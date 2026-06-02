Hóa nàng thơ thanh lịch cùng chiếc váy ngắn

Từ những chiếc váy hoa mềm mại mang hơi thở đồng quê, các thiết kế ren nữ tính, đầm lụa sang trọng cho đến những mẫu váy quây tối giản mang tinh thần hiện đại, tất cả đều có thể trở nên cuốn hút hơn khi diện trong ngày hè.



Đầm chữ A dáng ngắn màu hồng có họa tiết hoa nhỏ màu xanh - hồng, kết hợp cùng giày Mary Jane màu bạc ánh kim nổi bật. Đầm chữ A này là vị cứu tinh lý tưởng cho những bạn có dáng người quả lê nhờ khả năng che khuyết điểm vòng hông và đùi vô cùng hiệu quả ẢNH: DAHLIA STUDIOS _

Mang đậm tinh thần của những cô gái yêu vẻ đẹp nữ tính, những chiếc váy ngắn họa tiết hoa nhí dễ dàng chinh phục phái đẹp.



Set đồ là sự kết hợp giữa đầm cổ chữ V dáng ngắn màu hồng họa tiết hoa nhỏ xanh - hồng và một đôi giày tím đế bệt có kiểu dáng đơn giản. Thiết kế cổ V khoét sâu vừa phải giúp tôn lên phần xương quai xanh quyến rũ, rất phù hợp với những ai muốn tạo cảm giác vóc dáng thanh thoát hơn ẢNH: DAHLIA STUDIOS _

Những ngày muốn xuất hiện với hình ảnh nhẹ nhàng và trong trẻo nhất, một chiếc đầm trắng luôn là lựa chọn khó có thể bỏ qua.



Váy hai dây dáng ngắn phối ren màu trắng làm từ chất vải mềm mại, chiếc váy khẽ xòe nhẹ từ eo xuống, tạo nên những chuyển động uyển chuyển theo từng bước chân. Thiết kế đặc biệt phù hợp với những cô nàng sở hữu vóc dáng quả lê bởi khả năng che đi phần hông và đùi một cách khéo léo mà vẫn giữ được vẻ nữ tính ẢNH: @_THUYTHNG__

Chiếc đầm quây bo chun dáng ngắn màu trắng tinh khôi, có ưu điểm co giãn tốt, ôm sát cơ thể giúp tôn vòng 1. Để tránh cảm giác đơn điệu, hoàn thiện thêm với chiếc kẹp tóc hình hoa màu vàng nổi bật cùng chiếc túi lưới màu nâu đậm mang hơi hướng thủ công ẢNH: ORCHIC

Đầm dáng ngắn cổ yếm màu trắng ngà may bằng chất liệu lụa, tôn lên bờ vai thon gọn. Phối với bông tai màu vàng ánh kim để giữ trọn nét thanh lịch ẢNH: @HATA.LUV

Đối với những cô nàng sở hữu vóc dáng thước kẻ, việc lựa chọn trang phục tạo hiệu ứng bồng xòe luôn là ưu tiên hàng đầu.



Đầm body dài tay kết hợp chân váy xòe màu hồng có chất vải mềm mại, phom dáng ôm thân trên và xòe nhẹ bên dưới này cực kỳ phù hợp với những cô nàng dáng thước kẻ, giúp tạo hiệu ứng đường cong đầy đặn hơn ẢNH: MANGATA

Mang phong cách retro với chiếc đầm dáng xòe ngắn màu xanh phối hồng dệt họa tiết hoa lá, phần cổ polo giúp tổng thể trở nên chỉn chu hơn, trong khi chân váy xòe mang lại cảm giác năng động. Họa tiết hoa được xử lý hài hòa, không quá rực rỡ nhưng đủ để tạo điểm nhấn ẢNH: ORCHIC

Đầm hai dây dáng xòe ngắn màu trắng có dây buộc, phối cùng giày Mary Jane màu đen làm bằng chất liệu da bóng. Sự tương phản màu sắc đen trắng kinh điển giúp bộ trang phục này không bao giờ lỗi mốt, đồng thời phom đầm xòe nhẹ dễ mặc và không kén dáng người ẢNH: DAHLIA STUDIOS _

Từ nét lãng mạn nhẹ nhàng của những mẫu đầm hoa, đầm ren mềm mại cho đến vẻ ngoài hiện đại, cá tính của đầm quây hay đầm da bóng, sự kết đôi cùng giày Mary Jane chính là công thức "bất bại" giúp phái đẹp nâng tầm phong cách.



