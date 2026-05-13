Muôn kiểu biến tấu khi nàng phối đồ cùng áo tay phồng

Áo tay phồng luôn là dáng áo dễ nhận diện nhất vì phần tay áo phồng to điệu đà và phần ống cổ tay được thu nhỏ để tạo sự tương phản. Trang phục có phần tay áo phồng còn được gọi bằng nhiều cái tên khác như áo tay bồng, áo tay lồng đèn, áo tay bong bóng...

Bản phối tông màu vàng pastel trong trẻo thu hút không chỉ bởi màu sắc của trang phục mà còn từ phom dáng đặc trưng. Chân váy dáng dài tôn đường cong tông màu nhạt phối áo tay phồng có tông màu tươi sáng và rạng rỡ hơn. Điểm nhấn của bản phối nằm ở phần tay áo phồng to từ vai và bo lại ở cổ tay gợi hình ảnh như hình dáng của một trái bong bóng

ẢNH: SIXDO

Tôn nét tiểu thư quý phái cùng áo tay phồng

Áo tay phồng là một nét riêng trong tủ đồ phái nữ. Thiết kế thỉnh thoảng xuất hiện trong các bản phối công sở, tạo ấn tượng đặc biệt trong bản phối dự tiệc, dự sự kiện hoặc mang đến nét trẻ trung tinh nghịch cho phong cách đường phố và bản phối hằng ngày.

Sự kết hợp giữa sắc đỏ burgundy cổ điển và phom dáng hiện đại tạo nên tổng thể mang phong cách "Parisian chic" sang trọng, nữ tính và đầy khí chất. Dáng áo crop top ôm gọn tinh tế phối chân váy dài mềm rủ giúp từng chuyển động trở nên nhẹ nhàng hơn; chi tiết tay áo trắng bồng nhẹ lại mang đến cảm giác rất thơ và mềm mại ẢNH: CHI CHI

Quý cô có thể chọn phối áo tay bồng cùng chân váy đuôi cá, chân váy bút chì để tạo nên sự tương phản về cấu trúc giữa hai phần trang phục. Khi phối áo tay phồng với quần ống rộng, quần shorts, chân váy xếp ly, chân váy tua rua... sẽ bổ sung thêm vào tủ đồ các bản phối vừa cá tính, năng động vừa mang đậm nét riêng nữ tính và sự tinh tế trong gu thời trang.

Áo tay phồng bằng vải lụa crep với các đường diềm bèo điệu đà, cổ thắt nơ phối chân váy bí tạo nên tổng thể hài hòa và trẻ trung. Bản phối hồng đào và trắng là cặp đôi vừa tôn dáng, tôn da vừa thoáng rộng, mát nhẹ cho ngày nắng ẢNH: SOMEHOW WOMEN

Nàng công sở làm mới diện mạo qua sự kết hợp của áo lụa và chân váy xếp ly in họa tiết cổ điển. Bảng màu trung tính với các gam màu lạnh được tạo điểm nhấn bằng chi tiết cổ áo buộc nơ và phần cổ tay phồng nhún điệu đà ẢNH: SIXDO

Sơ mi cổ nơ chấm bi có điểm nhấn là phần tay áo lồng đèn phồng to ở giữa ống tay, có tác dụng "kéo dài" hơn phần thân trên. Khi phối cùng chân váy tua rua tạo diện mạo quý phái, kiêu kỳ đặc sắc ẢNH: VALENCIANI

Cặp đôi màu sắc trắng đen giới thiệu đến tín đồ thời trang một sự kết hợp mới mẻ cho mùa hè 2026. Chân váy chữ A hoặc quần shorts đen dáng ôm nhẹ được làm mới khi phối cùng sơ mi trắng dáng crop có phần tay bồng lớn gây ấn tượng thị giác ấn tượng ẢNH: LYP

Có vô số kích thước khác nhau cho kiểu áo tay phồng với nhiều phong cách thời trang. Nàng có thể chọn cho mình bản phối phù hợp cho mỗi dịp xuất hiện - từ phong cách văn phòng, bản phối dạo phố đến dự tiệc mùa hè, các sự kiện thảm đỏ hoặc chỉ đơn giản khi muốn mặc đẹp, ấn tượng theo cách riêng ẢNH: LE THANH HOA



