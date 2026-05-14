  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Gợi cảm tinh tế, thu hút mọi ánh nhìn với trang phục cổ chữ V

Kim Ngọc
Kim Ngọc
14/05/2026 08:00 GMT+7

Đầm bút chì cổ chữ V, váy hoa xếp tầng cổ chữ V viền đăng ten... nằm trong số những thiết kế trang phục cổ chữ V gợi cảm và tinh tế nàng không thể bỏ lỡ mùa này.

Trang phục cổ chữ V nổi tiếng với vẻ ngoài quyến rũ, thu hút mọi ánh nhìn. Mùa hè này, các mẫu áo, đầm cổ chữ V được khoác áo mới qua những họa tiết và màu sắc tươi tắn hơn. Dáng cổ V mở nhẹ cũng được làm mới theo nhiều cách thú vị.

Trang phục cổ chữ V quyến rũ - Ảnh 1.

Dáng váy hoa xếp tầng cổ chữ V đơn giản nhưng nhẹ mát, góp phần tạo nên chiều sâu thị giác cho bản phối mùa hè

ẢNH: OYSTER

Váy hoa xếp tầng, kiểu trang phục cổ chữ V hoàn hảo cho ngày nắng

Trong vô số các thiết kế trang phục cổ chữ V, các mẫu váy hoa xếp tầng cổ V là lựa chọn thú vị, linh hoạt bậc nhất dành cho mùa hè. Từ vải voan, chiffon, vải tơ đến vải dệt thô in họa tiết, phần cổ áo xẻ theo dáng chữ V vừa thu hút ánh nhìn, vừa tạo dáng thanh thoát cho phần cổ, cằm và gương mặt. Đây cũng chính là lý do nàng sẽ được khen mặc đẹp hơn khi khéo chọn áo váy cổ V. 

Trang phục cổ chữ V quyến rũ - Ảnh 2.

Một mẫu đầm midi đẹp xuất sắc từ chất vải đến màu sắc. Phom dáng chữ A cổ điển với phần cổ mở nhẹ vừa đủ khoe vẻ cuốn hút vừa giữ trọn nét thanh lịch rạng ngời

ẢNH: MINT BOUTIQUE

Cổ áo xẻ theo dáng chữ V còn có thể được trang trí thêm bằng bèo nhún, viền ren, viền đăng ten hay thêm phần cổ bẻ trang trọng... Tuy nhiên yếu tố quan trọng nhất quyết định vẻ gợi cảm tinh tế chính là độ mở của cổ áo. Cổ chữ V mở nhẹ và có độ sâu vừa phải giúp trang phục dễ mặc, thoáng mát và tạo hiệu ứng vừa vặn, cổ mở quá rộng và sâu dễ mang đến hình ảnh gợi cảm quá đà, không phù hợp những không gian trang trọng, lịch thiệp.

Trang phục cổ chữ V quyến rũ - Ảnh 3.

Dáng cổ tròn kết hợp cổ V, chi tiết viền đăng ten đen và hàng cúc bọc vải tạo nên điểm nhấn mới lạ cho bản phối mùa hè. Váy midi từ vải cotton nhẹ mát, sọc kẻ nhỏ kèm dây buộc nơ tăng thêm nét nữ tính, dịu dàng cho quý cô

ẢNH: OYSTER

Trang phục cổ chữ V quyến rũ - Ảnh 4.

Váy suông vải voan mỏng mềm, bồng bềnh qua những chi tiết nối tầng, nhún bèo tinh tế. Điểm nhấn nổi bật nằm ở phần viền đăng ten cho cổ áo, qua đó tạo sự tương phản rõ nét, thu hút mọi ánh nhìn vào gương mặt của nàng

ẢNH: OYSTER

Trang phục cổ chữ V quyến rũ - Ảnh 5.

Vẫn là dáng cổ chữ V quen thuộc nhưng đã được làm mới bằng những đường zig zag bo tròn bằng đường chỉ trắng và họa tiết đục lỗ. Trong thiết kế váy hoa hồng nhí, nàng khoe trọn nhan sắc yêu kiều dưới ánh nắng mùa hè

ẢNH: OYSTER

Trang phục cổ chữ V quyến rũ - Ảnh 6.
Trang phục cổ chữ V quyến rũ - Ảnh 7.

Váy voan hoa cổ chữ V xứng đáng là chiếc váy hè đa năng nhất - diện đi học đi làm, đi chơi đều phù hợp. Váy midi nối tầng họa tiết tươi sáng có thể phối mũ và túi cói, thêm xăng đan hoặc giày cao gót vừa phải và một kiểu tóc uốn nhẹ hay thắt bím điệu đà

ẢNH: OYSTER

Trang phục cổ chữ V quyến rũ - Ảnh 8.

Đầm bút chì cổ chữ V gam màu vàng nhạt vừa tôn da, tôn đường cong vừa cuốn hút mọi ánh mắt ngắm nhìn. Thiết kế cổ chữ V có độ mở nhẹ và nông kết hợp dây xích tông vàng và đường cắt xéo tạo đường cong mềm mại theo cách thật tự nhiên

ẢNH: SIXDO

Trang phục cổ chữ V quyến rũ - Ảnh 9.
Trang phục cổ chữ V quyến rũ - Ảnh 10.

Phần cổ chữ V mềm nhẹ và thanh thoát tạo hiệu ứng mềm mại, nữ tính cho dáng áo lụa không tay phối quần baggy và giày cao gót đơn sắc. Thiết kế áo vest cổ V sâu khoe khéo nét gợi cảm trong dáng vẻ quyền lực, sang trọng và thời thượng

ẢNH: SIXDO


trang phục cổ chữ V váy cổ chữ V Đầm cổ V áo cổ chữ V

Bài viết khác

'Hô biến' vóc dáng chuẩn đồng hồ cát nhờ chiếc áo corset

'Hô biến' vóc dáng chuẩn đồng hồ cát nhờ chiếc áo corset

Làm mới tủ đồ bằng sự giao thoa giữa sắc trắng và xám

Làm mới tủ đồ bằng sự giao thoa giữa sắc trắng và xám

Tự tin khoe dáng hè cùng loạt áo bo chun trẻ trung

Tự tin khoe dáng hè cùng loạt áo bo chun trẻ trung

Bí quyết tạo diện mạo mới cho phong cách công sở

Bí quyết tạo diện mạo mới cho phong cách công sở

Tuyệt chiêu phối đồ tone sur tone cho nàng lười vẫn cuốn hút

Tuyệt chiêu phối đồ tone sur tone cho nàng lười vẫn cuốn hút

Mặc đầm hai dây dáng dài sao cho cuốn hút?

Mặc đầm hai dây dáng dài sao cho cuốn hút?

Muôn kiểu biến tấu khi nàng phối đồ cùng áo tay phồng

Muôn kiểu biến tấu khi nàng phối đồ cùng áo tay phồng

Cá tính hơn với áo khoác da trong những bản phối thời trang đường phố

Cá tính hơn với áo khoác da trong những bản phối thời trang đường phố

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top