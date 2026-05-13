Mặc đầm hai dây dáng dài sao cho cuốn hút?

Không chạy theo những đường cắt táo bạo hay chi tiết cầu kỳ, đầm hai dây dáng dài ghi dấu bằng sự mềm mại trong phom dáng, độ rủ tinh tế của chất liệu và khả năng tôn lên những chuyển động đầy nữ tính của cơ thể.

Chiếc váy hai dây dáng dài sắc trắng gây ấn tượng bởi vẻ đẹp tối giản. Phom váy suông mềm mại kết hợp cùng phần dây mảnh. Điểm nhấn viền ngang nơi ngực áo khiến tổng thể trở nên hiện đại hơn mà vẫn giữ được tinh thần thanh lịch vốn có ẢNH: BOHEE

Nếu gam trắng mang đến sự tinh khôi thì chiếc váy hai dây màu đỏ lại đại diện cho vẻ đẹp quyến rũ. Váy hai dây chất liệu vải ánh bóng tạo hiệu ứng bắt sáng nhẹ nhàng, đường xẻ tà cao táo bạo kết hợp phom váy ôm nhẹ theo cơ thể càng làm nổi bật đôi chân thon dài và thần thái kiêu sa của người mặc ẢNH: CECI

Gam vàng pastel kết cùng kiểu váy hai dây lại mang đến hình ảnh nữ tính, chất liệu voan tơ nhẹ nhàng khi mặc vào. Thiết kế ôm nhẹ phần thân trên kết hợp chân váy xòe giúp vóc dáng thêm thanh thoát. Một đôi xăng đan màu nude tôn lên tinh thần tối giản của bộ trang phục ẢNH: PLCLOTHING

Chiếc đầm màu xanh dịu mắt, cổ chữ V kết hợp hai dây mảnh giúp phần cổ và vai thanh thoát. Sắc xanh nhã nhặn còn giúp làn da trở nên tươi sáng hơn dưới ánh nắng mùa hè, phối cùng giày bệt và vài món trang sức vàng tối giản, bản phối trở nên hoàn hảo cho những buổi dạo biển hay tiệc nhẹ bên hồ bơi ẢNH: KHANBLAZER

Mang vẻ đẹp tinh khôi, váy trắng hai dây dáng suông là lựa chọn lý tưởng dành cho những cô nàng yêu phong cách tự do. Chi tiết xếp ly nơi ngực áo tạo điểm nhấn vừa cổ điển vừa hiện đại. Để tăng thêm nét cuốn hút nàng có thể phối cùng dép bệt hoặc xăng đan buộc dây, túi cói có quai gắn ngọc trai ẢNH: YVLE

Chiếc váy gam xanh cốm với phần cổ chữ V phối nhún nhẹ trước ngực tôn lên vòng 1 một cách tinh tế. Dáng váy ôm nhẹ theo đường cong cơ thể, kết hợp với giày cao gót quai mảnh và túi clutch nhỏ ánh satin, tổng thể trở nên sang trọng nhưng không hề phô trương ẢNH: BRADAMAXI

Chiếc váy lụa hai dây dáng dài gam màu kem đầy kiêu sa. Điểm nhấn nổi bật nằm ở chi tiết hoa 3D thủ công bên hông kết hợp dải bèo nhún chạy dọc thân váy, khéo léo tạo hiệu ứng tôn eo. Chất liệu lụa cao cấp với độ bóng nhẹ tự nhiên tôn lên sự sang trọng ẢNH: BBSTORES