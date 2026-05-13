Thời trang 24/7

Mặc đầm hai dây dáng dài sao cho cuốn hút?

Tiffany Trần
13/05/2026 10:00 GMT+7

Đầm hai dây dáng dài chắc chắn là món đồ chưa bao giờ lỗi mốt mà bất cứ cô nàng nào cũng nên sở hữu.

Không chạy theo những đường cắt táo bạo hay chi tiết cầu kỳ, đầm hai dây dáng dài ghi dấu bằng sự mềm mại trong phom dáng, độ rủ tinh tế của chất liệu và khả năng tôn lên những chuyển động đầy nữ tính của cơ thể.

Mặc đầm hai dây dáng dài sao cho cuốn hút?- Ảnh 1.

Chiếc váy hai dây dáng dài sắc trắng gây ấn tượng bởi vẻ đẹp tối giản. Phom váy suông mềm mại kết hợp cùng phần dây mảnh. Điểm nhấn viền ngang nơi ngực áo khiến tổng thể trở nên hiện đại hơn mà vẫn giữ được tinh thần thanh lịch vốn có

ẢNH: BOHEE

Mặc đầm hai dây dáng dài sao cho cuốn hút?- Ảnh 2.

Nếu gam trắng mang đến sự tinh khôi thì chiếc váy hai dây màu đỏ lại đại diện cho vẻ đẹp quyến rũ. Váy hai dây chất liệu vải ánh bóng tạo hiệu ứng bắt sáng nhẹ nhàng, đường xẻ tà cao táo bạo kết hợp phom váy ôm nhẹ theo cơ thể càng làm nổi bật đôi chân thon dài và thần thái kiêu sa của người mặc

ẢNH: CECI

Mặc đầm hai dây dáng dài sao cho cuốn hút?- Ảnh 3.

Gam vàng pastel kết cùng kiểu váy hai dây lại mang đến hình ảnh nữ tính, chất liệu voan tơ nhẹ nhàng khi mặc vào. Thiết kế ôm nhẹ phần thân trên kết hợp chân váy xòe giúp vóc dáng thêm thanh thoát. Một đôi xăng đan màu nude tôn lên tinh thần tối giản của bộ trang phục

ẢNH: PLCLOTHING

Mặc đầm hai dây dáng dài sao cho cuốn hút?- Ảnh 4.

Chiếc đầm màu xanh dịu mắt, cổ chữ V kết hợp hai dây mảnh giúp phần cổ và vai thanh thoát. Sắc xanh nhã nhặn còn giúp làn da trở nên tươi sáng hơn dưới ánh nắng mùa hè, phối cùng giày bệt và vài món trang sức vàng tối giản, bản phối trở nên hoàn hảo cho những buổi dạo biển hay tiệc nhẹ bên hồ bơi

ẢNH: KHANBLAZER

Mặc đầm hai dây dáng dài sao cho cuốn hút?- Ảnh 5.

Mang vẻ đẹp tinh khôi, váy trắng hai dây dáng suông là lựa chọn lý tưởng dành cho những cô nàng yêu phong cách tự do. Chi tiết xếp ly nơi ngực áo tạo điểm nhấn vừa cổ điển vừa hiện đại. Để tăng thêm nét cuốn hút nàng có thể phối cùng dép bệt hoặc xăng đan buộc dây, túi cói có quai gắn ngọc trai

ẢNH: YVLE

Mặc đầm hai dây dáng dài sao cho cuốn hút?- Ảnh 6.

Chiếc váy gam xanh cốm với phần cổ chữ V phối nhún nhẹ trước ngực tôn lên vòng 1 một cách tinh tế. Dáng váy ôm nhẹ theo đường cong cơ thể, kết hợp với giày cao gót quai mảnh và túi clutch nhỏ ánh satin, tổng thể trở nên sang trọng nhưng không hề phô trương

ẢNH: BRADAMAXI

Mặc đầm hai dây dáng dài sao cho cuốn hút?- Ảnh 7.

Chiếc váy lụa hai dây dáng dài gam màu kem đầy kiêu sa. Điểm nhấn nổi bật nằm ở chi tiết hoa 3D thủ công bên hông kết hợp dải bèo nhún chạy dọc thân váy, khéo léo tạo hiệu ứng tôn eo. Chất liệu lụa cao cấp với độ bóng nhẹ tự nhiên tôn lên sự sang trọng

ẢNH: BBSTORES

Mặc đầm hai dây dáng dài sao cho cuốn hút?- Ảnh 8.

Gam màu kem nền nã của chiếc đầm hai dây mang đến vẻ đẹp hài hòa giữa sự thanh lịch và sang trọng. Thiết kế hai dây mảnh với phần thân trên ôm sát tinh tế, kết hợp cùng chân váy xòe phồng tôn lên nét tiểu thư của người mặc

ẢNH: ALVINSTORE

 

đầm hai dây dáng dài váy suông Váy hai dây đầm hai dây đầm lụa

Muôn kiểu biến tấu khi nàng phối đồ cùng áo tay phồng

Cá tính hơn với áo khoác da trong những bản phối thời trang đường phố

Rạng rỡ ngày hè cùng những bản phối áo họa tiết hoa thanh lịch

Phối đồ với áo crop top giúp nàng khoe dáng đầy cuốn hút

Chất voan mỏng mát là lựa chọn hàng đầu cho những ngày hè oi ả

Trang phục linen nhẹ mát, thoải mái nhưng vẫn thanh lịch rạng ngời

Mặc đẹp không khó với jumpsuit tôn dáng mùa hè

Diện quần shorts và dép xỏ ngón năng động cho ngày nắng

