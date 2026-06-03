Khoe khéo xương quai xanh quyến rũ cùng trang phục trễ vai

Trang phục trễ vai từ lâu đã trở thành 'vũ khí thời trang' giúp phái đẹp khoe khéo xương quai xanh thanh mảnh - chi tiết nhỏ nhưng mang sức hấp dẫn rất riêng.
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Trang phục trễ vai với phần cổ áo hạ nhẹ xuống bờ vai giúp tôn lên chiếc cổ thanh thoát, tạo cảm giác nữ tính nhưng không phô trương.
Chiếc váy trắng trễ vai với phom dáng cứng cáp mang đến vẻ đẹp vừa hiện đại vừa kiêu sa. Phần cổ ngang ôm nhẹ bờ vai giúp xương quai xanh trở thành điểm nhấn đắt giá, trong khi chi tiết nơ oversized ở eo tạo hiệu ứng thời trang haute couture đầy nghệ thuật. Chỉ cần phối cùng một đôi giày mũi nhọn tối giản là đủ để tạo nên diện mạo đậm chất quý phái
ẢNH: @WHITEPLAN.OFFICIAL
Sang trọng với váy satin hồng pastel với thiết kế lệch vai và tay dài mang lại cảm giác quyến rũ. Chất liệu satin rũ nhẹ giúp từng chuyển động, phom váy ôm vừa phải tôn dáng hiệu quả mà không tạo cảm giác gò bó. Kết hợp cùng khuyên tai bản lớn ánh kim chính là lựa chọn hoàn hảo cho các buổi tiệc sang chảnh