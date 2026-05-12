Cá tính hơn với áo khoác da trong những bản phối thời trang đường phố

Trương Ngọc Anh
12/05/2026 20:00 GMT+7

Áo khoác da trở thành điểm nhấn giúp phong cách đường phố thêm nổi bật, mang đến diện mạo cá tính, thời thượng và đầy cuốn hút cho nàng trong mùa mới.

Mang đậm tinh thần tự do và cá tính, áo khoác da ngày càng khẳng định vị thế trong thời trang đường phố nhờ những biến tấu hiện đại và giàu tính ứng dụng. Từ phom dáng oversized phóng khoáng đến những cách phối đậm chất hiện đại, món đồ này giúp tổng thể trở nên sắc nét, thời thượng và tạo dấu ấn riêng đầy cuốn hút.

Áo khoác da tông nâu hạt dẻ với phom cropped trẻ trung mở ra một lựa chọn đầy năng lượng cho nàng yêu phong cách đường phố

ẢNH: @NAMTAN.TIPNAREE

Thiết kế cổ trụ thấp kết hợp khóa zip ánh bạc mang tinh thần biker rõ nét, trong khi bề mặt da bóng nhẹ gợi cảm giác sang trọng và hiện đại. Khi phối cùng áo tank top trắng và quần jeans ống rộng xám khói, tổng thể trở nên cân bằng giữa phóng khoáng và sắc sảo, giúp nàng dễ dàng tạo dấu ấn riêng khi xuống phố. Điểm nhấn khăn lụa pastel buộc túi tote làm mềm lại cấu trúc mạnh mẽ, tạo nên sự giao thoa thú vị giữa nữ tính và cá tính đang thịnh hành.

Diện mạo của nàng trở nên cuốn hút hơn khi áo khoác da tông nâu đậm được xử lý theo phom cropped boxy hiện đại, gợi cảm giác cổ điển nhưng vẫn hợp xu hướng

ẢNH: @MILINNN.D

Cổ bẻ tối giản, hàng nút gài và túi hộp trước ngực tạo nên cấu trúc retro tinh tế, trong khi bề mặt da bóng mờ giúp tổng thể thêm chiều sâu. Khi nàng kết hợp cùng áo thun đơn giản và quần jeans ống loe, bản phối trở nên cân đối, tôn dáng và mang đậm phong cách thời trang đường phố. Sự xuất hiện của giày đỏ nổi bật cùng túi da bản lớn giúp bản phối hoàn thiện tinh thần minimalist pha streetwear đầy ấn tượng.

Sắc cam nâu ấm áp của áo khoác da cropped mang đến cho nàng cảm giác vừa retro vừa nổi bật giữa gam màu trầm quen thuộc

ẢNH: @JIHEONNIBAEK

Phom dáng gọn gàng giúp tôn vòng eo và kéo dài tỷ lệ cơ thể, trong khi chi tiết khóa kéo ánh bạc, cổ cao và tinh thần biker tạo nên vẻ ngoài mạnh mẽ. Bề mặt da bóng nhẹ tăng độ bắt sáng, giúp tổng thể trở nên cuốn hút hơn. Khi nàng phối cùng chân váy họa tiết tối màu và túi xách bản lớn, diện mạo thêm cân bằng và ấn tượng.

Tinh thần mạnh mẽ của áo khoác da bomber đen tuyền giúp nàng tạo điểm nhấn rõ rệt trong phong cách đường phố hiện đại

ẢNH: @NATTYNANTANAT

Phom boxy cropped tôn vòng eo, trong khi bo tay và đường cắt tối giản làm nổi bật chất liệu da bóng mờ sang trọng. Khi nàng phối cùng áo ren và quần ống loe cạp cao, tổng thể trở nên cân bằng giữa gợi cảm và phóng khoáng. Sự tương phản giữa chất liệu cứng cáp và mềm mại giúp bản phối all black thêm chiều sâu, thể hiện tinh thần Y2K trẻ trung.

Thiết kế áo khoác dáng ôm vừa vặn cùng khóa kéo dọc thân giúp tổng thể sắc sảo và gọn gàng hơn

ẢNH: @SKUUKZKY

Bề mặt da bóng nhẹ tạo hiệu ứng bắt sáng tinh tế, khiến bản phối all black trở nên sang trọng và cuốn hút hơn. Khi nàng kết hợp cùng quần ống rộng và thắt lưng bản lớn, tổng thể tôn dáng rõ rệt, mang hơi thở "boss lady" đầy tự tin và thời thượng.

Áo khoác da oversized nhẹ mang tinh thần streetwear phóng khoáng giúp nàng định hình phong cách cá tính rõ nét hơn

ẢNH: @THIEUBAOTRAM

Phom biker với cổ bẻ, khóa kéo kim loại và vai trễ tạo cảm giác mạnh mẽ nhưng vẫn giữ nét hiện đại. Chất liệu da mềm với độ bắt sáng vừa phải khi kết hợp cùng tank top tối giản và quần shorts đồng màu giúp tổng thể trở nên hài hòa, có điểm nhấn rõ ràng hơn.

Không chỉ là món đồ giữ ấm hay layering, áo khoác da đã trở thành tuyên ngôn phong cách trong thời trang đường phố hiện đại của nàng

ẢNH: @THIEUBAOTRAM

Linh hoạt giữa tối giản và phá cách, áo khoác da luôn giữ sức hút nhờ sự cân bằng giữa mạnh mẽ và tinh tế, trở thành chiếc áo không thể thiếu trong tủ đồ mùa mới và dễ dàng thích ứng nhiều hoàn cảnh khác nhau.

áo khoác da áo khoác áo bomber RETRO thời trang đường phố

