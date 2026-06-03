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Khoe khéo xương quai xanh quyến rũ cùng trang phục trễ vai

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
03/06/2026 14:00 GMT+7

Trang phục trễ vai từ lâu đã trở thành 'vũ khí thời trang' giúp phái đẹp khoe khéo xương quai xanh thanh mảnh - chi tiết nhỏ nhưng mang sức hấp dẫn rất riêng.

Trang phục trễ vai với phần cổ áo hạ nhẹ xuống bờ vai giúp tôn lên chiếc cổ thanh thoát, tạo cảm giác nữ tính nhưng không phô trương. 

Khoe khéo xương quai xanh quyến rũ cùng trang phục trễ vai- Ảnh 1.
Khoe khéo xương quai xanh quyến rũ cùng trang phục trễ vai- Ảnh 2.

Chiếc váy trắng trễ vai với phom dáng cứng cáp mang đến vẻ đẹp vừa hiện đại vừa kiêu sa. Phần cổ ngang ôm nhẹ bờ vai giúp xương quai xanh trở thành điểm nhấn đắt giá, trong khi chi tiết nơ oversized ở eo tạo hiệu ứng thời trang haute couture đầy nghệ thuật. Chỉ cần phối cùng một đôi giày mũi nhọn tối giản là đủ để tạo nên diện mạo đậm chất quý phái

ẢNH: @WHITEPLAN.OFFICIAL

Khoe khéo xương quai xanh quyến rũ cùng trang phục trễ vai- Ảnh 3.

Đầm trễ vai màu kem thơ mộng với lớp voan quấn mềm quanh bờ vai và chi tiết hoa nổi chạy dọc thân váy. Dáng váy suông dài kết hợp đường xẻ tà tinh tế, điểm đặc biệt nằm ở cách phối phụ kiện hoa cầm tay đồng điệu cùng hoa cài tóc, tạo nên hình ảnh nàng thơ đầy tinh khôi

ẢNH: @WHITEPLAN.OFFICIAL

Khoe khéo xương quai xanh quyến rũ cùng trang phục trễ vai- Ảnh 4.

Đầm body theo đuổi tinh thần tối giản nhưng vẫn cực kỳ cuốn hút nhờ thiết kế trễ vai ôm gọn cơ thể. Chất liệu có độ bắt sáng nhẹ giúp bộ trang phục trông đắt giá hơn dưới ánh nắng tự nhiên. Hoa văn nổi trên nền vải gấm sang trọng, giúp trang phục đơn sắc không quá đơn điệu

ẢNH: @WHITEPLAN.OFFICIAL

Khoe khéo xương quai xanh quyến rũ cùng trang phục trễ vai- Ảnh 5.

Chiếc đầm trắng ôm dáng với thiết kế trễ vai gấp nếp nhẹ mang đến vẻ đẹp tinh tế. Thiết kế midi giúp người mặc vừa giữ được nét nữ tính vừa đủ thanh lịch cho các buổi tiệc tối hoặc sự kiện sang trọng. Với kiểu váy này, những món phụ kiện nhỏ như đồng hồ kim loại, clutch cầm tay và xăng đan cao gót quai mảnh sẽ là lựa chọn hoàn hảo để tạo nên tổng thể chuẩn “quiet luxury” đang được yêu thích hiện nay

ẢNH: @WHITEPLAN.OFFICIAL

Khoe khéo xương quai xanh quyến rũ cùng trang phục trễ vai- Ảnh 6.
Khoe khéo xương quai xanh quyến rũ cùng trang phục trễ vai- Ảnh 7.

Sang trọng với váy satin hồng pastel với thiết kế lệch vai và tay dài mang lại cảm giác quyến rũ. Chất liệu satin rũ nhẹ giúp từng chuyển động, phom váy ôm vừa phải tôn dáng hiệu quả mà không tạo cảm giác gò bó. Kết hợp cùng khuyên tai bản lớn ánh kim chính là lựa chọn hoàn hảo cho các buổi tiệc sang chảnh

ẢNH: @HOIVU.SIGNATURE

 

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