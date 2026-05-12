Chất voan mỏng mát là lựa chọn hàng đầu cho những ngày hè oi ả

Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
12/05/2026 12:00 GMT+7

Không ồn ào hay chạy theo xu hướng quá ngắn hạn, chất liệu voan vẫn luôn giữ vị trí đặc biệt trong tủ đồ mùa nóng nhờ sự nhẹ nhàng và tính ứng dụng bền bỉ.

Không chỉ gắn với hình ảnh nữ tính quen thuộc, chất liệu voan mùa hè hiện đại đang được biến chuyển linh hoạt hơn qua nhiều cách phối đa dạng. Chất liệu này không đơn thuần mang đến sự mát mẻ, mà còn tạo nên cảm giác bay bổng rất riêng, thứ khiến trang phục trở nên sống động hơn dưới ánh nắng ban ngày.

Chất voan mỏng mát là lựa chọn hàng đầu cho những ngày hè oi ả- Ảnh 1.

Áo blouse phom rộng với chi tiết nơ cổ dài tạo điểm nhấn duyên dáng, kết hợp cùng chân váy mini có phom gọn gàng. Chất voan mỏng nhẹ mang lại sự thoải mái cho người mặc, giúp bản phối trắng trở nên sinh động hơn

ẢNH: @HANA_MYNHAN

Vào những ngày hè năng động đã có quá nhiều màu sắc, bản phối trắng trở nên cuốn hút hơn nhờ sự góp mặt của chất voan với độ rủ tự nhiên.

Chất voan mỏng mát là lựa chọn hàng đầu cho những ngày hè oi ả- Ảnh 2.

Áo trắng tay bồng được cách điệu với nhiều lớp voan đắp chéo, ví dụ điển hình cho cách ứng dụng voan theo tinh thần tối giản cao cấp. Những lớp voan được xử lý xếp chồng tạo độ bồng nhẹ, phối cùng chân váy satin hoàn thiện vẻ ngoài sang trọng

ẢNH: @CHIPUPU

Chất voan mỏng mát là lựa chọn hàng đầu cho những ngày hè oi ả- Ảnh 3.

Áo polo từ chất liệu voan xuyên nhẹ, dáng vốn cứng cáp quen thuộc. Cổ áo và hàng nút giữ lại nét gọn gàng của polo truyền thống. Khi phối cùng chân váy bề mặt gân nổi, đôi sneakers hồng xuất hiện như một điểm nhấn trẻ trung

ẢNH: @CHIPUPU

Voan không chỉ dành cho những bộ trang phục bay bổng mà còn đặc biệt phù hợp với tinh thần sang trọng tinh giản.

Chất voan mỏng mát là lựa chọn hàng đầu cho những ngày hè oi ả- Ảnh 4.

Bản phối sơ mi voan trắng khoác ngoài áo hai dây mang đến hiệu ứng layer, chất voan mỏng không gây cảm giác nặng nề khi phối nhiều lớp. Đi cùng là chân váy phủ kín các chi tiết hoa cắt thủ công, sự đối lập giữa chiếc áo voan tối giản và chân váy đính kết cầu kỳ tạo nên nhịp điệu thị giác thú vị

ẢNH: @NINH.DUONG.LAN.NGOC

Khi được đặt cạnh những món đồ mang tinh thần hiện đại, chất liệu voan không hề trở nên “lệch tông” mà ngược lại còn tạo ra sự cân bằng đầy thú vị.

Chất voan mỏng mát là lựa chọn hàng đầu cho những ngày hè oi ả- Ảnh 5.

Chiếc áo voan tím pastel với phom rũ nhẹ mang sự phá cách đối với ai yêu thích phong cách cá tính. Gam tím nhạt dịu dàng giúp tiết chế sự sắc lạnh của các phụ kiện ánh kim và những món đồ mang tinh thần đường phố

ẢNH: @LEHUYNH.THUYNGAN

Với những dịp cần sự chỉn chu và nổi bật hơn thường ngày, đầm voan luôn là lựa chọn lý tưởng nhờ khả năng tạo chuyển động đẹp mắt mà vẫn đảm bảo cảm giác thoải mái khi mặc trong thời tiết oi bức.

Chất voan mỏng mát là lựa chọn hàng đầu cho những ngày hè oi ả- Ảnh 6.

Đầm quây ngực với phần thân ôm gọn kết hợp lớp voan phủ dài bên ngoài, những nếp gấp nơi eo được xử lý khéo léo giúp vòng 2 trở nên thon gọn hơn

ẢNH: @PUKA_NGUYEN

Với những dịp cần sự chỉn chu và nổi bật hơn thường ngày, đầm voan luôn là lựa chọn lý tưởng nhờ khả năng tạo chuyển động đẹp mắt mà vẫn đảm bảo cảm giác thoải mái khi mặc trong thời tiết oi bức.



