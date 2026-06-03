Làm chủ phong cách casual để đẹp thanh lịch trong mọi hoàn cảnh

Bản phối ghi dấu với tinh thần minimalism đầy khí chất với phần thân trên được xử lý theo kiểu áo choàng (cape top) với lớp vải mỏng phủ nhẹ qua vai và cánh tay, tạo hiệu ứng chuyển động uyển chuyển mỗi khi di chuyển. Điểm nhấn đáng chú ý nằm ở phần eo được xếp nhún ôm nhẹ cơ thể, mang đến chiều sâu thị giác cho trang phục, phối cùng quần ống rộng đen tạo nên hình ảnh của người phụ nữ thành thị hiện đại: thanh lịch, tự tin và có gu thẩm mỹ tinh tế