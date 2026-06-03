Kích thước nhỏ, sức hút lớn từ những chiếc túi mini đeo chéo

Chỉ với một chiếc túi mini đeo chéo nhỏ gọn, tổng thể đã đủ trở nên thú vị hơn bởi sự cân bằng giữa nét hiện đại, cá tính và cảm giác thanh lịch rất riêng. Thiết kế nhỏ nhưng chưa bao giờ "mờ nhạt", ngược lại luôn biết cách xuất hiện đúng lúc để hoàn thiện phong cách của người diện.

Chiếc túi mini dây rút gam vàng pastel trở thành điểm nhấn nổi bật với vẻ ngoài nhỏ gọn nhưng đầy cuốn hút. Thiết kế dáng túi kết hợp dây đeo mảnh tạo cảm giác nhẹ nhàng và dễ dàng ôm theo chuyển động tự nhiên. Khi phối cùng áo cổ yếm và chân váy bí, chiếc túi mang đến nét năng động ẢNH: LESAC

Túi mini đeo chéo là điểm nhấn đắt giá khi kết hợp cùng trang phục áo dài nhờ vẻ ngoài nhỏ gọn nhưng vẫn đủ tạo nên nét thanh lịch. Thiết kế gam trắng kem với phom dáng tối giản dễ dàng hòa hợp cùng sắc hồng pastel nhẹ nhàng của tà áo dài, mang đến cảm giác nữ tính ẢNH: @QUYNHNGA_

Túi mini đeo chéo với dây đeo mảnh và phom dáng nhỏ gọn, kết hợp cùng áo trễ vai chấm bi gam kem nhẹ nhàng. Bản phối khéo léo tạo điểm nhấn nữ tính với phần cổ vai và phom áo draping tự nhiên đầy cuốn hút. Quần suông tông be trung tính giúp tổng thể trở nên hài hòa hơn ẢNH: @_XSAXSA

Chiếc đầm cổ yếm màu hồng pastel với chất liệu vải rũ nhẹ; phần eo được nhún ôm vừa phải giúp tôn lên đường cong cơ thể, trong khi chân váy xếp tầng tạo hiệu ứng bồng bềnh. Phối cùng chiếc túi mini đeo chéo tông hồng, sự đồng điệu về màu sắc không chỉ giúp tổng thể trở nên hài hòa hơn mà còn mang đến vẻ đẹp thanh lịch ẢNH: @LNAMISE

Khéo léo thể hiện nét kiêu kỳ với thiết kế áo xếp tầng gam trắng tinh khôi, nổi bật bởi phần tay bèo nhún bồng bềnh và viền ren tinh tế. Chất vải voan rũ nhẹ kết hợp dáng hạ eo, phối cùng túi mini đeo chéo sắc tím pastel nổi bật cho những ngày dạo phố ẢNH: LESAC

Mang phong cách streetwear năng động với áo thun và quần jeans ống rộng màu nâu đất thời thượng. Điểm nhấn đắt giá nhất chính là chiếc túi mini dáng trống màu đỏ rực rỡ được đeo chéo ngang hông, tạo nên một nét chấm phá tràn đầy năng lượng trẻ trung ẢNH: @_PHZY