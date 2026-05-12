Trang phục linen nhẹ mát, thoải mái nhưng vẫn thanh lịch rạng ngời

Vừa nhẹ mát vừa giữ dáng tốt, trang phục linen chính là ứng cử viên hàng đầu cho tủ đồ mùa nắng. Quý cô thỏa sức biến hóa phong cách từ đời thường đến công sở qua lựa chọn váy dáng dài từ linen, sơ mi linnen, quần ống rộng...
Mỗi năm khi đến mùa nắng, chất liệu linen lại trở thành xu hướng thời trang chủ đạo. Đầm linen, áo sơ mi, quần ống rộng đến các set đồng bộ linen mang đến diện mạo mới thoáng mát, nhẹ nhàng cho nàng. Trang phục linen chính là "chân ái" thời trang mùa nắng nóng.
Hóa nàng thơ mùa hạ cùng trang phục linen
Tủ đồ linen mùa hè 2026 đầy ắp các gam màu ngọt ngào tươi trẻ như hồng nhạt, vàng nhạt, trắng ngà, trắng kem đến xanh rêu, xanh bơ... Các thiết kế linen không còn mang hình dáng đơn điệu mà được phối hợp tinh tế cùng chất vải ren, họa tiết in hay những phụ kiện như khăn lụa, vòng cổ, mũ cói...
Quý cô có thể chọn váy linen dáng midi để đi học, đi làm, dạo phố, hẹn hò hay dự tiệc vì mỗi thiết kế đều mang những nét riêng ấn tượng - phom dáng phóng khoáng thoải mái, màu sắc hài hòa và đem lại cảm giác mát mẻ, dễ chịu nhờ đặc tính tự nhiên của chất liệu linen.
Đầm tiệc màu trắng tôn đường cong bằng những đường cắt tối giản nhưng tinh tế. Gam màu trắng tinh khôi, nâu trầm lắng nhưng sắc sảo và trưởng thành - hai thiết kế mang đến hai góc nhìn về tính nữ - khi nàng chọn bản phối dáng suông thong dong tự do hay những chi tiết tạo hình ấn tượng để khoe vẻ quyến rũ