Muôn kiểu biến tấu khi nàng phối đồ cùng áo tay phồng

Dáng áo tay phồng điệu đà mang đến cho quý cô diện mạo tiểu thư kiêu kỳ mà vẫn lịch sự. Những ý tưởng dưới đây mang đến vô số cách biến tấu phong cách khi phối kiểu áo cổ điển này xuống phố, đi làm, đi chơi.
Áo tay phồng luôn là dáng áo dễ nhận diện nhất vì phần tay áo phồng to điệu đà và phần ống cổ tay được thu nhỏ để tạo sự tương phản. Trang phục có phần tay áo phồng còn được gọi bằng nhiều cái tên khác như áo tay bồng, áo tay lồng đèn, áo tay bong bóng...
Tôn nét tiểu thư quý phái cùng áo tay phồng
Áo tay phồng là một nét riêng trong tủ đồ phái nữ. Thiết kế thỉnh thoảng xuất hiện trong các bản phối công sở, tạo ấn tượng đặc biệt trong bản phối dự tiệc, dự sự kiện hoặc mang đến nét trẻ trung tinh nghịch cho phong cách đường phố và bản phối hằng ngày.
Quý cô có thể chọn phối áo tay bồng cùng chân váy đuôi cá, chân váy bút chì để tạo nên sự tương phản về cấu trúc giữa hai phần trang phục. Khi phối áo tay phồng với quần ống rộng, quần shorts, chân váy xếp ly, chân váy tua rua... sẽ bổ sung thêm vào tủ đồ các bản phối vừa cá tính, năng động vừa mang đậm nét riêng nữ tính và sự tinh tế trong gu thời trang.
Có vô số kích thước khác nhau cho kiểu áo tay phồng với nhiều phong cách thời trang. Nàng có thể chọn cho mình bản phối phù hợp cho mỗi dịp xuất hiện - từ phong cách văn phòng, bản phối dạo phố đến dự tiệc mùa hè, các sự kiện thảm đỏ hoặc chỉ đơn giản khi muốn mặc đẹp, ấn tượng theo cách riêng