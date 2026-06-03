Đầm cổ vuông và những mảnh ghép nâng tầm phong thái quý cô

Đầm cổ vuông từ lâu đã trở thành một thiết kế "must have" trong tủ đồ của mọi cô gái. Dáng cổ vuông vừa mạnh mẽ, sắc sảo vừa mềm mại theo cách riêng giúp người mặc khoe khéo vùng vai, cổ mịn màng và cuốn hút.

Đầm maxi cổ vuông khéo léo kết hợp giữa phần bản vai nhỏ nhắn, cấu trúc corset ôm sát vùng hông eo và xòe rộng ở phần tùng váy. Tổng thể này tạo nên hiệu ứng tôn dáng, tôn eo thon và mỗi bước chân chuyển động của nàng cũng trở nên thướt tha, kiều diễm hơn ẢNH: HOI VU

Tự tin tỏa sáng trong mọi khoảnh khắc với đầm cổ vuông

Đầm cổ vuông mùa hè thu hút mọi ánh nhìn bằng bảng màu trong trẻo như xanh pastel, hồng nhạt, vàng nhạt... Dáng cổ vuông cổ điển kết hợp cùng bản vai nhỏ nhắn nhưng sắc sảo tạo nên phom dáng rõ nét cho dáng vóc của nàng.

Nàng có thể chọn đầm maxi cổ vuông in họa tiết hoặc các thiết kế mini dress cho buổi chiều dạo phố, gặp gỡ hội bạn thân nơi quán quen hoặc sải bước nhẹ nhàng trong những buổi hẹn hò. Một cách thật tinh tế và khéo léo, dáng áo cổ vuông cân bằng hoàn hảo giữa việc khoe điểm mạnh và đủ tiết chế để tạo nên ánh nhìn thanh lịch và trang nhã.

Sự tinh tế thể hiện qua cách các họa tiết được sắp xếp khéo léo, kích cỡ thu nhỏ hay phóng lớn đều được tính toán một cách kỹ lưỡng để tạo ra chiều sâu thị giác đẹp mãn nhãn cho người mặc ẢNH: KCLOSET

Được lấy cảm hứng từ các hình khối hình học, cổ áo vuông, tròn, cổ thuyền, cổ chữ V... tạo nên sự đổi mới cho tủ đồ phái nữ. Thiết kế cổ vuông được tô điểm bằng những đường viền điệu đà đầy nữ tính. Các gam màu nhạt luôn phát huy hiệu quả tôn da dưới ánh nắng hè - chúng khiến người mặc rạng rỡ và xinh tươi hơn và còn luôn cảm thấy dịu mắt và dễ chịu ẢNH: LINN DESIGN

Mini dress in họa tiết dây hoa rải rác tôn phong cách yêu kiều điệu đà và sức hút từ nguồn năng lượng thanh xuân tươi trẻ. Cấu trúc đặc biệt từ phom dáng nhẹ nhàng "siết" eo thon, tôn đường cong và tạo nên sức hút riêng cho bản phối mùa hè ẢNH: RUBIES

Cổ chữ V được kết hợp khéo léo cùng dáng váy tay liền thoáng rộng, nhẹ mát và gam màu nổi bật rực rỡ. Có thể thấy dáng cổ V luôn tạo hiệu ứng tốt nhất cho gương mặt - khiến đường viền cằm và hàm thon gọn, ưa nhìn hơn ẢNH: GUMAC

Đầm cổ chữ V quyến rũ, gợi cảm

Khác với hiệu ứng cởi mở, phóng khoáng từ đầm cổ vuông, đầm cổ chữ V lại ẩn chứa nét thanh lịch, tối giản mà tinh tế nơi người mặc. Phong cách thời trang đặc trưng đôi khi được nhận diện từ những chi tiết nhỏ bé - một đường xẻ chữ V nhỏ với độ mở nhẹ nhưng sâu của cổ áo cũng đủ để tạo nên điểm nhấn ấn tượng cho bản phối của nàng.

Sức hút từ những chiếc váy tối giản chưa bao giờ hạ nhiệt. Mùa hè này, thay vì những dáng cổ áo bẻ rườm rà và có phần điệu đà, nàng có thể thay thế bằng những chiếc đầm midi cổ chữ V, cổ vuông, cổ tròn hay cổ thuyền giản đơn mà cực kỳ lôi cuốn ẢNH: PANTIO

Đầm ren hoa đặc sắc qua hiệu ứng xuyên thấu vừa phải, dáng chữ A và tay phồng ngắn tựa như một chiếc lồng đèn. Trong tổng thể thanh nhã đó, chi tiết cổ áo tròn nhỏ ôm gọn vai cổ trở thành điểm nhấn thú vị, giúp bản phối đạt đến sự cân bằng hoàn hảo ẢNH: RUBIES

Tinh giản nhưng không nhàm chán, thiết kế đầm ren trắng là sự tổng hòa của ba đường cắt sáng tạo từ cổ áo đến tay vai, qua đó tạo hình hoàn mỹ cho phần thân trên trở nên thanh thoát và quyến rũ hơn ẢNH: HOI VU



