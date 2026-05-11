Diện quần shorts và dép xỏ ngón năng động cho ngày nắng

Thảo Trang
11/05/2026 20:00 GMT+7

Trong những ngày hè nắng nóng, quần shorts và dép xỏ ngón trở thành 'cặp bài trùng' quen thuộc của những cô nàng yêu phong cách phóng khoáng.

Thời trang ứng dụng luôn đề cao sự tối giản và tính linh hoạt, trong đó bộ đôi quần shorts cùng dép xỏ ngón chính là lựa chọn kinh điển không bao giờ lỗi mốt. Quần shorts với các chất liệu như denim, thun hay nhung mang lại sự thoải mái, trong khi dép xỏ ngón giúp đôi chân được giải phóng và tạo cảm giác thư giãn tuyệt đối cho người mặc.

Diện quần shorts và dép xỏ ngón năng động cho ngày nắng- Ảnh 1.

Chiếc quần shorts màu xanh dương được may từ chất liệu thun thoáng mát kết hợp cùng dép xỏ ngón tông nâu đen trầm tính. Áo thun trắng đơn giản đi kèm tạo nên một bộ trang phục gọn gàng và vô cùng trẻ trung

ẢNH: @_N.TINYNICHA

Ưu điểm của quần shorts thun là độ co dãn tốt và thấm hút mồ hôi hiệu quả, rất thích hợp cho các hoạt động di chuyển nhiều ngoài trời.

Sự linh hoạt trong cách phối đồ chính là lý do quần shorts và dép xỏ ngón chưa bao giờ lỗi mốt trong thời trang ứng dụng. Nếu yêu thích phong cách năng động thường ngày, bạn có thể kết hợp quần shorts denim cùng áo baby tee hoặc áo thun oversized để tạo vẻ ngoài trẻ trung đầy sức sống.

Diện quần shorts và dép xỏ ngón năng động cho ngày nắng- Ảnh 2.

Bộ trang phục gồm quần shorts denim xanh đậm phối cùng áo sơ mi crop top cùng chất liệu tạo nên một vẻ ngoài đồng nhất. Đôi dép xỏ ngón màu nâu đơn giản giúp tiết chế lại sự cứng cáp của vải denim, mang lại nét mềm mại hơn cho tổng thể

ẢNH: @_N.TINYNICHA

Diện quần shorts và dép xỏ ngón năng động cho ngày nắng- Ảnh 3.

Quần shorts denim rách đầy bụi bặm được kết hợp cùng dép xỏ ngón đen tối giản mang lại phong cách đường phố. Áo baby tee trắng phom nhỏ đi kèm giúp tôn lên vòng eo và mang đậm hơi hướng Y2K trẻ trung

ẢNH: TUDOSILE

Diện quần shorts và dép xỏ ngón năng động cho ngày nắng- Ảnh 4.

Quần shorts denim đen kết hợp cùng áo thun phom nhỏ trắng trơn tạo nên một sự đối lập màu sắc kinh điển. Điểm nhấn của bộ đồ nằm ở đôi dép xỏ ngón có thiết kế đan dây chéo độc đáo, hơn hẳn các loại dép xỏ ngón thông thường

ẢNH: @_MYYYYYYYY_Y

Những mẫu quần shorts dáng rộng hoặc chất thun mềm sẽ phù hợp cho các hoạt động ngoài trời, du lịch hay dạo phố nhờ sự thoải mái. Trong khi đó, quần shorts phom đứng hoặc thiết kế có đường cắt gọn gàng lại thích hợp cho những buổi gặp gỡ cần sự chỉn chu hơn.

Diện quần shorts và dép xỏ ngón năng động cho ngày nắng- Ảnh 5.

Sự kết hợp giữa quần shorts đen phom đứng và áo sơ mi trắng tôn dáng. Đôi dép xỏ ngón đen đồng điệu với màu quần giúp kéo dài đôi chân một cách khéo léo cho người mặc

ẢNH: @_PEANUTS.KY

Diện quần shorts và dép xỏ ngón năng động cho ngày nắng- Ảnh 6.

Chiếc quần shorts đen nổi bật với các họa tiết hoa nhiều màu sắc được phối cùng áo ống màu xanh rêu đầy gợi cảm. Đôi dép xỏ ngón đen tối giản đóng vai trò làm nền để các họa tiết trên quần trở thành điểm nhấn chính của bản phối

ẢNH: @_SUPASARA_

Những gam màu trung tính như nâu, đen, trắng... luôn được yêu thích bởi khả năng phối hợp linh hoạt với nhiều sắc thái khác nhau.

Diện quần shorts và dép xỏ ngón năng động cho ngày nắng- Ảnh 7.

Quần shorts với họa tiết sọc nâu đậm cổ điển được phối cùng dép xỏ ngón tông nâu mang lại vẻ đẹp hoài cổ. Điểm nhấn nổi bật nhất là chiếc thắt lưng màu nâu nhạt bản to giúp định hình vòng eo và tạo chiều sâu cho trang phục

ẢNH: @_SUPASARA_

Diện quần shorts và dép xỏ ngón năng động cho ngày nắng- Ảnh 8.

Set trang phục với chất liệu nhung nâu mềm mại với chi tiết viền ren điệu đà ở gấu quần. Áo đi kèm có màu sắc tone sur tone và đôi dép xỏ ngón nâu đồng điệu giúp tạo nên một tổng thể hài hòa

ẢNH: @_SUPASARA_

Quần shorts và dép xỏ ngón là minh chứng rõ nét cho việc thời trang không cần quá cầu kỳ nhưng vẫn mang lại sức hút đặc biệt. Việc hiểu rõ cách kết hợp chất liệu denim, thun hay nhung cùng các phụ kiện đi kèm sẽ giúp bạn biến hóa đa dạng phong cách mỗi ngày.


quần shorts dép xỏ ngón Phụ kiện bản phối mùa hè trang phục mùa hè

Hoàn thiện phong cách vintage với chân váy nâu cổ điển

