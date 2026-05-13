Thời trang 24/7

Làm mới tủ đồ bằng sự giao thoa giữa sắc trắng và xám

Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
13/05/2026 18:00 GMT+7

Trong thế giới thời trang, trắng và xám được xem là 'cặp bài trùng' hoàn hảo dành cho những ai theo đuổi phong cách minimalism. Sự tươi sáng của màu trắng khi đặt cạnh nét trầm ổn, thanh lịch của màu xám tạo nên một tổng thể hài hòa, phù hợp với mọi tông da và hoàn cảnh.

Từ phong cách tối giản thanh lịch đến hơi hướng cổ điển hay hiện đại, mỗi cách kết hợp sắc xám - trắng đều mang đến một diện mạo khác biệt, giúp trang phục phát huy tối đa tính thẩm mỹ và dấu ấn cá nhân.

Làm mới tủ đồ bằng sự giao thoa giữa sắc trắng và xám- Ảnh 1.

Chiếc áo khoác nỉ màu xám phù hợp cho những ngày thời tiết dịu mát. Kết hợp cùng áo hai dây màu trắng, sự đối lập nhẹ nhàng giữa độ dày của nỉ và sự nhẹ nhàng của vải trắng tạo nên một cấu trúc trang phục thú vị

ẢNH: @_MIE.OAH

Làm mới tủ đồ bằng sự giao thoa giữa sắc trắng và xám- Ảnh 2.

Set áo quần nỉ màu xám muối tiêu luôn chiếm trọn tình cảm nhờ vẻ ngoài sành điệu. Tông xám đậm giúp người mặc trông thon gọn trong khi sắc trắng của áo quây bên trong làm bừng sáng diện mạo

ẢNH: @_MIE.OAH

Làm mới tủ đồ bằng sự giao thoa giữa sắc trắng và xám- Ảnh 3.

Không chỉ đẹp về mặt thị giác, bảng màu trắng - xám còn có tính ứng dụng cao trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau. Áo crop top trắng in chữ mang đến tinh thần năng động, sánh đôi cùng chiếc quần jeans màu xám nhạt cá tính. Phom dáng crop top giúp nàng khoe khéo vòng eo thon gọn trên nền sắc xám trung tính

ẢNH: @_IMUR.KT

Làm mới tủ đồ bằng sự giao thoa giữa sắc trắng và xám- Ảnh 4.

Áo cardigan màu trắng với chất liệu mỏng nhẹ, phối cùng chân váy xếp ly hai tầng màu xám đầy duyên dáng. Kết hợp cùng một đôi giày búp bê màu trung tính để hoàn thiện phong cách tiểu thư nhẹ nhàng

ẢNH: @_HAWWLYN

Làm mới tủ đồ bằng sự giao thoa giữa sắc trắng và xám- Ảnh 5.

Trắng và xám không chỉ dành cho phong cách đời thường mà còn có thể tạo nên diện mạo sang trọng dành cho các buổi tiệc tối hay sự kiện đặc biệt. Lựa chọn chiếc đầm cột cổ màu xám tiêu chất thun đem tới sự thoải mái khi mặc, khoác ngoài là áo lông màu trắng mang đến cảm giác xa hoa. Loạt phụ kiện đen kết hợp cùng bản phối xám - trắng tăng sự liên kết tổng thể

ẢNH: @_VIEKABYY

Không rực rỡ như đỏ hay nổi bật như neon, trắng và xám chinh phục giới mộ điệu bằng vẻ đẹp tinh giản đầy chiều sâu. Điểm đặc biệt của hai gam màu này nằm ở khả năng tạo cảm giác thanh lịch mà không cần quá nhiều chi tiết phức tạp.

Làm mới tủ đồ bằng sự giao thoa giữa sắc trắng và xám- Ảnh 6.

Chiếc áo kiểu trắng họa tiết ca rô thanh lịch, phối cùng chân váy dài màu xám thướt tha mang đậm phong cách của những quý cô Pháp. Tông màu xám và trắng ca rô khi đi cùng nhau tạo nên sự chỉn chu tuyệt đối cho người diện

ẢNH: @_CHANTHIE_.

Làm mới tủ đồ bằng sự giao thoa giữa sắc trắng và xám- Ảnh 7.

Áo sweater ngắn phối cùng chân váy chữ A màu xám là công thức "hack" chiều cao cực đỉnh dành cho mọi cô gái. Màu xám của chân váy tạo cảm giác thanh lịch, thêm một chiếc mũ nồi màu xám để tạo điểm nhấn thời thượng

ẢNH: @_CHANTHIE_.

Sự kết hợp giữa trắng và xám chưa bao giờ khiến giới mộ điệu thất vọng nhờ sự linh hoạt và vẻ đẹp vượt thời gian. Đừng ngại ngần thử nghiệm những lớp layer mới để biến bộ đôi màu sắc kinh điển này trở thành dấu ấn cá nhân của riêng bạn!

Tự tin khoe dáng hè cùng loạt áo bo chun trẻ trung

