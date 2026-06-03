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Thời trang 24/7

Làm chủ phong cách casual để đẹp thanh lịch trong mọi hoàn cảnh

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
03/06/2026 10:00 GMT+7

Không bị giới hạn bởi những quy tắc cứng nhắc, phong cách casual mang đến sự tự do trong cách thể hiện cá tính thông qua những thiết kế cơ bản nhưng được phối hợp tinh tế.

Trong thế giới thời trang hiện đại, phong cách casual ngày càng được yêu thích bởi sự thoải mái, linh hoạt nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung và cá tính riêng.

Làm chủ phong cách casual để đẹp thanh lịch trong mọi hoàn cảnh- Ảnh 1.

Sự kết hợp giữa áo len polo màu be và quần jeans ống suông mang đến vẻ ngoài casual nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ nổi bật để thu hút ánh nhìn. Chiếc áo len dệt kim với sắc be ấm áp giúp tổng thể trở nên mềm mại và thanh lịch hơn, trong khi quần jeans xanh nhạt dáng suông tạo cảm giác thoải mái, phù hợp với nhiều vóc dáng

ẢNH: SALAVI

Làm chủ phong cách casual để đẹp thanh lịch trong mọi hoàn cảnh- Ảnh 2.

Váy trắng dáng dài xuất hiện như một làn gió mùa hè nhẹ nhàng, chất liệu vải pha linen mềm mại giúp chiếc váy giữ được độ rủ tự nhiên. Điểm nhấn tay phồng tạo nên nét lãng mạn cổ điển, trong khi hàng khuy trước ngực giúp tổng thể thêm tinh tế và duyên dáng

ẢNH: UNIQLO

Làm chủ phong cách casual để đẹp thanh lịch trong mọi hoàn cảnh- Ảnh 3.

Bản phối ghi dấu với tinh thần minimalism đầy khí chất với phần thân trên được xử lý theo kiểu áo choàng (cape top) với lớp vải mỏng phủ nhẹ qua vai và cánh tay, tạo hiệu ứng chuyển động uyển chuyển mỗi khi di chuyển. Điểm nhấn đáng chú ý nằm ở phần eo được xếp nhún ôm nhẹ cơ thể, mang đến chiều sâu thị giác cho trang phục, phối cùng quần ống rộng đen tạo nên hình ảnh của người phụ nữ thành thị hiện đại: thanh lịch, tự tin và có gu thẩm mỹ tinh tế

ẢNH: 20 TRENDIE

Làm chủ phong cách casual để đẹp thanh lịch trong mọi hoàn cảnh- Ảnh 4.

Chiếc áo hai dây kẻ sọc với phom dáng gọn gàng trở thành điểm nhấn nổi bật khi kết hợp cùng chân váy chữ A ngắn trẻ trung. Họa tiết sọc tạo hiệu ứng thị giác giúp tổng thể thêm sinh động, trong khi chân váy mang đến nét nữ tính và tươi mới. Đi cùng đó là đôi bốt da cá tính và chiếc túi đeo vai nhỏ gọn, góp phần hoàn thiện diện mạo thời thượng

ẢNH: @GOLA.DESIGNS

Làm chủ phong cách casual để đẹp thanh lịch trong mọi hoàn cảnh- Ảnh 5.

Sắc vàng pastel mang đến nguồn năng lượng tích cực, áo phom rộng tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu, đồng thời giúp người mặc dễ dàng vận động trong suốt ngày dài. Khi kết hợp cùng chân váy ngắn tối giản, bộ trang phục vừa giữ được nét trẻ trung vừa không mất đi sự thanh lịch cần thiết

ẢNH: @GOLA.DESIGNS

Làm chủ phong cách casual để đẹp thanh lịch trong mọi hoàn cảnh- Ảnh 6.

Chiếc váy ngắn với họa tiết hình học mềm mại tạo nên sức hút riêng nhờ khả năng cân bằng giữa nét hiện đại và nữ tính. Phom váy xòe nhẹ, trong khi các đường nét họa tiết tạo chiều sâu cho tổng thể. Kết hợp cùng kính mắt thời trang và đôi xăng đan tối giản, người mặc dễ dàng sở hữu diện mạo thanh lịch

ẢNH: CELES

Làm chủ phong cách casual để đẹp thanh lịch trong mọi hoàn cảnh- Ảnh 7.

Chiếc áo thun graphic oversized nổi bật với họa tiết in trước ngực được phối cùng quần jeans ống rộng đậm chất đường phố. Phom dáng rộng rãi, những gam màu trung tính được lựa chọn khéo léo nhằm giữ lại sự hài hòa cho tổng thể, trong khi tỷ lệ giữa áo và quần tạo nên hiệu ứng phóng khoáng

ẢNH: @ YENMEO.1098

 

phong cách casual áo len dệt kim Phong cách tối giản xu hướng thời trang

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