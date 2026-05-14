Gợi cảm tinh tế, thu hút mọi ánh nhìn với trang phục cổ chữ V

Trang phục cổ chữ V nổi tiếng với vẻ ngoài quyến rũ, thu hút mọi ánh nhìn. Mùa hè này, các mẫu áo, đầm cổ chữ V được khoác áo mới qua những họa tiết và màu sắc tươi tắn hơn. Dáng cổ V mở nhẹ cũng được làm mới theo nhiều cách thú vị.
Váy hoa xếp tầng, kiểu trang phục cổ chữ V hoàn hảo cho ngày nắng
Trong vô số các thiết kế trang phục cổ chữ V, các mẫu váy hoa xếp tầng cổ V là lựa chọn thú vị, linh hoạt bậc nhất dành cho mùa hè. Từ vải voan, chiffon, vải tơ đến vải dệt thô in họa tiết, phần cổ áo xẻ theo dáng chữ V vừa thu hút ánh nhìn, vừa tạo dáng thanh thoát cho phần cổ, cằm và gương mặt. Đây cũng chính là lý do nàng sẽ được khen mặc đẹp hơn khi khéo chọn áo váy cổ V.
Cổ áo xẻ theo dáng chữ V còn có thể được trang trí thêm bằng bèo nhún, viền ren, viền đăng ten hay thêm phần cổ bẻ trang trọng... Tuy nhiên yếu tố quan trọng nhất quyết định vẻ gợi cảm tinh tế chính là độ mở của cổ áo. Cổ chữ V mở nhẹ và có độ sâu vừa phải giúp trang phục dễ mặc, thoáng mát và tạo hiệu ứng vừa vặn, cổ mở quá rộng và sâu dễ mang đến hình ảnh gợi cảm quá đà, không phù hợp những không gian trang trọng, lịch thiệp.
Váy voan hoa cổ chữ V xứng đáng là chiếc váy hè đa năng nhất - diện đi học đi làm, đi chơi đều phù hợp. Váy midi nối tầng họa tiết tươi sáng có thể phối mũ và túi cói, thêm xăng đan hoặc giày cao gót vừa phải và một kiểu tóc uốn nhẹ hay thắt bím điệu đà
Phần cổ chữ V mềm nhẹ và thanh thoát tạo hiệu ứng mềm mại, nữ tính cho dáng áo lụa không tay phối quần baggy và giày cao gót đơn sắc. Thiết kế áo vest cổ V sâu khoe khéo nét gợi cảm trong dáng vẻ quyền lực, sang trọng và thời thượng
