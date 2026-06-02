Đánh thức thị giác ngày hè bằng trang phục họa tiết paisley

Họa tiết paisley với những đường cong mềm mại tựa giọt lệ cách điệu, họa tiết mang nguồn gốc Ba Tư này luôn gợi lên cảm giác cổ điển và có chiều sâu thị giác đặc biệt.
Mùa hè năm nay, họa tiết paisley trở lại mạnh mẽ trong thời trang đời thường. Từ những chiếc váy sơ mi thanh lịch, váy maxi thướt tha cho đến các thiết kế jumpsuit hiện đại hay set đồ mang hơi thở bohemian phóng khoáng, paisley đang chứng minh sức sống bền bỉ của mình trong tủ đồ mùa nóng.
Khi họa tiết paisley gặp phom váy dáng dài, vẻ đẹp nữ tính được đẩy lên một tầng cảm xúc mới.
Đối với những tín đồ yêu thích bảng màu tối giản, paisley đen hoặc trắng là minh chứng cho việc một họa tiết giàu tính lịch sử vẫn có thể hòa nhập hoàn hảo với nhịp sống hiện đại.
Paisley vốn là một trong những họa tiết mang đậm dấu ấn bohemian, vì vậy sự kết hợp giữa họa tiết paisley và denim luôn tạo nên hiệu ứng hài hòa đầy cuốn hút.
Bên cạnh váy áo truyền thống, paisley còn được làm mới trên các thiết kế jumpsuit mang tinh thần đương đại, đáp ứng nhu cầu về sự tiện dụng và tính thời trang.
Từ váy áo nữ tính đến những thiết kế mang hơi hướng phóng khoáng, paisley vẫn phù hợp với nhiều phong cách khác nhau. Với cách xử lý màu sắc và phom dáng hiện đại hơn, họa tiết này đang trở lại nổi bật trong mùa xuân hè năm nay. Đây là lựa chọn đáng thử để làm mới tủ đồ mùa xuân hè.