậy nét sang trọng đầy quyền lực- Ảnh 2.

Chiếc áo babydoll mang sắc đỏ đô ngọt ngào với những đường xếp ly tỉ mỉ và phần tay phồng điệu đà. Phom dáng rộng rãi của áo không chỉ mang lại sự thoải mái tối đa mà còn khéo léo che đi khuyết điểm vòng 2. Điểm cộng lớn của thiết kế này là cực kỳ hợp với những cô nàng có dáng người mảnh mai

ẢNH: @SALAVISHOPDN

Làm chủ sắc đỏ đô, khơi dậy nét sang trọng đầy quyền lực- Ảnh 3.

Áo tay dài chất liệu vải nỉ dày dặn sở hữu tông màu đỏ đô thời thượng. Thiết kế trễ vai tinh tế giúp người mặc khoe khéo bờ vai trần thon gọn cùng xương quai xanh quyến rũ. Chỉ cần phối thêm cùng một chiếc quần jeans màu xanh tối là có thể tự tin xuống phố

ẢNH: @_BAOYEN.LITTLE

Làm chủ sắc đỏ đô, khơi dậy nét sang trọng đầy quyền lực- Ảnh 4.

Áo thun layer kết hợp len mỏng màu đỏ đô mang đến một hơi thở cổ điển. Chất liệu len mỏng nhẹ, co giãn tốt tạo cảm giác ôm sát vừa vặn, làm nổi bật những đường cong tự nhiên của cơ thể. Vẻ thời thượng của chiếc áo len đỏ đô này sẽ được nhân đôi khi phối ăn ý cùng quần jeans màu xám bụi bặm

ẢNH: @EMIXSTUDIO

Làm chủ sắc đỏ đô, khơi dậy nét sang trọng đầy quyền lực- Ảnh 5.

Chiếc quần ống rộng được may từ chất liệu vải thô đứng phom, khoác lên mình sắc đỏ đô đầy cá tính và nổi bật. Thiết kế cạp trễ kết hợp ống suông rộng giúp kéo dài đôi chân một cách triệt để và mang lại cảm giác vô cùng phóng khoáng

ẢNH: @EMIXSTUDIO

Làm chủ sắc đỏ đô, khơi dậy nét sang trọng đầy quyền lực- Ảnh 6.

Chiếc đầm body sở hữu chất liệu lụa bóng mượt mà, ôm sát lấy cơ thể trong sắc đỏ đô đầy mê hoặc. Kiểu dáng buộc cổ tinh tế giúp phô diễn trọn vẹn bờ vai thon và tấm lưng trần quyến rũ của phái đẹp. Chiếc đầm này là vũ khí tối thượng cho các buổi tiệc tối, tuy nhiên chất lụa bóng khá kén dáng và dễ lộ khuyết điểm nếu bạn có vòng 2 chưa thon gọn

ẢNH: PROJECT

Làm chủ sắc đỏ đô, khơi dậy nét sang trọng đầy quyền lực- Ảnh 7.

Đầm babydoll dáng ngắn sở hữu phom rộng rãi, thoải mái cùng sắc đỏ đô vô cùng nổi bật và đáng yêu. Kiểu dáng xòe nhẹ giúp che khuyết điểm cơ thể cực tốt. Bạn sẽ có ngay một vẻ ngoài pha chút cá tính khi phối đầm cùng một đôi giày da cổ cao màu nâu

ẢNH: @SALAVISHOPDN

Làm chủ sắc đỏ đô, khơi dậy nét sang trọng đầy quyền lực- Ảnh 8.

Chiếc áo hai dây sắc đỏ đô đầy cuốn hút và quyến rũ, với thiết kế dây mảnh tinh tế giúp tôn lên bờ vai trần, đồng thời mang lại cảm giác mát mẻ

ẢNH: @SALAVISHOPDN

 

sắc đỏ đô đầm dài áo babydoll trang phục màu đỏ đô

Bài viết khác

Đánh thức năng lượng trẻ trung nhờ phong cách thể thao

Đánh thức năng lượng trẻ trung nhờ phong cách thể thao

Không lo gò bó với những áo sát nách năng động

Không lo gò bó với những áo sát nách năng động

Sức hút tối giản từ trang phục trắng, đen, beige

Sức hút tối giản từ trang phục trắng, đen, beige

Tỏa sáng nét kiêu sa cùng váy lụa

Tỏa sáng nét kiêu sa cùng váy lụa

Nâng tầm mọi set đồ mùa hè cùng khăn turban ren

Nâng tầm mọi set đồ mùa hè cùng khăn turban ren

Tỏa sáng như ánh mặt trời nhờ công thức diện đồ sắc vàng tinh tế

Tỏa sáng như ánh mặt trời nhờ công thức diện đồ sắc vàng tinh tế

Chạm ngưỡng xa hoa với trang phục thêu hoa tỉ mỉ

Chạm ngưỡng xa hoa với trang phục thêu hoa tỉ mỉ

Mũ rộng vành, túi oversized... những phụ kiện làm nên phong cách hè đặc sắc

Mũ rộng vành, túi oversized... những phụ kiện làm nên phong cách hè đặc sắc

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top