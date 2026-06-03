Khoe khéo xương quai xanh quyến rũ cùng trang phục trễ vai

Chiếc đầm trắng ôm dáng với thiết kế trễ vai gấp nếp nhẹ mang đến vẻ đẹp tinh tế. Thiết kế midi giúp người mặc vừa giữ được nét nữ tính vừa đủ thanh lịch cho các buổi tiệc tối hoặc sự kiện sang trọng. Với kiểu váy này, những món phụ kiện nhỏ như đồng hồ kim loại, clutch cầm tay và xăng đan cao gót quai mảnh sẽ là lựa chọn hoàn hảo để tạo nên tổng thể chuẩn “quiet luxury” đang được yêu thích hiện nay