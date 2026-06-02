Đánh thức thị giác ngày hè bằng trang phục họa tiết paisley

Mùa hè năm nay, họa tiết paisley trở lại mạnh mẽ trong thời trang đời thường. Từ những chiếc váy sơ mi thanh lịch, váy maxi thướt tha cho đến các thiết kế jumpsuit hiện đại hay set đồ mang hơi thở bohemian phóng khoáng, paisley đang chứng minh sức sống bền bỉ của mình trong tủ đồ mùa nóng.



Châu Bùi xuất hiện nổi bật với chiếc váy sơ mi họa tiết paisley phủ sắc vàng kem và trắng ngà đầy nắng. Những họa tiết uốn lượn trải đều trên nền vải tạo hiệu ứng thị giác sinh động nhưng không gây rối mắt. Phần eo được nhấn bằng chi tiết thắt đai giúp định hình vóc dáng, tạo tỷ lệ cơ thể cân đối hơn ẢNH: @CHAUBUI_

Khi họa tiết paisley gặp phom váy dáng dài, vẻ đẹp nữ tính được đẩy lên một tầng cảm xúc mới.



Váy maxi tông xanh rêu xuất hiện đầy cuốn hút với lớp voan theo từng chuyển động. Những họa tiết paisley trải dài trên thân váy như một bức tranh nghệ thuật mang sắc thái hoài niệm. Phần tay áo sheer trong suốt tạo cảm giác nhẹ bẫng, phần cổ cao kết hợp bèo nhún nhỏ được xử lý tinh tế, tạo điểm nhấn vừa đủ mà không làm mất đi vẻ thanh thoát vốn có ẢNH: @EVADEEVA.OFFICIAL

Đối với những tín đồ yêu thích bảng màu tối giản, paisley đen hoặc trắng là minh chứng cho việc một họa tiết giàu tính lịch sử vẫn có thể hòa nhập hoàn hảo với nhịp sống hiện đại.



Chiếc váy ren dài màu trắng kem mang đến cảm giác nhẹ nhàng, họa tiết paisley được xử lý tinh tế trên bề mặt ren, tạo chiều sâu thị giác mà vẫn giữ được vẻ thanh thoát. Phom váy suông kết hợp đường nâng eo nhẹ giúp người mặc cảm thấy thoải mái nhưng vẫn giữ được sự chỉn chu cần thiết ẢNH: CÉNES

Chiếc váy ngắn trắng gây ấn tượng nhờ sự cân bằng giữa cấu trúc và họa tiết. Phần eo được chiết nhẹ giúp tôn dáng, trong khi chân váy xòe vừa phải tạo cảm giác trẻ trung. Trên nền đen trắng tương phản, các đường nét paisley trở nên sắc sảo hơn, mang lại hiệu ứng thị giác mạnh mẽ nhưng không quá phô trương ẢNH: PANTIO

Paisley vốn là một trong những họa tiết mang đậm dấu ấn bohemian, vì vậy sự kết hợp giữa họa tiết paisley và denim luôn tạo nên hiệu ứng hài hòa đầy cuốn hút.



Áo tay rộng trong gam xanh navy, trắng và nâu đất gợi cảm giác tự do đặc trưng của phong cách du mục hiện đại. Chất liệu mềm mại, trong khi phom áo rộng mang lại cảm giác thoải mái cho những ngày nắng nóng. Phối cùng quần denim tối màu trung hòa sự cầu kỳ của họa tiết ẢNH: H&M

Áo blouse tay dài sử dụng bảng màu đen, kem và nâu nhạt tạo nên sự hài hòa thị giác đầy tinh tế. Các họa tiết paisley được sắp đặt khéo léo trên nền vải cùng chi tiết cổ buộc dây duyên dáng. Kết hợp với quần suông cạp cao màu đen mang đến vẻ ngoài chỉn chu nhưng không quá cứng nhắc ẢNH: PANTIO

Bên cạnh váy áo truyền thống, paisley còn được làm mới trên các thiết kế jumpsuit mang tinh thần đương đại, đáp ứng nhu cầu về sự tiện dụng và tính thời trang.



Chiếc jumpsuit dáng dài tông xanh cô ban kết hợp họa tiết trắng giúp bộ trang phục nổi bật nhưng vẫn dễ mặc. Thiết kế ôm nhẹ phần thân trên cùng ống quần suông dài giúp vóc dáng trông cao ráo hơn ẢNH: SEVEN AM

Set áo sát nách kết hợp quần shorts cạp cao trên nền họa tiết đen bạc thời thượng. Phom dáng gọn gàng, trong khi sự đồng nhất về họa tiết mang đến hiệu ứng thị giác nổi bật. Chiếc áo sát nách giúp khoe khéo bờ vai, còn quần shorts cạp cao tạo cảm giác đôi chân dài hơn ẢNH: LEIKA

Từ váy áo nữ tính đến những thiết kế mang hơi hướng phóng khoáng, paisley vẫn phù hợp với nhiều phong cách khác nhau. Với cách xử lý màu sắc và phom dáng hiện đại hơn, họa tiết này đang trở lại nổi bật trong mùa xuân hè năm nay. Đây là lựa chọn đáng thử để làm mới tủ đồ mùa xuân hè.







