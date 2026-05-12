Trang phục linen nhẹ mát, thoải mái nhưng vẫn thanh lịch rạng ngời

Mỗi năm khi đến mùa nắng, chất liệu linen lại trở thành xu hướng thời trang chủ đạo. Đầm linen, áo sơ mi, quần ống rộng đến các set đồng bộ linen mang đến diện mạo mới thoáng mát, nhẹ nhàng cho nàng. Trang phục linen chính là "chân ái" thời trang mùa nắng nóng.

Đầm linen hồng đào tay phồng với phần cổ áo cách điệu thu hút mọi ánh nhìn vào gương mặt nàng. Sắc hồng trong trẻo tôn da, tôn dáng càng phát huy hiệu quả hơn khi được kết hợp thêm phụ kiện tông hồng - trắng ẢNH: SIXDO

Hóa nàng thơ mùa hạ cùng trang phục linen

Tủ đồ linen mùa hè 2026 đầy ắp các gam màu ngọt ngào tươi trẻ như hồng nhạt, vàng nhạt, trắng ngà, trắng kem đến xanh rêu, xanh bơ... Các thiết kế linen không còn mang hình dáng đơn điệu mà được phối hợp tinh tế cùng chất vải ren, họa tiết in hay những phụ kiện như khăn lụa, vòng cổ, mũ cói...

Quý cô có thể chọn váy linen dáng midi để đi học, đi làm, dạo phố, hẹn hò hay dự tiệc vì mỗi thiết kế đều mang những nét riêng ấn tượng - phom dáng phóng khoáng thoải mái, màu sắc hài hòa và đem lại cảm giác mát mẻ, dễ chịu nhờ đặc tính tự nhiên của chất liệu linen.

Sự kết hợp của hai gam màu trắng và vàng nhạt tạo nên sự giao hòa hoàn hảo về thị giác. Váy linen tối giản gợi nhắc tinh thần thời trang minimalism trong sự tinh tế của thiết kế với những đường viền trắng nhẹ nhàng đậm chất thơ ẢNH: S.C STUDIOS

Mang dáng hình của một giọt sương trong veo, chi tiết cổ áo tạo nên điểm nhấn đắt giá cho thiết kế váy linen dáng dài màu trắng sữa. Vừa là chiếc váy dạo phố, hẹn hò, đây vừa có thể là chiếc váy tiệc sang trọng và quyến rũ theo cách rất riêng ẢNH: S.C STUDIOS

Quý cô tận hưởng ngày hè qua những bộ trang phục dáng rộng thoáng mát. Thiết kế sơ mi có phần tay áo cách điệu tạo hiệu ứng thị giác được phối cùng quần ống rộng linen, giày cao gót mũi nhọn, vòng cổ và mũ cói vành nhỏ ẢNH: S.C STUDIOS

Xuống phố ngày nắng trong diện mạo tự tin, thông thoáng, thoải mái mà vẫn thanh lịch cùng sơ mi trắng vải linen tự nhiên và quần denim màu xanh ẢNH: @WENDY SWAN

Áo sơ mi dáng suông vừa phải phối váy hoặc quần shorts tối màu, kết hợp thêm khăn họa tiết đen trắng và giày Mary Jane giúp hoàn thiện hình ảnh trẻ trung và năng động ẢNH: JM

Đầm tiệc màu trắng tôn đường cong bằng những đường cắt tối giản nhưng tinh tế. Gam màu trắng tinh khôi, nâu trầm lắng nhưng sắc sảo và trưởng thành - hai thiết kế mang đến hai góc nhìn về tính nữ - khi nàng chọn bản phối dáng suông thong dong tự do hay những chi tiết tạo hình ấn tượng để khoe vẻ quyến rũ ẢNH: S.C STUDIOS

Set áo crop top và chân váy chữ A màu xanh rêu tạo diện mạo trẻ trung và năng động. Mùa hè, váy áo linen càng mặc càng cảm thấy mát mẻ, dễ chịu do mồ hôi và hơi ẩm có thể thoát nhanh giữ cho làn da của người mặc luôn được khô ráo, dễ chịu ẢNH: SIXDO

Đầm linen họa tiết tối giản với các chi tiết trang trí được tiết giảm hết mức, thiết kế cổ tròn, không tay dáng suông nhẹ được cố định ở eo bằng dây vải. Chọn trang phục linen cho ngày nắng, nàng cũng nên ưu ái cho các mẫu giày hè tối giản như xăng đan dây mảnh, dép xỏ ngón, giày thể thao ẢNH: CANARY LINEN



