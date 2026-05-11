Thời trang 24/7

Mặc đẹp không khó với jumpsuit tôn dáng mùa hè

Tiffany Trần
11/05/2026 22:00 GMT+7

Mùa hè là thời điểm lý tưởng để những thiết kế jumpsuit lên ngôi với tinh thần phóng khoáng và trẻ trung.

Ưu điểm nổi bật của jumpsuit nằm ở thiết kế liền thân, giúp tạo hiệu ứng tôn dáng và kéo dài chiều cao tự nhiên, phù hợp với nhiều vóc dáng. 

Mặc đẹp không khó với jumpsuit tôn dáng mùa hè- Ảnh 1.

Jumpsuit denim dáng dài khỏe khoắn nhưng được tiết chế bằng thiết kế cúp ngực gợi cảm cùng hàng cúc dọc tinh tế chạy dọc trang phục. Phần eo cao ôm nhẹ giúp tạo hiệu ứng đôi chân dài hơn, đồng thời tôn lên vóc dáng cân đối đầy cuốn hút

ẢNH: NARY

Mặc đẹp không khó với jumpsuit tôn dáng mùa hè- Ảnh 2.

Jumpsuit ngắn tông trắng tinh khôi với thiết kế cổ vest hiện đại kết hợp chi tiết túi ngực tạo cảm giác thanh lịch. Phần eo chun đi kèm dây thắt nơ giúp bộ trang phục thêm gọn gàng, phối cùng xăng đan dây mảnh, kính râm bản nhỏ và túi tote chất liệu cói phù hợp với những ngày nắng rực rỡ

ẢNH: COIDESIGN

Mặc đẹp không khó với jumpsuit tôn dáng mùa hè- Ảnh 3.

Bộ jumpsuit dáng dài tông trắng với thiết kế cổ vest đắp chéo là minh chứng cho vẻ đẹp tối giản đầy cao cấp. Đường cắt may gọn gàng kết hợp thắt lưng mảnh nơi vòng eo giúp vóc dáng trở nên thanh thoát và cân đối hơn. Khi phối cùng giày cao gót mũi nhọn ánh kim và kính râm thời thượng, tổng thể mang đến hình ảnh của một quý cô thành thị sang trọng

ẢNH: HERADG

Mặc đẹp không khó với jumpsuit tôn dáng mùa hè- Ảnh 4.

Jumpsuit với phần choàng vai bằng voan tơ độc đáo, chất liệu bay nhẹ theo từng chuyển động giúp bộ jumpsuit trắng trở nên kiêu sa hơn. Chi tiết thắt lưng đồng màu khéo léo định hình vóc dáng, chiếc túi xách đen cầm tay tạo sự tương phản thu hút cho cả trang phục

ẢNH: HERADG

Mặc đẹp không khó với jumpsuit tôn dáng mùa hè- Ảnh 5.

Jumpsuit trắng kem trễ vai là lựa chọn hoàn hảo cho các buổi tiệc tối mùa hè. Phần hoa 3D đính kết tinh xảo kết hợp bèo nhún xếp tầng, điểm nhấn thắt lưng mảnh giúp cân đối tỷ lệ cơ thể, làm nổi bật bờ vai trần quyến rũ

ẢNH: EMSPO

Mặc đẹp không khó với jumpsuit tôn dáng mùa hè- Ảnh 6.

Jumpsuit dáng dài màu beige trung tính, thiết kế sát nách tạo cảm giác mát mẻ trong mùa hè, trong khi phần thắt eo bản to đóng vai trò như điểm nhấn thời trang đầy tinh tế. Phom quần suông rộng giúp đôi chân trông dài, gam beige hòa cùng ánh sáng tự nhiên tạo nên vẻ đẹp nhẹ nhàng

ẢNH: COMAYCA

Mặc đẹp không khó với jumpsuit tôn dáng mùa hè- Ảnh 7.

Trái ngược với nét tối giản của gam trung tính, jumpsuit hai dây họa tiết kẻ sọc xanh cốm trắng lại đầy sức sống. Thiết kế eo thun co giãn kết hợp hàng cúc giả giúp tạo điểm nhấn mềm mại nơi vòng eo, chất liệu thoáng mát cùng phom suông hiện đại khiến bộ trang phục trở thành lựa chọn lý tưởng cho những chuyến du lịch

ẢNH: THOITRANGF2

 

Jumpsuit denim áo liền quần phong cách thời trang

