Đầm cổ vuông và những mảnh ghép nâng tầm phong thái quý cô

Đầm cổ vuông là một trong những phom dáng cổ điển giúp nàng khoe trọn vẻ quyến rũ của hình thể. Cùng với dáng cổ vuông, nàng còn có thể khám phá thêm nhiều dáng cổ áo gợi cảm như đầm cổ chữ V, cổ thuyền, cổ tròn tối giản.
Chia sẻ bài viết
Đầm cổ vuông từ lâu đã trở thành một thiết kế "must have" trong tủ đồ của mọi cô gái. Dáng cổ vuông vừa mạnh mẽ, sắc sảo vừa mềm mại theo cách riêng giúp người mặc khoe khéo vùng vai, cổ mịn màng và cuốn hút.
Tự tin tỏa sáng trong mọi khoảnh khắc với đầm cổ vuông
Đầm cổ vuông mùa hè thu hút mọi ánh nhìn bằng bảng màu trong trẻo như xanh pastel, hồng nhạt, vàng nhạt... Dáng cổ vuông cổ điển kết hợp cùng bản vai nhỏ nhắn nhưng sắc sảo tạo nên phom dáng rõ nét cho dáng vóc của nàng.
Nàng có thể chọn đầm maxi cổ vuông in họa tiết hoặc các thiết kế mini dress cho buổi chiều dạo phố, gặp gỡ hội bạn thân nơi quán quen hoặc sải bước nhẹ nhàng trong những buổi hẹn hò. Một cách thật tinh tế và khéo léo, dáng áo cổ vuông cân bằng hoàn hảo giữa việc khoe điểm mạnh và đủ tiết chế để tạo nên ánh nhìn thanh lịch và trang nhã.
Đầm cổ chữ V quyến rũ, gợi cảm
Khác với hiệu ứng cởi mở, phóng khoáng từ đầm cổ vuông, đầm cổ chữ V lại ẩn chứa nét thanh lịch, tối giản mà tinh tế nơi người mặc. Phong cách thời trang đặc trưng đôi khi được nhận diện từ những chi tiết nhỏ bé - một đường xẻ chữ V nhỏ với độ mở nhẹ nhưng sâu của cổ áo cũng đủ để tạo nên điểm nhấn ấn tượng cho bản phối của nàng.