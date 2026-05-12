Rạng rỡ ngày hè cùng những bản phối áo họa tiết hoa thanh lịch

Họa tiết hoa là nguồn cảm hứng bất tận của ngành thời trang, mang đến vẻ đẹp mềm mại và sự kết nối hài hòa với thiên nhiên. Từ những đóa hoa ly rực rỡ, hoa hồng sang trọng đến những dải hoa nhí li ti ngọt ngào, mỗi kiểu họa tiết đều kể một câu chuyện riêng về phong cách.

Chiếc áo ống màu trắng nổi bật với họa tiết hoa ly kích thước lớn phối màu cam đậm và nhạt ngay phía trước ngực. Thiết kế ôm sát giúp tôn vinh đường cong cơ thể và bờ vai trần một cách gợi cảm cho những buổi dạo biển ẢNH: @_AIVY.1110

Áo babydoll sử dụng chất liệu vải dày dặn nhưng thoáng khí, điểm xuyết họa tiết hoa nhí xinh xắn và phần tay áo bồng duyên dáng. Áo dáng xòe rộng với họa tiết hoa nhí giúp che khuyết điểm vòng 2 hiệu quả. Phối cùng chân váy voan nhiều tầng màu trắng tôn lên sự tinh khôi ẢNH: @_TIHON_203

Áo kiểu màu trắng có họa tiết hoa hồng dịu dàng với điểm nhấn độc đáo ở phần cổ may bằng vải ca rô xanh lá thắt thành nơ. Sự kết hợp giữa họa tiết hoa và họa tiết ca rô tạo nên một nét phá cách thú vị nhưng vẫn giữ được sự hài hòa ẢNH: @_SOQUITIF.NENE

Áo babydoll cổ tròn có phom dáng to rộng rãi, đơn giản với mật độ họa tiết hoa nhí được in dày đặc trên nền vải trắng. Sự kết hợp giữa áo babydoll hoa nhí và chân váy ren trắng giúp bạn sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào ẢNH: @_SOQUITIF.NENE

Chiếc áo trễ vai được làm từ chất liệu voan mỏng màu be với họa tiết hoa nhí và phần ngực được nhún chun tỉ mỉ. Bản phối áo trễ vai hoa nhí cùng chân váy bí trắng tạo nên diện mạo phù hợp để dạo phố ẢNH: @_LINHQWII

Áo thiết kế hai dây mảnh phối dây buộc cổ trên nền vải màu trắng ngà với họa tiết hoa nhã nhặn. Ưu điểm của màu trắng ngà là cực kỳ tôn da, giúp gương mặt bạn trông sáng và rạng rỡ hơn dưới ánh nắng ẢNH: @_JSMINIEE_

Không chỉ đẹp về mặt thẩm mỹ, áo hoa còn được yêu thích bởi tính ứng dụng cao trong nhiều điều kiện thời tiết, đặc biệt là mùa hè.

Trang phục thiết kế hai lớp với lớp ngoài in họa tiết hoa đỏ, xanh, hồng dày đặc và lớp trong màu trắng phối viền ren tinh tế. Sự phân lớp tạo nên chiều sâu cho bộ trang phục, phối cùng chân váy bí trắng vải thoáng khí giúp bạn tự tin dạo phố với phong cách cá tính ẢNH: SIXI STORE

Tôn lên nét đẹp truyền thống với áo yếm làm từ chất liệu gấm trắng sang trọng, họa tiết hoa đỏ và một bông hoa 3D to bản đính ngay giữa cổ yếm. Chất liệu gấm đứng phom giúp áo giữ được nét đài các cho các buổi chụp hình ngày lễ ẢNH: @_HZIG

Áo họa tiết hoa chưa bao giờ mất đi vị thế của mình trong làng mốt nhờ sự biến hóa không ngừng và vẻ đẹp trường tồn cùng thời gian. Dù bạn chọn sự tinh khôi của hoa nhí hay sự rạng rỡ của hoa bản to, mỗi bản phối đều mang lại sự tự tin và nét duyên dáng riêng.