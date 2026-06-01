Mặc đẹp không khó nhờ phụ kiện họa tiết chấm bi kinh điển

Họa tiết chấm bi luôn giữ một vị trí trang trọng trong dòng chảy thời trang thế giới nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa nét hoài cổ và tinh thần hiện đại.
Túi xách sở hữu những chấm tròn màu trắng nổi bật, phân bố đều đặn trên nền da đen bóng bẩy sang trọng. Sự tương phản đối lập giữa hai tông màu kinh điển giúp món phụ kiện này thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Túi xách làm bằng chất liệu da bóng cao cấp rất dễ lau chùi khi bám bẩn
ẢNH: DAHLISRUDIOS__
Chiếc mũ lưỡi trai nổi bật với những đốm tròn màu đen thanh lịch, rải đều trên nền vải canvas màu trắng tinh khôi. Sự kết hợp giữa nét khỏe khoắn của dáng mũ thể thao và sự mềm mại của họa tiết polka dot tạo nên một tổng thể vô cùng phá cách
ẢNH: MANGATA
Dải khăn voan mỏng manh đầy nữ tính được điểm xuyết bởi những chấm tròn đen uốn lượn mềm mại theo từng nếp gấp vải. Hiệu ứng xuyên thấu nhẹ nhàng của chất liệu voan càng làm tăng thêm sự lãng mạn và bay bổng cho các hạt chấm bi
ẢNH: KOOKY HOUSE
Món phụ kiện tóc làm từ chất vải mềm mại, mang sắc trắng chủ đạo với những chấm tròn đen nhỏ nhắn đan xen vô cùng tinh nghịch. Từng hạt chấm bi như nhảy múa trên mái tóc, mang lại hơi thở retro của những thập niên trước nhưng vẫn đầy hơi thở hiện đại
ẢNH: ORCHID STUDIO
Những chấm bi nhỏ trên nền trắng mang đến hơi thở retro đầy tươi mới cho thiết kế áo yếm này. Sự kết hợp giữa sắc trắng tinh khôi và họa tiết chấm bi đen cổ điển, cùng thiết kế cổ yếm khoét sâu nhẹ càng làm nổi bật nét nữ tính
ẢNH: @EAGER.MOOD
Khi kết hợp cùng quần shorts đen tối giản, họa tiết chấm bi trở thành điểm nhấn thu hút
Trong chiếc váy trắng kem trang nhã, họa tiết chấm bi đen tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ của một xu hướng chưa bao giờ lỗi mốt. Những chấm bi cỡ nhỏ trải đều toàn bộ thân váy tạo hiệu ứng thị giác hài hòa, thiết kế dáng xòe ôm nhẹ phần eo giúp tôn lên đường nét nữ tính, duyên dáng hơn cho người mặc
Chiếc túi xách có phom dáng hiện đại với những chấm tròn đen nổi bật trên nền vải dù màu trắng dày dặn là điểm nhấn trong bản phối với áo tay phồng màu vàng nhạt cùng chân váy ngắn màu trắng
ẢNH: @_TYANGNE_
