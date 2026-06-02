Vị thế đặc biệt của gam màu xám trong tủ đồ công sở

Màu xám trong tủ đồ ngày nắng được mở rộng biên độ sáng tạo đến không giới hạn. Không chỉ là gam màu của các thiết kế sơ mi, gile, chân váy dài, đầm liền tối giản... tông màu xám còn là gam màu tuyệt đẹp của đầm maxi, váy midi bay bổng - sự hòa quyện của vẻ đẹp chỉn chu, sang trọng khó có thể rời mắt.

Váy maxi màu xám với điểm nhấn là họa tiết hoa sống động và nổi bật tạo nên ấn tượng thị giác bắt mắt. Trang phục dáng dài có phần thân trước được chăm chút kỹ lưỡng từ đường cắt đến cấu trúc, từng nếp gấp nhỏ tạo nên đường nét thanh thoát cho vóc dáng, phần tùng váy xòe rộng mang lại sự thoáng mát dễ chịu cùng cảm giác nhẹ mát, thướt tha ẢNH: KCLOSET

Những cách phối đồ ấn tượng với màu xám

Gam màu xám mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, phản ánh cá tính và phong thái của người mặc. Khi nói đến trang phục tông xám là nói đến một đại diện tiêu biểu cho phong cách tối giản, cao cấp mà không phô trương. Sắc xám từ đậm đến nhạt cũng mang đến vẻ đẹp cân bằng và trung lập - không quá nổi bật như tông màu nóng và cũng không quá u tối, tạo cảm giác bình tĩnh và thư thái.

Màu trắng thường xuyên được kết hợp cùng màu xám để tạo ra sự tương phản nhẹ nhàng, thanh thoát. Bên cạnh đó, màu xám có thể phối cùng các gam màu trung tính, màu nổi hoặc các gam màu pasel để tạo nên hình ảnh cân bằng và quyến rũ.

Đầm công sở dáng dài kết hợp hài hòa hai gam màu trắng và xám để tạo nên hình ảnh tươi sáng và rực rỡ. Những đường viền trắng vừa tạo nên điểm nhấn, vừa mang đến sự trẻ trung và thu hút ánh nhìn cho phần thân trên ẢNH: ORCHID

Chân váy xám kẻ ca rô cổ điển gợi nhắc tinh thần retro lãng mạn. Chất vải dạ mỏng đứng phom được tăng cường thêm nét nữ tính qua phần vạt đắp và viền bèo. Trang phục càng cuốn hút hơn khi nàng kết hợp cùng áo kiểu màu vàng pastel chất vải mỏng nhẹ và bắt sáng ẢNH: KHÂU BY CQ

Làm mới tủ đồ công sở hiệu quả qua những gợi ý phối đồ sang trọng, quý phái cùng hai gam màu xám và trắng. Quần ống rộng, áo peplum và tỷ lệ hai gam màu được tính toán kỹ lưỡng mang đến diện mạo nhẹ nhàng mà hài hòa, hoàn hảo cho nàng diện đi làm, đi tiệc ẢNH: LAMER

Mỗi sắc độ khác nhau của gam màu xám là một lăng kính mới mẻ trong tủ đồ thời trang mùa hè. Các bản phối đồng bộ mang đến sự tiện dụng và phong cách dễ dàng. Áo kiểu và quần ống rộng vừa thoải mái vừa thanh lịch; set áo và quần ống rộng xếp ly sắc xám kẻ sọc gợi nhắc tinh thần cổ điển được cách tân theo cách phóng khoáng nhưng vẫn sang xịn, thu hút mọi ánh nhìn ẢNH: GUMAC, ONETONE

Sơ mi cách điệu và quần ống rộng kẻ sọc xám nhạt hay cặp đôi sơ mi vải tơ và chân váy dài màu xám là những lựa chọn thú vị để nàng công sở đổi mới hình ảnh hằng ngày theo cách tự tin và chuyên nghiệp hơn ẢNH: ARTI APPAREL, LYP



Màu beige và màu xám phản ánh hình ảnh thanh lịch, nữ tính và tinh giản. Phong cách ngày thường hay trong những dịp đặc biệt đều trở nên thú vị khi có sự xuất hiện của trang phục màu xám ẢNH: PANTIO



