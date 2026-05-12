Thời trang 24/7

Phối đồ với áo crop top giúp nàng khoe dáng đầy cuốn hút

Trương Ngọc Anh
12/05/2026 14:00 GMT+7

Từ năng động, cá tính đến gợi cảm nhẹ nhàng, những bản phối cùng áo crop top đang trở thành lựa chọn được nhiều cô gái yêu thích nhờ khả năng tôn dáng và mang lại diện mạo trẻ trung, thời thượng.

Áo crop top luôn là điểm nhấn nổi bật trong diện mạo mùa hè của nàng. Sở hữu khả năng tôn vòng eo cùng tinh thần trẻ trung, năng động, chiếc áo này dễ dàng biến hóa từ cá tính, khỏe khoắn đến nữ tính, gợi cảm. Nhờ sự linh hoạt đó, crop top trở thành lựa chọn quen thuộc trong những bản phối xuống phố hằng ngày của các tín đồ thời trang.

Phối đồ với áo crop top giúp nàng khoe dáng đầy cuốn hút - Ảnh 1.
Phối đồ với áo crop top giúp nàng khoe dáng đầy cuốn hút - Ảnh 2.

Áo crop top ôm nhẹ cùng độ dài lửng giúp tôn vòng eo, trong khi gam trắng tinh khôi mang lại cảm giác thanh thoát và dễ ứng dụng

ẢNH: @CIIZEZPHR

Khi kết hợp cùng quần jeans ống rộng, bản phối tạo hiệu ứng tương phản giữa gọn gàng và phóng khoáng, giúp vóc dáng nàng trở nên cân đối và trẻ trung hơn. Không cần chi tiết cầu kỳ, tổng thể vẫn mang tinh thần streetwear hiện đại pha Y2K nhẹ nhàng.

Phối đồ với áo crop top giúp nàng khoe dáng đầy cuốn hút - Ảnh 3.
Phối đồ với áo crop top giúp nàng khoe dáng đầy cuốn hút - Ảnh 4.

Tinh thần casual chic được nàng thể hiện rõ qua crop top trắng mang phom ôm gọn và đường cắt tinh giản

ẢNH: @BELLACAMPEN

Chi tiết logo nhỏ trước ngực tạo điểm nhấn vừa đủ, giữ tổng thể thanh lịch nhưng không đơn điệu. Khi đi cùng quần jeans cạp cao ống rộng, trang phục giúp kéo dài đôi chân và tăng độ thoải mái trong chuyển động. 

Phối đồ với áo crop top giúp nàng khoe dáng đầy cuốn hút - Ảnh 5.
Phối đồ với áo crop top giúp nàng khoe dáng đầy cuốn hút - Ảnh 6.

Sự mạnh mẽ và năng động được nàng thể hiện qua áo crop top đen phong cách thể thao hiện đại với cổ chữ V sâu và phom ôm sát

ẢNH: @SITHANH

Những đường viền trắng tương phản giúp tổng thể thêm sắc nét và nổi bật hơn. Khi phối cùng quần lửng đồng màu có chi tiết dây buộc eo, bản phối tạo sự liền mạch, tôn dáng và mang lại cảm giác linh hoạt. Bản phối hướng đến tinh thần sporty chic hiện đại, phù hợp nhịp sống mùa hè năng động.

Phối đồ với áo crop top giúp nàng khoe dáng đầy cuốn hút - Ảnh 7.

Gợi cảm nhưng không phô trương, crop top hai dây chất denim của nàng mang hơi thở Y2K rõ nét

ẢNH: @NARINNARINRAK

Thiết kế siêu ngắn giúp tôn vòng eo, trong khi chi tiết viền ren trắng làm mềm lại chất liệu denim cá tính. Khi đi cùng quần jeans cạp cao, tổng thể trở nên hài hòa, giúp vóc dáng thanh thoát hơn. Chiếc túi kẹp nách nhỏ gọn bổ sung tinh thần street style trẻ trung, phù hợp những buổi dạo phố hoặc tiệc tối.

Phối đồ với áo crop top giúp nàng khoe dáng đầy cuốn hút - Ảnh 8.
Phối đồ với áo crop top giúp nàng khoe dáng đầy cuốn hút - Ảnh 9.

Sắc hồng pastel ngọt ngào giúp nàng nổi bật với crop top hai dây mang cảm hứng mùa hè rực rỡ

ẢNH: @NOON_SUTTHIPHA

Thiết kế tua rua đính hạt tạo hiệu ứng chuyển động nhẹ nhàng, bắt sáng theo từng bước đi. Khi phối cùng quần ống rộng trắng, tổng thể đạt sự cân bằng giữa mềm mại và tối giản, đồng thời tôn lên tỷ lệ cơ thể hiệu quả. 

Phối đồ với áo crop top giúp nàng khoe dáng đầy cuốn hút - Ảnh 10.

Chiếc áo crop top pastel với cổ thủy thủ bản lớn mang hơi hướng cổ điển, gợi cảm giác nữ tính và thanh lịch

ẢNH: @YAMMATIRA

Phom lửng giúp tôn vòng eo, trong khi chất liệu co giãn ôm nhẹ cơ thể tạo sự thoải mái khi di chuyển. Khi kết hợp cùng quần ống rộng màu be, bản phối trở nên cân bằng giữa nữ tính và phóng khoáng. Các chi tiết gấu áo lượn sóng làm tăng độ mềm mại, gợi nên hình ảnh mùa hè nhẹ nhàng và lãng mạn.

Phối đồ với áo crop top giúp nàng khoe dáng đầy cuốn hút - Ảnh 11.

Tinh thần streetwear hiện đại được nàng làm mới qua áo crop top nâu sô cô la phom boxy. Thiết kế siêu ngắn giúp tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân, trong khi cổ bẻ mang hơi hướng cổ điển tạo điểm nhấn thú vị

ẢNH: @ANDA_ANUNTA

Khi phối cùng quần ống rộng xanh pastel, sự tương phản màu sắc mang lại cảm giác trẻ trung và nổi bật. Lớp áo trong trắng tạo hiệu ứng layering giúp tổng thể có chiều sâu thị giác và tăng tính cá tính.

Phối đồ với áo crop top giúp nàng khoe dáng đầy cuốn hút - Ảnh 12.

Không chỉ giúp tôn dáng, crop top còn mở ra nhiều cách thể hiện cá tính khác nhau. Với nàng, đây là lựa chọn lý tưởng để làm mới diện mạo mùa hè theo cách trẻ trung và thời thượng hơn

ẢNH: @ANDA_ANUNTA


áo crop top Áo hai dây sơ mi crop top Y2K phong cách thời trang

Chất voan mỏng mát là lựa chọn hàng đầu cho những ngày hè oi ả

Trang phục linen nhẹ mát, thoải mái nhưng vẫn thanh lịch rạng ngời

Mặc đẹp không khó với jumpsuit tôn dáng mùa hè

Diện quần shorts và dép xỏ ngón năng động cho ngày nắng

Hoàn thiện phong cách vintage với chân váy nâu cổ điển

Mặc đẹp dễ dàng hơn cùng những bản phối với áo blazer

'Giải nhiệt' ngày nóng với set trang phục bí tone sur tone

Vẻ đẹp dịu dàng nhưng không kém phần nổi bật từ trang phục họa tiết chấm bi

