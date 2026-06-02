Vị thế đặc biệt của gam màu xám trong tủ đồ công sở

Màu xám trong tủ đồ ngày nắng được mở rộng biên độ sáng tạo đến không giới hạn. Không chỉ là gam màu của các thiết kế sơ mi, gile, chân váy dài, đầm liền tối giản... tông màu xám còn là gam màu tuyệt đẹp của đầm maxi, váy midi bay bổng - sự hòa quyện của vẻ đẹp chỉn chu, sang trọng khó có thể rời mắt.
Những cách phối đồ ấn tượng với màu xám
Gam màu xám mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, phản ánh cá tính và phong thái của người mặc. Khi nói đến trang phục tông xám là nói đến một đại diện tiêu biểu cho phong cách tối giản, cao cấp mà không phô trương. Sắc xám từ đậm đến nhạt cũng mang đến vẻ đẹp cân bằng và trung lập - không quá nổi bật như tông màu nóng và cũng không quá u tối, tạo cảm giác bình tĩnh và thư thái.
Màu trắng thường xuyên được kết hợp cùng màu xám để tạo ra sự tương phản nhẹ nhàng, thanh thoát. Bên cạnh đó, màu xám có thể phối cùng các gam màu trung tính, màu nổi hoặc các gam màu pasel để tạo nên hình ảnh cân bằng và quyến rũ.
Mỗi sắc độ khác nhau của gam màu xám là một lăng kính mới mẻ trong tủ đồ thời trang mùa hè. Các bản phối đồng bộ mang đến sự tiện dụng và phong cách dễ dàng. Áo kiểu và quần ống rộng vừa thoải mái vừa thanh lịch; set áo và quần ống rộng xếp ly sắc xám kẻ sọc gợi nhắc tinh thần cổ điển được cách tân theo cách phóng khoáng nhưng vẫn sang xịn, thu hút mọi ánh nhìn
Sơ mi cách điệu và quần ống rộng kẻ sọc xám nhạt hay cặp đôi sơ mi vải tơ và chân váy dài màu xám là những lựa chọn thú vị để nàng công sở đổi mới hình ảnh hằng ngày theo cách tự tin và chuyên nghiệp hơn
